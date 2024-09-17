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Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
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22:46 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/estoniya-1973289135.html
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ
Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:46
2024-09-17T22:46
экономика
пмэф
эстония
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник аннулировал решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора", - говорится в сообщении. По данным ERR, совет учебного заведения обсудил участие Мюллерсона на ПМЭФ и посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной. При этом ректор Тыну Вийк подчеркнул, что в университете уважают принцип академической свободы и не наказывают за политические взгляды. "Однако принятые университетом решения и соглашения должны уважаться. И в данном случае сенат увидел, что профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами", - приводит ERR слова Вийка.
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экономика, пмэф, эстония
Экономика, ПМЭФ, Эстония
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ

Вуз в Таллине лишил профессора Мюллерсона почетного статуса за участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРейн Мюллерсон
Рейн Мюллерсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рейн Мюллерсон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
"Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник аннулировал решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора", - говорится в сообщении.
По данным ERR, совет учебного заведения обсудил участие Мюллерсона на ПМЭФ и посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной. При этом ректор Тыну Вийк подчеркнул, что в университете уважают принцип академической свободы и не наказывают за политические взгляды.
"Однако принятые университетом решения и соглашения должны уважаться. И в данном случае сенат увидел, что профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами", - приводит ERR слова Вийка.
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