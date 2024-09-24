Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/rospotrebnadzor-1974379815.html
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 24.09.2024
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:19
2024-09-24T11:19
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России", - говорится в сообщении. В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привито почти 18,9 миллиона человек, уточнили в ведомстве. Также, по итогам последней недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре. "На территории Российской Федерации доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторирировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC",- отметили в ведомстве. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 18,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах России, в том числе в 23 регионах увеличение выше, чем в среднем по стране. Выздоровели за неделю 33 823 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 38% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 27 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html
https://ria.ru/20240924/gripp-1974351314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Распространение коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 25% за неделю

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России", - говорится в сообщении.
Медик в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19
21 сентября, 13:36
В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привито почти 18,9 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
Также, по итогам последней недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.
"На территории Российской Федерации доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторирировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC",- отметили в ведомстве.
По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 18,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах России, в том числе в 23 регионах увеличение выше, чем в среднем по стране.
Выздоровели за неделю 33 823 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 38% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 27 человек, уточнили в оперштабе.
Мужчина с кружкой чая - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
06:15
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала