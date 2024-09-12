https://ria.ru/20240912/putin-1972364660.html
Путин назвал культуру предохранителем для мира
Путин назвал культуру предохранителем для мира - РИА Новости, 12.09.2024
Путин назвал культуру предохранителем для мира
Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:55
2024-09-12T18:55
2024-09-12T19:09
владимир путин
культура
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин."Не даром дипломатию называют искусством, чтобы владеть им, нужны не только знания и талант, дипломатия - это тоже культура. Культура поступков, эмоций, речи. Именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, в ряде стран он, похоже, перегорел", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/forum-1972364256.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Культура, Россия, Общество
Путин назвал культуру предохранителем для мира
Путин: культура всегда была предохранителем в мире, но в ряде стран он перегорел
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, но в ряде стран он сейчас похоже "перегорел", заявил президент России Владимир Путин.
"Не даром дипломатию называют искусством, чтобы владеть им, нужны не только знания и талант, дипломатия - это тоже культура. Культура поступков, эмоций, речи. Именно она дает понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, в ряде стран он, похоже, перегорел", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.