https://ria.ru/20240916/obstanovka-1972549242.html

"Старлинк" сыграл с ними злую шутку. ВСУ столкнулись с неизбежным

"Старлинк" сыграл с ними злую шутку. ВСУ столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 16.09.2024

"Старлинк" сыграл с ними злую шутку. ВСУ столкнулись с неизбежным

Кампания в зоне СВО вступила в осеннюю фазу. Российская армия стремится добиться максимального успеха на ключевых направлениях до распутицы, значительно... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:00

2024-09-16T08:00

2024-09-16T08:07

специальная военная операция на украине

безопасность

угледар

киев

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Кампания в зоне СВО вступила в осеннюю фазу. Российская армия стремится добиться максимального успеха на ключевых направлениях до распутицы, значительно осложняющей наступательные действия и тыловую логистику. ВСУ практически везде перешли к обороне, огрызаются дронами и время от времени пытаются контратаковать. К зиме линия фронта может существенно сдвинуться. Об обстановке на главных направлениях — в материале РИА Новости.Три проблемы ВСУВ Курской области противник проявляет активность в основном в Кореневском и Глушковском районах. Однако атаки не приносят успеха — ВСУ встречают жесткий отпор сводной российской группировки, поддерживаемой авиацией, артиллерией и операторами дронов-камикадзе. По информации Минобороны, Киев в среднем теряет тут больше 300 человек в день.А 10 сентября Москва сделала ответный ход. Формирования воздушно-десантных войск, морской пехоты и приданных им подразделений ударили в левый фланг группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. За два дня освободили десять населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.Это первая крупная контратака российской армии с 7 августа. Передовые части продолжают расширять зону контроля. Однако говорить, что украинцы "посыпались", пока рано. Их в Курской области по-прежнему много, они окапываются и не собираются просто так оставлять занятые позиции. Но проблем у них хватает.Во-первых, над Курской областью не работает спутниковый интернет Starlink, на который завязано все боевое управление украинской армии. За два с половиной года ВСУ к нему очень привыкли и без него чувствуют себя крайне неуютно. Это сказывается на координации действий войск, скорости принятия решений и ситуационной осведомленности. Во-вторых, подвоз подкреплений, техники и боеприпасов с Украины осложнен постоянными ударами ВКС по местам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.Наконец, уровень подготовки и мотивации украинских подразделений во втором и третьем эшелонах группировки вторжения оставляет желать лучшего. Это преимущественно вчерашние гражданские, отстрелявшие на полигонах по два-три магазина и брошенные Киевом в пекло. А дело им приходится иметь с опытными бойцами, закаленными двумя с половиной годами войны.Битва за городаГлавный результат российской летней кампании на территории бывшей Донецкой области Украины — стремительное продвижение войск группировки "Центр" на Покровском направлении и выход на западный берег реки Волчьей и Карловского водохранилища. На этих природных рубежах противник хотел выстроить линию обороны, но не успел. Передовые части захватили обширный плацдарм и всего за несколько дней взяли Новогродовку. Этот город с довоенным населением около 15 тысяч ВСУ сдали практически без боя.Началась битва за крупные города на западе ДНР. Севернее от Новогродовки — шеститысячный Мирногорад и 25-тысячный Покровск, крайне важный для ВСУ — через него в ДНР долгие годы затягивали технику и личный состав с подконтрольной Киеву части Запорожской области. Противник явно не собирается отдавать этот ключевой логистический узел без боя, спешно перебрасывает туда резервы. В настоящий момент бои идут в нескольких километрах от восточных границ города.В шести километрах к юго-западу от Новогродовки — 24-тысячное Селидово. Это центр укрепрайона ВСУ по линии Покровск — Селидово — Курахово. Его освобождение грозит Киеву обвалом фронта на этом направлении и позволит российским частям выйти во фланги группировки противника. Как и Покровск, этот город ВСУ подготовили к долговременной обороне. Штурмовые части "Центра" вышли на окраины, однако дальше их продвижение существенно замедлилось.Южнее российские подразделения вступили в десятитысячный Украинск и ежедневно теснят противника. Этот город построили для обслуживания шахты "Украина" с выработкой 1,8 миллиона тонн угля в год. За ним — 12-тысячный Горняк, экономически не менее важный для Киева. А оттуда — прямая дорога на 19-тысячный Курахов.Туда с востока, от Георгиевки и Максимилиановки, пробиваются войска группировки "Юг". Их поддержат части, ранее задействованные в боях за Красногоровку с довоенным населением около 15 тысяч человек. О ее полном освобождении Минобороны сообщило в начале сентября. Таким образом крупный донецкий укрепрайон ВСУ, долгие годы охватывавший столицу ДНР с запада (Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка), прекратил свое существование.Окружить и блокироватьНа Южнодонецком направлении — серьезный прогресс в битве за Угледар, долгое время остававшимся для российской армии крепким орешком. Стоит на возвышенности, откуда прекрасно просматривается окружающая местность. Попытки лобовых штурмов не принесли успеха, поэтому тактику сменили — город окружают, лишая гарнизон снабжения.К востоку и северо-востоку подразделения группировки "Юг" в ходе ожесточенных боев заняли село Водяное и штурмуют шахты "Южнодонбасская №1", "Южнодонбасская №3". Западнее "Восточная" группировка освободила населенный пункт Пречистовка на трассе к Богоявленке: по ней из Курахова через Успеновку снабжается гарнизон города.Когда возьмут Богоявленку, засевшие в Угледаре вэсэушники окажутся в кольце. Осенняя распутица помешает снабжать окруженцев через поля, а опавшая листва не позволит им прятаться в лесопосадках.Не исключено, что противник пойдет на прорыв, пока кольцо не замкнулось полностью. Российское командование создало для ВСУ ту же дилемму, что и в Бахмуте. Какой бы вариант ни выбрали украинские генералы, потеря Угледара лишит Киев контроля над последним крупным городом на Южнодонецком направлении.По официальной сводке Минобороны, за минувшую неделю потери ВСУ — 16 960 человек. Российские военные за эти семь дней освободили 18 населенных пунктов, из них десять — в Курской области.

https://ria.ru/20240913/minoborony-1972546025.html

https://ria.ru/20240913/kurskaya-1972481987.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, угледар, киев, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии