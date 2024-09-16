https://ria.ru/20240916/pozhar-1973075323.html

В ЛНР при пожаре пострадали два человека

В ЛНР при пожаре пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2024

В ЛНР при пожаре пострадали два человека

В результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены 10 частных жилых домов, пострадали 2 человека, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:53

2024-09-16T22:53

2024-09-16T22:53

происшествия

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены 10 частных жилых домов, пострадали 2 человека, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба МЧС России. "По уточненной информации, в селе Валуйское в результате пожара огнем повреждены 10 частных жилых домов. Пострадало 2 человека. Проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Кроме того, проведена эвак соуация 85 пациентов дома престарелых в центральную городскую больницу", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что к тушению пожара привлечено 120 человек и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20240913/lnr-1972568867.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)