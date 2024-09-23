https://ria.ru/20240923/byudzhet-1973906760.html

"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году

"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году - РИА Новости, 23.09.2024

"Бюджетники стерпят". Зеленский придумал, как победить уже в следующем году

На Украине представили бюджет на 2025-й. Правительство не скрывает, что речь уже не о развитии, а о жизнеспособности государства. Финансирование целого ряда... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:02

киев

украина

великобритания

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На Украине представили бюджет на 2025-й. Правительство не скрывает, что речь уже не о развитии, а о жизнеспособности государства. Финансирование целого ряда сфер сократили в пользу обороны, однако, как показал анализ, это не поможет достичь военных целей. К чему на самом деле готовится Киев — в материале РИА Новости.И снова дефицитБюджетный проект правительство опубликовало, как раз когда в Раде рассматривали дополнительные расходы на текущий год. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2023-м бюджет верстался из расчета на окончание боевых действий к лету 2024-го. Сейчас оборонную статью пришлось увеличивать на полтриллиона гривен — закончились средства на выплаты военным. Как отмечают украинские СМИ, это уже обычная практика. Более того, такую ситуацию не исключают и в 2025-м.По закону к рассмотрению новой сметы приступят в начале октября, а принять должны не позднее 1 декабря. В основе проекта — прогнозы от Минфина. Государственные экономисты посчитали, что в следующем году доллар подорожает и будет стоить 45 гривен вместо 41. Рост ВВП замедлится до 2,7% вместо ожидаемых 3,5 в 2024-м. Инфляция увеличится с 7,9% до 9,5%, а безработица сократится с 18,2 до 17,7%, что заметно превышает более раннюю оценку Нацбанка в 10-12%.В очередной раз бюджет будет дефицитным — 19,4% ВВП (на 2024-й рассчитали 20,6%). Доходы ожидаются в районе 2,3 триллиона гривен (56 миллиардов долларов), а расходы — 3,9 триллиона гривен (95 миллиардов долларов). Главной расходной статьей, которую обозначил Шмыгаль, останется оборона — 53 миллиарда долларов. В рамках этой суммы на вооружение и военную технику для ВСУ планируют выделить на 65% больше, чем годом ранее."Все деньги налогоплательщиков правительство снова будет направлять именно на финансирование военных нужд", — подчеркнул Шмыгаль. Остальные траты хотят покрывать западными вливаниями. Киев признает, что ни о каком развитии Украины речь не идет — все направлено на выживание и "перемогу".По словам председателя комитета Рады по финансам Даниила Гетманцева, украинский кабмин понимает, что страну ждет замедление экономики. Будущий бюджет — это "бюджет пессимизма".Выбора не будетКиев рассчитывает в следующем году получить на 32% больше бюджетных поступлений, чем в 2024-м. Половина доходов — налоги: почти 30 миллиардов долларов. Примечательно, что правительство представило проект с расчетом на еще не принятый закон о повышении государственных поборов. Законопроект о бюджете подготовили 13 сентября, а в Раде за новые налоговые сборы только в первом чтении проголосовали 17-го.Одно только повышение НДС до 24% может прибавить в казну 160 миллиардов долларов. Увеличение военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5% — 2,9 миллиарда долларов. При этом минимальную зарплату и прожиточный минимум повышать не будут. Следующая по величине статья доходов — таможенные сборы. Их планируют насобирать на 20 миллиардов долларов.По словам нардепа Галины Янченко, бюджетникам зарплаты не повысят. В то же время другой депутат, Нина Южанина, заявила, что выплаты чиновникам и членам парламента вырастут. Фонд оплаты труда Верховной раде предлагают увеличить на 26,2%, офису президента — на 11,2%, кабмину — на 19,7%. Также повысят жалование прокурорам, судьям и таможенникам.Многие общественно значимые сферы ожидает сокращение финансирования. В сравнении с текущим годом образование потеряет 195 миллионов долларов, получив четыре миллиарда. На социальную защиту населения выделят десять миллиардов, сэкономив чуть больше одного. Именно из этих денег пополняется дефицит Пенсионного фонда и осуществляется поддержка ветеранов, которую планируют сократить более чем в два раза — с 300 до 140 миллионов.При этом дополнительное финансирование получит Минцифры. Общая сумма запланированных расходов — 100 миллионов долларов. В этом году она была меньше — 60 миллионов. Значительная часть, почти 73 миллиона, пойдет на поддержку инновационных проектов для военных нужд. Остальное — на государственные электронные ресурсы.Выборов в следующем году на Украине не будет. Как отметил нардеп Железняк, ни одна статься бюджетного проекта не предусматривает их финансирование.План-максимумКак и в предыдущие годы, в 2025-м Киев собирается покрывать расходы за счет союзников. Председатель Рады Руслан Стефанчук сообщил, что будет выработан совместный план и уже есть некие "предварительные договоренности" с западными лидерами. Сейчас вложение в украинскую казну киевские власти обсуждают с конгрессом США, парламентами Евросоюза, Великобритании и Канады.Ранее Шмыгаль заявлял, что у Киева на финансирование дефицита в распоряжении только 20 миллиардов долларов — деньги, полученные за счет международной программы Ukraine Facility и помощи Международного валютного фонда. Оставшееся должны возместить партнеры. В 2025-м Украина рассчитывает на 38 миллиардов долларов иностранных вложений. Общий внешний долг страны в 2025-м достигнет 137 миллиардов.Оборонные расходы составят четверть ВВП. На 2024-й на них планировали дать 41 миллиард, но в итоге сумма выросла до 53 миллиардов. По сути, самая значимая бюджетная статья не меняется. Украинские СМИ пишут, что это объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, Киев рассчитывает продолжать конфликт в течение всего следующего года. Во-вторых, серьезный рост численности ВСУ не планируется."План победы" Украины, который широко разрекламировал Владимир Зеленский, может оказаться лишь громким заявлением — средств на него, судя по всему, нет. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости отмечает, что ситуация с военным расходами отражает реальную возможность Киева вкладываться в продолжение конфликта."Заложенные расходы — это стабильная цифра относительно предыдущего финансового периода. В то же время это максимальные показатели, которые они могли заложить. Вероятно, в следующем году, особенно по военной части, они не все будут выполнены", — считает политолог.Таким образом, проект украинского бюджета на 2025-й — план-максимум, который рассчитан на продолжение поддержки партнеров. При этом тенденция на Западе меняется, и та же Германия уже ограничила помощь Киеву на будущий год 4,5 миллиарда долларов.Впрочем, на Украине не учитывают и постоянный рост цен на военную продукцию Запада, не развивая в то же время национальный ВПК. Высокая ставка киевского режима оказалась как никогда рискованной.

https://ria.ru/20240818/grivna-1966678692.html

https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html

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киев, украина, великобритания, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины