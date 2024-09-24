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В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма
В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма - РИА Новости, 24.09.2024
В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма
Гражданку Центральной Азии задержали в Хабаровском крае за оправдание терроризма в интернете, сообщает управление ФСБ по региону. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:30
2024-09-24T08:30
2024-09-24T08:38
происшествия
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ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Гражданку Центральной Азии задержали в Хабаровском крае за оправдание терроризма в интернете, сообщает управление ФСБ по региону. "Задержана гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации... В настоящее время злоумышленница находится под стражей", - сообщает УФСБ. Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации). Наказание по этой уголовной статье - штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.
https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973540636.html
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происшествия, центральная азия, хабаровский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Центральная Азия, Хабаровский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма
В Хабаровском крае гражданку Центральной Азии задержали за оправдание терроризма