Рейтинг@Mail.ru
"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.09.2024 (обновлено: 08:02 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/byudzhet-1973906760.html
"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году
"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году - РИА Новости, 23.09.2024
"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году
На Украине представили бюджет на 2025-й. Правительство не скрывает, что речь уже не о развитии, а о жизнеспособности государства. Финансирование целого ряда... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:00
2024-09-23T08:02
киев
украина
великобритания
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине представили бюджет на 2025-й. Правительство не скрывает, что речь уже не о развитии, а о жизнеспособности государства. Финансирование целого ряда сфер сократили в пользу обороны, однако, как показал анализ, это не поможет достичь военных целей. К чему на самом деле готовится Киев — в материале РИА Новости.И снова дефицитБюджетный проект правительство опубликовало, как раз когда в Раде рассматривали дополнительные расходы на текущий год. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2023-м бюджет верстался из расчета на окончание боевых действий к лету 2024-го. Сейчас оборонную статью пришлось увеличивать на полтриллиона гривен — закончились средства на выплаты военным. Как отмечают украинские СМИ, это уже обычная практика. Более того, такую ситуацию не исключают и в 2025-м.По закону к рассмотрению новой сметы приступят в начале октября, а принять должны не позднее 1 декабря. В основе проекта — прогнозы от Минфина. Государственные экономисты посчитали, что в следующем году доллар подорожает и будет стоить 45 гривен вместо 41. Рост ВВП замедлится до 2,7% вместо ожидаемых 3,5 в 2024-м. Инфляция увеличится с 7,9% до 9,5%, а безработица сократится с 18,2 до 17,7%, что заметно превышает более раннюю оценку Нацбанка в 10-12%.В очередной раз бюджет будет дефицитным — 19,4% ВВП (на 2024-й рассчитали 20,6%). Доходы ожидаются в районе 2,3 триллиона гривен (56 миллиардов долларов), а расходы — 3,9 триллиона гривен (95 миллиардов долларов). Главной расходной статьей, которую обозначил Шмыгаль, останется оборона — 53 миллиарда долларов. В рамках этой суммы на вооружение и военную технику для ВСУ планируют выделить на 65% больше, чем годом ранее."Все деньги налогоплательщиков правительство снова будет направлять именно на финансирование военных нужд", — подчеркнул Шмыгаль. Остальные траты хотят покрывать западными вливаниями. Киев признает, что ни о каком развитии Украины речь не идет — все направлено на выживание и "перемогу".По словам председателя комитета Рады по финансам Даниила Гетманцева, украинский кабмин понимает, что страну ждет замедление экономики. Будущий бюджет — это "бюджет пессимизма".Выбора не будетКиев рассчитывает в следующем году получить на 32% больше бюджетных поступлений, чем в 2024-м. Половина доходов — налоги: почти 30 миллиардов долларов. Примечательно, что правительство представило проект с расчетом на еще не принятый закон о повышении государственных поборов. Законопроект о бюджете подготовили 13 сентября, а в Раде за новые налоговые сборы только в первом чтении проголосовали 17-го.Одно только повышение НДС до 24% может прибавить в казну 160 миллиардов долларов. Увеличение военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5% — 2,9 миллиарда долларов. При этом минимальную зарплату и прожиточный минимум повышать не будут. Следующая по величине статья доходов — таможенные сборы. Их планируют насобирать на 20 миллиардов долларов.По словам нардепа Галины Янченко, бюджетникам зарплаты не повысят. В то же время другой депутат, Нина Южанина, заявила, что выплаты чиновникам и членам парламента вырастут. Фонд оплаты труда Верховной раде предлагают увеличить на 26,2%, офису президента — на 11,2%, кабмину — на 19,7%. Также повысят жалование прокурорам, судьям и таможенникам.Многие общественно значимые сферы ожидает сокращение финансирования. В сравнении с текущим годом образование потеряет 195 миллионов долларов, получив четыре миллиарда. На социальную защиту населения выделят десять миллиардов, сэкономив чуть больше одного. Именно из этих денег пополняется дефицит Пенсионного фонда и осуществляется поддержка ветеранов, которую планируют сократить более чем в два раза — с 300 до 140 миллионов.При этом дополнительное финансирование получит Минцифры. Общая сумма запланированных расходов — 100 миллионов долларов. В этом году она была меньше — 60 миллионов. Значительная часть, почти 73 миллиона, пойдет на поддержку инновационных проектов для военных нужд. Остальное — на государственные электронные ресурсы.Выборов в следующем году на Украине не будет. Как отметил нардеп Железняк, ни одна статься бюджетного проекта не предусматривает их финансирование.План-максимумКак и в предыдущие годы, в 2025-м Киев собирается покрывать расходы за счет союзников. Председатель Рады Руслан Стефанчук сообщил, что будет выработан совместный план и уже есть некие "предварительные договоренности" с западными лидерами. Сейчас вложение в украинскую казну киевские власти обсуждают с конгрессом США, парламентами Евросоюза, Великобритании и Канады.Ранее Шмыгаль заявлял, что у Киева на финансирование дефицита в распоряжении только 20 миллиардов долларов — деньги, полученные за счет международной программы Ukraine Facility и помощи Международного валютного фонда. Оставшееся должны возместить партнеры. В 2025-м Украина рассчитывает на 38 миллиардов долларов иностранных вложений. Общий внешний долг страны в 2025-м достигнет 137 миллиардов.Оборонные расходы составят четверть ВВП. На 2024-й на них планировали дать 41 миллиард, но в итоге сумма выросла до 53 миллиардов. По сути, самая значимая бюджетная статья не меняется. Украинские СМИ пишут, что это объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, Киев рассчитывает продолжать конфликт в течение всего следующего года. Во-вторых, серьезный рост численности ВСУ не планируется."План победы" Украины, который широко разрекламировал Владимир Зеленский, может оказаться лишь громким заявлением — средств на него, судя по всему, нет. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости отмечает, что ситуация с военным расходами отражает реальную возможность Киева вкладываться в продолжение конфликта."Заложенные расходы — это стабильная цифра относительно предыдущего финансового периода. В то же время это максимальные показатели, которые они могли заложить. Вероятно, в следующем году, особенно по военной части, они не все будут выполнены", — считает политолог.Таким образом, проект украинского бюджета на 2025-й — план-максимум, который рассчитан на продолжение поддержки партнеров. При этом тенденция на Западе меняется, и та же Германия уже ограничила помощь Киеву на будущий год 4,5 миллиарда долларов.Впрочем, на Украине не учитывают и постоянный рост цен на военную продукцию Запада, не развивая в то же время национальный ВПК. Высокая ставка киевского режима оказалась как никогда рискованной.
https://ria.ru/20240818/grivna-1966678692.html
https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html
киев
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, великобритания, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Киев, Украина, Великобритания, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году

Политолог Денисов: Киев заложил в новый бюджет максимально возможные показатели

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине представили бюджет на 2025-й. Правительство не скрывает, что речь уже не о развитии, а о жизнеспособности государства. Финансирование целого ряда сфер сократили в пользу обороны, однако, как показал анализ, это не поможет достичь военных целей. К чему на самом деле готовится Киев — в материале РИА Новости.

И снова дефицит

Бюджетный проект правительство опубликовало, как раз когда в Раде рассматривали дополнительные расходы на текущий год. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2023-м бюджет верстался из расчета на окончание боевых действий к лету 2024-го. Сейчас оборонную статью пришлось увеличивать на полтриллиона гривен — закончились средства на выплаты военным. Как отмечают украинские СМИ, это уже обычная практика. Более того, такую ситуацию не исключают и в 2025-м.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
По закону к рассмотрению новой сметы приступят в начале октября, а принять должны не позднее 1 декабря. В основе проекта — прогнозы от Минфина. Государственные экономисты посчитали, что в следующем году доллар подорожает и будет стоить 45 гривен вместо 41. Рост ВВП замедлится до 2,7% вместо ожидаемых 3,5 в 2024-м. Инфляция увеличится с 7,9% до 9,5%, а безработица сократится с 18,2 до 17,7%, что заметно превышает более раннюю оценку Нацбанка в 10-12%.
Прохожий на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"В считанные месяцы". Украинцы оригинально показали, что думают о Зеленском
18 августа, 08:00
В очередной раз бюджет будет дефицитным — 19,4% ВВП (на 2024-й рассчитали 20,6%). Доходы ожидаются в районе 2,3 триллиона гривен (56 миллиардов долларов), а расходы — 3,9 триллиона гривен (95 миллиардов долларов). Главной расходной статьей, которую обозначил Шмыгаль, останется оборона — 53 миллиарда долларов. В рамках этой суммы на вооружение и военную технику для ВСУ планируют выделить на 65% больше, чем годом ранее.
"Все деньги налогоплательщиков правительство снова будет направлять именно на финансирование военных нужд", — подчеркнул Шмыгаль. Остальные траты хотят покрывать западными вливаниями. Киев признает, что ни о каком развитии Украины речь не идет — все направлено на выживание и "перемогу".
По словам председателя комитета Рады по финансам Даниила Гетманцева, украинский кабмин понимает, что страну ждет замедление экономики. Будущий бюджет — это "бюджет пессимизма".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Выбора не будет

Киев рассчитывает в следующем году получить на 32% больше бюджетных поступлений, чем в 2024-м. Половина доходов — налоги: почти 30 миллиардов долларов. Примечательно, что правительство представило проект с расчетом на еще не принятый закон о повышении государственных поборов. Законопроект о бюджете подготовили 13 сентября, а в Раде за новые налоговые сборы только в первом чтении проголосовали 17-го.
Одно только повышение НДС до 24% может прибавить в казну 160 миллиардов долларов. Увеличение военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5% — 2,9 миллиарда долларов. При этом минимальную зарплату и прожиточный минимум повышать не будут. Следующая по величине статья доходов — таможенные сборы. Их планируют насобирать на 20 миллиардов долларов.
По словам нардепа Галины Янченко, бюджетникам зарплаты не повысят. В то же время другой депутат, Нина Южанина, заявила, что выплаты чиновникам и членам парламента вырастут. Фонд оплаты труда Верховной раде предлагают увеличить на 26,2%, офису президента — на 11,2%, кабмину — на 19,7%. Также повысят жалование прокурорам, судьям и таможенникам.
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина
Многие общественно значимые сферы ожидает сокращение финансирования. В сравнении с текущим годом образование потеряет 195 миллионов долларов, получив четыре миллиарда. На социальную защиту населения выделят десять миллиардов, сэкономив чуть больше одного. Именно из этих денег пополняется дефицит Пенсионного фонда и осуществляется поддержка ветеранов, которую планируют сократить более чем в два раза — с 300 до 140 миллионов.
При этом дополнительное финансирование получит Минцифры. Общая сумма запланированных расходов — 100 миллионов долларов. В этом году она была меньше — 60 миллионов. Значительная часть, почти 73 миллиона, пойдет на поддержку инновационных проектов для военных нужд. Остальное — на государственные электронные ресурсы.
Выборов в следующем году на Украине не будет. Как отметил нардеп Железняк, ни одна статься бюджетного проекта не предусматривает их финансирование.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУрны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Урны для голосования на одном из избирательных участков в Киеве

План-максимум

Как и в предыдущие годы, в 2025-м Киев собирается покрывать расходы за счет союзников. Председатель Рады Руслан Стефанчук сообщил, что будет выработан совместный план и уже есть некие "предварительные договоренности" с западными лидерами. Сейчас вложение в украинскую казну киевские власти обсуждают с конгрессом США, парламентами Евросоюза, Великобритании и Канады.
Ранее Шмыгаль заявлял, что у Киева на финансирование дефицита в распоряжении только 20 миллиардов долларов — деньги, полученные за счет международной программы Ukraine Facility и помощи Международного валютного фонда. Оставшееся должны возместить партнеры. В 2025-м Украина рассчитывает на 38 миллиардов долларов иностранных вложений. Общий внешний долг страны в 2025-м достигнет 137 миллиардов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук
Оборонные расходы составят четверть ВВП. На 2024-й на них планировали дать 41 миллиард, но в итоге сумма выросла до 53 миллиардов. По сути, самая значимая бюджетная статья не меняется. Украинские СМИ пишут, что это объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, Киев рассчитывает продолжать конфликт в течение всего следующего года. Во-вторых, серьезный рост численности ВСУ не планируется.
"План победы" Украины, который широко разрекламировал Владимир Зеленский, может оказаться лишь громким заявлением — средств на него, судя по всему, нет. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости отмечает, что ситуация с военным расходами отражает реальную возможность Киева вкладываться в продолжение конфликта.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные
"Заложенные расходы — это стабильная цифра относительно предыдущего финансового периода. В то же время это максимальные показатели, которые они могли заложить. Вероятно, в следующем году, особенно по военной части, они не все будут выполнены", — считает политолог.
Таким образом, проект украинского бюджета на 2025-й — план-максимум, который рассчитан на продолжение поддержки партнеров. При этом тенденция на Западе меняется, и та же Германия уже ограничила помощь Киеву на будущий год 4,5 миллиарда долларов.
Впрочем, на Украине не учитывают и постоянный рост цен на военную продукцию Запада, не развивая в то же время национальный ВПК. Высокая ставка киевского режима оказалась как никогда рискованной.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Шаг навстречу поражению. Ключевой союзник Киева оказался под двойным ударом
13 сентября, 08:00
 
КиевУкраинаВеликобританияДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала