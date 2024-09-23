https://ria.ru/20240923/balagansk-1974302447.html
Напавший на одноклассников школьник в Балаганске хотел нанести себе увечья
Напавший на одноклассников школьник в Балаганске хотел нанести себе увечья - РИА Новости, 23.09.2024
Напавший на одноклассников школьник в Балаганске хотел нанести себе увечья
Преподаватель физкультуры Александр Бакуров рассказал, что школьник в Балаганске, напавший с молотком на одноклассников, хотел нанести себе увечья, но ему это... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:11
2024-09-23T19:11
2024-09-23T19:11
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Преподаватель физкультуры Александр Бакуров рассказал, что школьник в Балаганске, напавший с молотком на одноклассников, хотел нанести себе увечья, но ему это не удалось. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник в поселке Балаганск напал с молотком на одноклассников. Его остановил учитель физкультуры. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Проверку начала прокуратура. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, пострадавшие одноклассники направлены на лечение домой, нападавшего эвакуируют в медучреждение в Иркутске. "Увидел ребенка пострадавшего на улице, коллегу, который оказывал помощь, спросил, что произошло. Узнав о происшествии в раздевалке, я побежал туда. Придя в раздевалку, я увидел ребенка, который хотел нанести себе увечье, и предотвратил данную ситуацию", - рассказал Бакуров в опубликованном губернатором видео. По словам учителя, быстро сориентироваться в экстренной ситуации ему помогли знания, полученные при обучении на педагога. "Проходил курсы иногда как педагог... Нам это в колледже рассказывали при обучении и в Вооруженных силах России тоже нам рассказывали, как нужно делать, как нужно разговаривать в данной ситуации", - пояснил Бакуров.
https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html
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происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
Напавший на одноклассников школьник в Балаганске хотел нанести себе увечья
Физрук Бакуров: школьник в Балаганске хотел нанести себе увечья молотком
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Преподаватель физкультуры Александр Бакуров рассказал, что школьник в Балаганске, напавший с молотком на одноклассников, хотел нанести себе увечья, но ему это не удалось.
Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области
, где школьник в поселке Балаганск напал с молотком на одноклассников. Его остановил учитель физкультуры. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Проверку начала прокуратура. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев
в своем Telegram-канале, пострадавшие одноклассники направлены на лечение домой, нападавшего эвакуируют в медучреждение в Иркутске
.
"Увидел ребенка пострадавшего на улице, коллегу, который оказывал помощь, спросил, что произошло. Узнав о происшествии в раздевалке, я побежал туда. Придя в раздевалку, я увидел ребенка, который хотел нанести себе увечье, и предотвратил данную ситуацию", - рассказал Бакуров в опубликованном губернатором видео.
По словам учителя, быстро сориентироваться в экстренной ситуации ему помогли знания, полученные при обучении на педагога.
"Проходил курсы иногда как педагог... Нам это в колледже рассказывали при обучении и в Вооруженных силах России
тоже нам рассказывали, как нужно делать, как нужно разговаривать в данной ситуации", - пояснил Бакуров.