https://ria.ru/20240912/kultura-1972361742.html
Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин
Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024
Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин
Культура должна и может существовать без "культуры отмены", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:43
2024-09-12T18:43
2024-09-12T19:10
владимир путин
культура
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972367427_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_784676a463dcb0555b9def2c9d555732.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культура должна и может существовать без "культуры отмены", заявил президент России Владимир Путин."Мы убеждены, что она (культура - ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой "культуры отмены", то есть отмены самой культуры", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972367427_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_87696a6f46da97399bd8e316dc7caa77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Культура, Россия, Общество
Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин
Путин: культура должна и может существовать без "культуры отмены"