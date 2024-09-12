https://ria.ru/20240912/kultura-1972361742.html

Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин

Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Культура должна существовать без "культуры отмены", заявил Путин

Культура должна и может существовать без "культуры отмены", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:43

2024-09-12T18:43

2024-09-12T19:10

владимир путин

культура

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972367427_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_784676a463dcb0555b9def2c9d555732.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Культура должна и может существовать без "культуры отмены", заявил президент России Владимир Путин."Мы убеждены, что она (культура - ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой "культуры отмены", то есть отмены самой культуры", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество