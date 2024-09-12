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Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
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14:34 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/moldaviya-1972298720.html
Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности
Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности - РИА Новости, 12.09.2024
Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности
Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:34
2024-09-12T14:34
в мире
молдавия
днестр
россия
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, обвинила сотрудников полиции Молдавии в провокации на территории зоны безопасности. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. "Приднестровская делегация обращает внимание участников миротворческой операции на спровоцированный полицией Республики Молдова инцидент, связанный с проникновением 4 сентября 2024 года на часть территории зоны безопасности, которая базовыми документами ОКК отнесена к ответственности Приднестровья. Появление сотрудников молдавской полиции в зоне, относящейся к юрисдикции приднестровской стороны и обслуживаемой органами внутренних дел Приднестровья, несомненно, было попыткой оказания давления в рамках хозяйствующего спора и в данной конфликтной ситуации являлось провокацией, способной привести к противостоянию правоохранительных структур сторон", - говорится в заявлении делегации ПМР. В документе отмечается, что с молдавской стороны в инциденте было задействовано более 11 автомобилей и 30 сотрудников полиции в штатском. Делегация Приднестровья считает, что провокация могла иметь весьма серьезные последствия. "Отвергаем как необоснованные и непродуктивные любые попытки обоснования незаконного и заведомо провокационного вторжения молдавских полицейских на обслуживаемую приднестровскими органами правопорядка территорию под предлогами тенденциозного истолкования принадлежности сельхозземель к населённому пункту Республики Молдова. Исходя из изложенного, приднестровская делегация обращается к молдавским коллегам с призывом исключить дальнейшие нарушения и в дальнейшем не нарушать требования действующей нормативной базы миротворческой операции", - отмечено в заявлении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972172181.html
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в мире, молдавия, днестр, россия, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Днестр, Россия, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне безопасности

Делегация ПМР обвинила полицию Молдавии в провокации в зоне Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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ТИРАСПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Делегация непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, обвинила сотрудников полиции Молдавии в провокации на территории зоны безопасности.
ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины.
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"Приднестровская делегация обращает внимание участников миротворческой операции на спровоцированный полицией Республики Молдова инцидент, связанный с проникновением 4 сентября 2024 года на часть территории зоны безопасности, которая базовыми документами ОКК отнесена к ответственности Приднестровья. Появление сотрудников молдавской полиции в зоне, относящейся к юрисдикции приднестровской стороны и обслуживаемой органами внутренних дел Приднестровья, несомненно, было попыткой оказания давления в рамках хозяйствующего спора и в данной конфликтной ситуации являлось провокацией, способной привести к противостоянию правоохранительных структур сторон", - говорится в заявлении делегации ПМР.
В документе отмечается, что с молдавской стороны в инциденте было задействовано более 11 автомобилей и 30 сотрудников полиции в штатском. Делегация Приднестровья считает, что провокация могла иметь весьма серьезные последствия.
"Отвергаем как необоснованные и непродуктивные любые попытки обоснования незаконного и заведомо провокационного вторжения молдавских полицейских на обслуживаемую приднестровскими органами правопорядка территорию под предлогами тенденциозного истолкования принадлежности сельхозземель к населённому пункту Республики Молдова. Исходя из изложенного, приднестровская делегация обращается к молдавским коллегам с призывом исключить дальнейшие нарушения и в дальнейшем не нарушать требования действующей нормативной базы миротворческой операции", - отмечено в заявлении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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