https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма

В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма - РИА Новости, 24.09.2024

В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма

Гражданку Центральной Азии задержали в Хабаровском крае за оправдание терроризма в интернете, сообщает управление ФСБ по региону. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:30

2024-09-24T08:30

2024-09-24T08:38

происшествия

центральная азия

хабаровский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Гражданку Центральной Азии задержали в Хабаровском крае за оправдание терроризма в интернете, сообщает управление ФСБ по региону. "Задержана гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации... В настоящее время злоумышленница находится под стражей", - сообщает УФСБ. Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации). Наказание по этой уголовной статье - штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.

https://ria.ru/20240919/zaderzhanie-1973540636.html

центральная азия

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происшествия, центральная азия, хабаровский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)