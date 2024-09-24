https://ria.ru/20240924/rospotrebnadzor-1974379815.html

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 24.09.2024

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:19

2024-09-24T11:19

2024-09-24T11:19

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в РФ количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России", - говорится в сообщении. В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привито почти 18,9 миллиона человек, уточнили в ведомстве. Также, по итогам последней недели 2024 года в РФ зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре. "На территории Российской Федерации доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторирировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - XEC",- отметили в ведомстве. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 18,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах России, в том числе в 23 регионах увеличение выше, чем в среднем по стране. Выздоровели за неделю 33 823 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 38% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 27 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), распространение коронавируса