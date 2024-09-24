https://ria.ru/20240924/izrail-1974376395.html
Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле
Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле - РИА Новости, 24.09.2024
Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле
Посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:19
2024-09-24T11:19
2024-09-24T11:19
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тель-авив
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов. "Что касается наших соотечественников здесь в Израиле, к счастью, пока сведений о том, что кто-то погиб или пострадал, не поступало, обращений к нам в посольство или консульский отдел не было", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Посол напомнил о рекомендации МИД России, которая была опубликована в октябре прошлого года. "Мы не запрещаем визиты наших граждан в Израиль, но призываем взвешенно подходить к необходимости таких визитов и осуществлять их только в случае крайней необходимости. Обстановка не способствует сейчас в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны", - пояснил он.
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в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле
Посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о пострадавших россиянах
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле, заявил посол
РФ в стране Анатолий Викторов.
"Что касается наших соотечественников здесь в Израиле, к счастью, пока сведений о том, что кто-то погиб или пострадал, не поступало, обращений к нам в посольство или консульский отдел не было", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Посол напомнил о рекомендации МИД России, которая была опубликована в октябре прошлого года.
"Мы не запрещаем визиты наших граждан в Израиль, но призываем взвешенно подходить к необходимости таких визитов и осуществлять их только в случае крайней необходимости. Обстановка не способствует сейчас в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны", - пояснил он.