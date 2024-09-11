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В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку - РИА Новости, 12.09.2024
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку
Российские войска ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T15:00
2024-09-11T15:00
2024-09-12T00:11
россия
черное море
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
военно-морские силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщило Минобороны."Для захвата российской буровой вышки Главным управлением разведки Минобороны Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими Сил специальных операций ВМС Украины", — уточнили в ведомстве.Силы Черноморского флота и военнослужащие, охраняющие вышку, потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 боевиков Сил специальных операций Украины.Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в Минобороны."Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", — заключили в министерстве.Сегодня в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970602680.html
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В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку
ВС России отбили попытку нападения ВСУ на буровую вышку "Крым-2" в Черном море