https://ria.ru/20240923/pomekhi--1974263796.html
Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи
Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи - РИА Новости, 23.09.2024
Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи
Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в разговоре с РИА Новости объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:59
2024-09-23T15:59
2024-09-23T15:59
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в разговоре с РИА Новости объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи. "Двадцать седьмого сентября в России начинается солнечная интерференция - сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит - на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от нескольких секунд до 22 минут в сутки", - сообщила РИА Новости пресс-служба РТРС. В РТРС заверили, что их инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, однако в некоторых случаях Солнцу удается передать свой "привет" непосредственно телезрителю. Также РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое "само пройдет". Отмечается, что достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню. Уточняется, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. Также опубликован график интерференции на сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид".
https://ria.ru/20240829/solntse-1969156922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи
РТРС: в октябре на телеэкранах возможны помехи из-за солнечной интерференции
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в разговоре с РИА Новости объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи.
"Двадцать седьмого сентября в России начинается солнечная интерференция - сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит - на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от нескольких секунд до 22 минут в сутки", - сообщила РИА Новости пресс-служба РТРС.
В РТРС заверили, что их инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, однако в некоторых случаях Солнцу удается передать свой "привет" непосредственно телезрителю. Также РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое "само пройдет". Отмечается, что достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню.
Уточняется, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. Также опубликован график интерференции на сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид".