https://ria.ru/20240924/izrail-1974376395.html

Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле

Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле - РИА Новости, 24.09.2024

Посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле

Посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:19

2024-09-24T11:19

2024-09-24T11:19

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израиль

россия

тель-авив

анатолий викторов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Посольство России в Тель-Авиве не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов. "Что касается наших соотечественников здесь в Израиле, к счастью, пока сведений о том, что кто-то погиб или пострадал, не поступало, обращений к нам в посольство или консульский отдел не было", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Посол напомнил о рекомендации МИД России, которая была опубликована в октябре прошлого года. "Мы не запрещаем визиты наших граждан в Израиль, но призываем взвешенно подходить к необходимости таких визитов и осуществлять их только в случае крайней необходимости. Обстановка не способствует сейчас в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны", - пояснил он.

https://ria.ru/20240727/malchik-1962430513.html

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в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году