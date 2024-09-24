https://ria.ru/20240924/livan-1974390855.html
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол
По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:55
2024-09-24T11:55
2024-09-24T11:55
в мире
бейрут
россия
ливан
александр рудаков (посол россии в ливане )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973880631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a79e39553dc3bd846db0d0a2230c8256.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков. "На сегодняшний момент по нашей информации как через консульский отдел, так и различные группы соотечественников к нам не поступало никакой информации о ранениях и тем более о потерях среди наших соотечественников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Несколько ударов были и по Бейруту, мы их считали, четыре удара нанесли, причём все они недалеко от посольства. Но посольство работает в прежнем режиме, консульский отдел продолжает оказывать все услуги и консультировать по соответствующим вопросам как российских граждан, так и иностранных", - добавил он.
https://ria.ru/20240923/udar-1974299764.html
бейрут
россия
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973880631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_584a33eba5adb056c3efa95067b94283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, россия, ливан, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Бейрут, Россия, Ливан, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол
Посол Рудаков: информации о раненых и погибших в Бейруте россиянах не поступало