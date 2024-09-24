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Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024
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11:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/livan-1974390855.html
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол
По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:55
2024-09-24T11:55
в мире
бейрут
россия
ливан
александр рудаков (посол россии в ливане )
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков. "На сегодняшний момент по нашей информации как через консульский отдел, так и различные группы соотечественников к нам не поступало никакой информации о ранениях и тем более о потерях среди наших соотечественников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Несколько ударов были и по Бейруту, мы их считали, четыре удара нанесли, причём все они недалеко от посольства. Но посольство работает в прежнем режиме, консульский отдел продолжает оказывать все услуги и консультировать по соответствующим вопросам как российских граждан, так и иностранных", - добавил он.
https://ria.ru/20240923/udar-1974299764.html
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в мире, бейрут, россия, ливан, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Бейрут, Россия, Ливан, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Информации о раненых и погибших в Ливане россиянах нет, сообщил посол

Посол Рудаков: информации о раненых и погибших в Бейруте россиянах не поступало

© AP Photo / Bilal HusseinРазрушенное в результате израильского удара здание в Бейруте
Разрушенное в результате израильского удара здание в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Разрушенное в результате израильского удара здание в Бейруте
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. По текущей информации российские граждане не пострадали в ходе обстрелов Бейрута, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков.
"На сегодняшний момент по нашей информации как через консульский отдел, так и различные группы соотечественников к нам не поступало никакой информации о ранениях и тем более о потерях среди наших соотечественников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Несколько ударов были и по Бейруту, мы их считали, четыре удара нанесли, причём все они недалеко от посольства. Но посольство работает в прежнем режиме, консульский отдел продолжает оказывать все услуги и консультировать по соответствующим вопросам как российских граждан, так и иностранных", - добавил он.
Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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В миреБейрутРоссияЛиванАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
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