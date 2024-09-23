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Маркетплейсы поддержали жителей Курской области на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 23.09.2024
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13:01 23.09.2024 (обновлено: 13:05 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/marketpleysy-1974226119.html
Маркетплейсы поддержали жителей Курской области на 500 миллионов рублей
Маркетплейсы поддержали жителей Курской области на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 23.09.2024
Маркетплейсы поддержали жителей Курской области на 500 миллионов рублей
Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:01
2024-09-23T13:05
общество
курская область
россия
ozon
яндекс.маркет
wildberries
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн рублей, сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко. "Инициатива помощи цифровых платформ и портала госуслуг, которую поддержало правительство РФ, дала возможность пострадавшим жителям Курской области приобрести товары первой необходимости за счет бонусов, баллов и сертификатов на сумму порядка 500 миллионов рублей. В числе товаров первой необходимости - продукты питания, бытовая техника, посуда, инструменты для ремонта, одежда и домашний текстиль", - говорится в сообщении. В рамках акции помощи Ozon и портала госуслуг было собрано более 400 миллионов рублей, которые были потрачены на товары первой необходимости. Маркетплейс начислил по 3 тысячи рублей баллами на каждого члена семьи, включая детей, жителям Курской области, вынужденно покинувшим свое жилье. Кроме того, пользователи маркетплейса приобрели 460 тысяч сертификатов помощи пострадавшим на сумму 230 миллионов рублей. Более 10 тысяч продавцов предложили скидки на товары для пострадавших, сообщается в пресс-релизе. Также перед началом учебного года "Яндекс Маркет" направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области. Всего было начислено 56,5 миллиона рублей. В рамках этой акции более 5 тысяч человек приобрели товары на сумму порядка 20 миллионов рублей. Маркетплейс "Мегамаркет" начислил пострадавшим приграничных районов Курской области, обратившимся за помощью на госуслугах, по 3 тысячи бонусов, где один бонус равен одному рублю. Всего обратившимся начислено 98,5 миллиона рублей, из них потрачено порядка 45 миллионов рублей. Отмечается, что на сайте "Мегамаркета" была реализована возможность покупки электронных сертификатов помощи. Всего пользователями маркетплейса было приобретено более 1000 сертификатов на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также совместно с "Госуслугами" свои меры поддержки запустили Wildberries и Авито, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240917/gumpomosch-1973113658.html
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общество, курская область, россия, ozon, яндекс.маркет, wildberries
Общество, Курская область, Россия, Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries
Маркетплейсы поддержали жителей Курской области на 500 миллионов рублей

Григоренко: маркетплейсы поддержали жителей Курской области на 500 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн рублей, сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко.
"Инициатива помощи цифровых платформ и портала госуслуг, которую поддержало правительство РФ, дала возможность пострадавшим жителям Курской области приобрести товары первой необходимости за счет бонусов, баллов и сертификатов на сумму порядка 500 миллионов рублей. В числе товаров первой необходимости - продукты питания, бытовая техника, посуда, инструменты для ремонта, одежда и домашний текстиль", - говорится в сообщении.
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В рамках акции помощи Ozon и портала госуслуг было собрано более 400 миллионов рублей, которые были потрачены на товары первой необходимости. Маркетплейс начислил по 3 тысячи рублей баллами на каждого члена семьи, включая детей, жителям Курской области, вынужденно покинувшим свое жилье. Кроме того, пользователи маркетплейса приобрели 460 тысяч сертификатов помощи пострадавшим на сумму 230 миллионов рублей. Более 10 тысяч продавцов предложили скидки на товары для пострадавших, сообщается в пресс-релизе.
Также перед началом учебного года "Яндекс Маркет" направил промокоды на 3 тысячи рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области. Всего было начислено 56,5 миллиона рублей. В рамках этой акции более 5 тысяч человек приобрели товары на сумму порядка 20 миллионов рублей.
Маркетплейс "Мегамаркет" начислил пострадавшим приграничных районов Курской области, обратившимся за помощью на госуслугах, по 3 тысячи бонусов, где один бонус равен одному рублю. Всего обратившимся начислено 98,5 миллиона рублей, из них потрачено порядка 45 миллионов рублей. Отмечается, что на сайте "Мегамаркета" была реализована возможность покупки электронных сертификатов помощи. Всего пользователями маркетплейса было приобретено более 1000 сертификатов на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Также совместно с "Госуслугами" свои меры поддержки запустили Wildberries и Авито, уточняется в сообщении.
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ОбществоКурская областьРоссияOzonЯндекс.МаркетWildberries
 
 
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