https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972298720.html

Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности

Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности - РИА Новости, 12.09.2024

Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности

Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:34

2024-09-12T14:34

2024-09-12T14:34

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молдавия

днестр

россия

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, обвинила сотрудников полиции Молдавии в провокации на территории зоны безопасности. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. "Приднестровская делегация обращает внимание участников миротворческой операции на спровоцированный полицией Республики Молдова инцидент, связанный с проникновением 4 сентября 2024 года на часть территории зоны безопасности, которая базовыми документами ОКК отнесена к ответственности Приднестровья. Появление сотрудников молдавской полиции в зоне, относящейся к юрисдикции приднестровской стороны и обслуживаемой органами внутренних дел Приднестровья, несомненно, было попыткой оказания давления в рамках хозяйствующего спора и в данной конфликтной ситуации являлось провокацией, способной привести к противостоянию правоохранительных структур сторон", - говорится в заявлении делегации ПМР. В документе отмечается, что с молдавской стороны в инциденте было задействовано более 11 автомобилей и 30 сотрудников полиции в штатском. Делегация Приднестровья считает, что провокация могла иметь весьма серьезные последствия. "Отвергаем как необоснованные и непродуктивные любые попытки обоснования незаконного и заведомо провокационного вторжения молдавских полицейских на обслуживаемую приднестровскими органами правопорядка территорию под предлогами тенденциозного истолкования принадлежности сельхозземель к населённому пункту Республики Молдова. Исходя из изложенного, приднестровская делегация обращается к молдавским коллегам с призывом исключить дальнейшие нарушения и в дальнейшем не нарушать требования действующей нормативной базы миротворческой операции", - отмечено в заявлении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972172181.html

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в мире, молдавия, днестр, россия, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе