https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974273510.html

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 190 человек за минувшую неделю

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 190 человек за минувшую неделю - РИА Новости, 23.09.2024

В Подмосковье из аварийного жилья переселили 190 человек за минувшую неделю

В Подмосковье переселили 190 человек из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:50

2024-09-23T16:50

2024-09-23T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

воскресенск

дзержинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Подмосковье переселили 190 человек из аварийного жилья за минувшую неделю в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Люди были переселены из 88 жилых помещений площадью более 3,2 тысячи квадратных метров. Были задействованы 17 городских округов: Воскресенск, Дзержинский, Егорьевск, Зарайск, Клин, Коломна, Лосино-Петровский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Талдомский, Шатура. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.

https://ria.ru/20240923/teploseti-1974267076.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

дзержинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, воскресенск, дзержинский