https://ria.ru/20240923/shkola-1974225721.html
СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников
СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников - РИА Новости, 23.09.2024
СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников
Следователи СУСК России по Иркутской области после инцидента в одной из школ Балаганского района, где один ученик нанес телесные травмы другим, дадут оценку... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:59
2024-09-23T12:59
2024-09-23T12:59
происшествия
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Следователи СУСК России по Иркутской области после инцидента в одной из школ Балаганского района, где один ученик нанес телесные травмы другим, дадут оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений, сообщили в ведомстве. По информации ведомства, в понедельник в одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам, по данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более малолетних лиц" и "халатность". "В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников
СК оценит работу руководства школы в Балаганске, где ученик ранил одноклассников