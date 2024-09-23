https://ria.ru/20240923/shkola-1974225721.html

СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников

СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников - РИА Новости, 23.09.2024

СК даст оценку работе руководства школы, где ученик напал на одноклассников

Следователи СУСК России по Иркутской области после инцидента в одной из школ Балаганского района, где один ученик нанес телесные травмы другим, дадут оценку... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:59

2024-09-23T12:59

2024-09-23T12:59

происшествия

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Следователи СУСК России по Иркутской области после инцидента в одной из школ Балаганского района, где один ученик нанес телесные травмы другим, дадут оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений, сообщили в ведомстве. По информации ведомства, в понедельник в одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам, по данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более малолетних лиц" и "халатность". "В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК России по Иркутской области.

https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html

россия

иркутская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)