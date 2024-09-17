https://ria.ru/20240917/estoniya-1973289135.html

Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ

Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ

Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:46

2024-09-17T22:46

2024-09-17T22:46

экономика

пмэф

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143522/20/1435222011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2cdaeecd9020dfbf7fc5e2b3d834310.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник аннулировал решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора", - говорится в сообщении. По данным ERR, совет учебного заведения обсудил участие Мюллерсона на ПМЭФ и посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной. При этом ректор Тыну Вийк подчеркнул, что в университете уважают принцип академической свободы и не наказывают за политические взгляды. "Однако принятые университетом решения и соглашения должны уважаться. И в данном случае сенат увидел, что профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами", - приводит ERR слова Вийка.

https://ria.ru/20240722/moldaviya-1961343655.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, пмэф, эстония