https://ria.ru/20240923/pomekhi--1974263796.html

Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи

Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи - РИА Новости, 23.09.2024

Россиянам объяснили, почему в октябре на телеэкранах возможны помехи

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в разговоре с РИА Новости объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:59

2024-09-23T15:59

2024-09-23T15:59

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технологии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) в разговоре с РИА Новости объяснила, почему в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи. "Двадцать седьмого сентября в России начинается солнечная интерференция - сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит - на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех - от нескольких секунд до 22 минут в сутки", - сообщила РИА Новости пресс-служба РТРС. В РТРС заверили, что их инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак, однако в некоторых случаях Солнцу удается передать свой "привет" непосредственно телезрителю. Также РТРС напомнила телезрителям, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране - это очень короткое солнечное воздействие, которое "само пройдет". Отмечается, что достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню. Уточняется, что явления интерференции могут наблюдаться в разных регионах до 21 октября, при этом не более двух недель в каждом регионе. Также опубликован график интерференции на сайте ртрс.рф и в Кабинете телезрителя и в мобильном приложении "Телегид".

https://ria.ru/20240829/solntse-1969156922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия