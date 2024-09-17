https://ria.ru/20240917/estoniya-1973289135.html
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ
Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:46
2024-09-17T22:46
2024-09-17T22:46
экономика
пмэф
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143522/20/1435222011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2cdaeecd9020dfbf7fc5e2b3d834310.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник аннулировал решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора", - говорится в сообщении. По данным ERR, совет учебного заведения обсудил участие Мюллерсона на ПМЭФ и посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной. При этом ректор Тыну Вийк подчеркнул, что в университете уважают принцип академической свободы и не наказывают за политические взгляды. "Однако принятые университетом решения и соглашения должны уважаться. И в данном случае сенат увидел, что профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами", - приводит ERR слова Вийка.
https://ria.ru/20240722/moldaviya-1961343655.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143522/20/1435222011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b24e576cdda9588ee0e8dfeba36220c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, пмэф, эстония
Эстонского профессора лишили статуса из-за участия в ПМЭФ, сообщили СМИ
Вуз в Таллине лишил профессора Мюллерсона почетного статуса за участие в ПМЭФ
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.
Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR
.
"Сенат Таллиннского университета на заседании в понедельник аннулировал решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора", - говорится в сообщении.
По данным ERR, совет учебного заведения обсудил участие Мюллерсона на ПМЭФ и посчитал неприемлемым его сотрудничество с российской стороной. При этом ректор Тыну Вийк подчеркнул, что в университете уважают принцип академической свободы и не наказывают за политические взгляды.
"Однако принятые университетом решения и соглашения должны уважаться. И в данном случае сенат увидел, что профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами", - приводит ERR слова Вийка.