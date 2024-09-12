https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html

Путин назвал культуру предохранителем для мира

Путин назвал культуру предохранителем для мира - РИА Новости, 12.09.2024

Путин назвал культуру предохранителем для мира

Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:55

2024-09-12T18:55

2024-09-12T19:09

владимир путин

культура

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин."Не даром дипломатию называют искусством, чтобы владеть им, нужны не только знания и талант, дипломатия - это тоже культура. Культура поступков, эмоций, речи. Именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, в ряде стран он, похоже, перегорел", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240912/forum-1972364256.html

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владимир путин, россия, общество