https://ria.ru/20240924/livan-1974390855.html

Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол

Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024

Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол

По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:55

2024-09-24T11:55

2024-09-24T11:55

в мире

бейрут

россия

ливан

александр рудаков (посол россии в ливане )

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков. "На сегодняшний момент по нашей информации как через консульский отдел, так и различные группы соотечественников к нам не поступало никакой информации о ранениях и тем более о потерях среди наших соотечественников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Несколько ударов были и по Бейруту, мы их считали, четыре удара нанесли, причём все они недалеко от посольства. Но посольство работает в прежнем режиме, консульский отдел продолжает оказывать все услуги и консультировать по соответствующим вопросам как российских граждан, так и иностранных", - добавил он.

https://ria.ru/20240923/udar-1974299764.html

бейрут

россия

ливан

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в мире, бейрут, россия, ливан, александр рудаков (посол россии в ливане )