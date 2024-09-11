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В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку - РИА Новости, 12.09.2024
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15:00 11.09.2024 (обновлено: 00:11 12.09.2024)
https://ria.ru/20240911/minoborony-1972101535.html
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку - РИА Новости, 12.09.2024
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку
Российские войска ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T15:00
2024-09-12T00:11
россия
черное море
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
военно-морские силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщило Минобороны."Для захвата российской буровой вышки Главным управлением разведки Минобороны Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими Сил специальных операций ВМС Украины", — уточнили в ведомстве.Силы Черноморского флота и военнослужащие, охраняющие вышку, потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 боевиков Сил специальных операций Украины.Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в Минобороны."Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", — заключили в министерстве.Сегодня в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970602680.html
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россия, черное море, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Военно-морские силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить российскую буровую установку

ВС России отбили попытку нападения ВСУ на буровую вышку "Крым-2" в Черном море

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСамоподъемная нефтяная буровая установка "Крым-2"
Самоподъемная нефтяная буровая установка Крым-2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Самоподъемная нефтяная буровая установка "Крым-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщило Минобороны.
"Для захвата российской буровой вышки Главным управлением разведки Минобороны Украины был направлен морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими Сил специальных операций ВМС Украины", — уточнили в ведомстве.
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Силы Черноморского флота и военнослужащие, охраняющие вышку, потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 боевиков Сил специальных операций Украины.
Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.
«
"Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", — заключили в министерстве.
Сегодня в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Крым
 
 
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