https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974273510.html
В Подмосковье из аварийного жилья переселили 190 человек за минувшую неделю
В Подмосковье из аварийного жилья переселили 190 человек за минувшую неделю - РИА Новости, 23.09.2024
В Подмосковье из аварийного жилья переселили 190 человек за минувшую неделю
В Подмосковье переселили 190 человек из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:50
2024-09-23T16:50
2024-09-23T16:50
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Подмосковье переселили 190 человек из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Люди были переселены из 88 жилых помещений площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Были задействованы 17 городских округов: Воскресенск, Дзержинский, Егорьевск, Зарайск, Клин, Коломна, Лосино-Петровский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Талдомский, Шатура. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.
https://ria.ru/20240923/teploseti-1974267076.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), жилье, воскресенск, дзержинский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Воскресенск, Дзержинский