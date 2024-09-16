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В ЛНР при пожаре пострадали два человека
В ЛНР при пожаре пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2024
В ЛНР при пожаре пострадали два человека
В результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены 10 частных жилых домов, пострадали 2 человека, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:53
2024-09-16T22:53
2024-09-16T22:53
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены 10 частных жилых домов, пострадали 2 человека, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба МЧС России. "По уточненной информации, в селе Валуйское в результате пожара огнем повреждены 10 частных жилых домов. Пострадало 2 человека. Проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Кроме того, проведена эвак соуация 85 пациентов дома престарелых в центральную городскую больницу", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что к тушению пожара привлечено 120 человек и 23 единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР при пожаре пострадали два человека
МЧС: при пожаре в селе Валуйское пострадали два человека, повреждены 10 домов