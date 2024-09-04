https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

"Загонят в несколько котлов". Что наметилось в зоне СВО

"Загонят в несколько котлов". Что наметилось в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024

"Загонят в несколько котлов". Что наметилось в зоне СВО

Действия ВСУ в курском приграничье обернулись тяжелыми последствиями для Киева. Вместо прорыва к Курчатову украинские войска столкнулись с серьезным кризисом в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:00

2024-09-04T11:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

верховная рада украины

донбасс

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андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Действия ВСУ в курском приграничье обернулись тяжелыми последствиями для Киева. Вместо прорыва к Курчатову украинские войска столкнулись с серьезным кризисом в ДНР. О том, как в последние недели меняется ситуация в зоне СВО, — в материале РИА Новости."Ослабляет шаткий фронт"В российском Минобороны подтверждают: бои в Курской области продолжаются. ВСУ предпринимают попытки наступать в направлении населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка, Черкасское Поречное, Ольговка, Коренево и Мартыновка, однако эти атаки отражаются. В частности, военнослужащие 810-й бригады морской пехоты 1 сентября уничтожили колонну украинской техники.При этом западные спонсоры Киева по-прежнему скептически воспринимают операцию ВСУ с привлечением нескольких бригад в этом регионе."Если их не ротировать, эти войска не смогут затыкать бреши, служить резервом или противостоять российскому наступлению внутри Украины. Другими словами, это ослабляет и без того шаткий фронт", — отмечает издание Foreign Policy. Сама операция куда сильнее истощает именно ВСУ, подчеркивают авторы статьи.И это сказывается на других участках фронта."Обстановка катастрофическая, российская армия наступает быстрее, чем летом 2022-го, а украинские военные готовятся оборонять Днепр" — любое российское издание за подобные реляции обвинили бы в шапкозакидательстве. Но это выводы "с той стороны" — так оценивает ситуацию немецкий журналист Юлиан Репке, который еще недавно воспевал успехи ВСУ.Причина такой перемены настроений — сложная для Киева ситуация сразу на нескольких направлениях.Львиная доля внимания сейчас прикована к Покровску (Красноармейску). По информации российского Министерства обороны, наши войска подошли к удобному для ВСУ оборонительному рубежу из четырех населенных пунктов: Мирноград (Димитров), Гродовка, Новогродовка и Селидово. Соединенные разветвленной сетью дорог, окруженные терриконами и высотками, они могли долго служить надежной защитой для райцентра.Однако с украинской стороны поступают сообщения о том, что российским войскам на прошлой неделе удалось всего за несколько дней освободить Новогродовку. По свидетельству депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, там были фортификации, но подразделений, которые могли бы их оборонять, не оказалось."Окопы перед Новогродовкой были пусты. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии: 31-ю бригаду забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли и завели против него уголовное дело", — возмущалась она."Было принято решение отвести войска, — объяснил офицер 59-й ОМБр ВСУ Сергей Цехоцкий. — Для чего — должен отвечать Генштаб. Сохранить жизни. Ну задержали бы мы на два-три дня это наступление и похоронили бы своих побратимов в определенном количестве. Я считаю, что географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем построена".Москва это пока не подтверждает. Если город действительно освобожден, то под угрозой вся украинская группировка на этом участке фронта.Угрозы окруженияВ частности, для российской армии открывается возможность наступления на Селидово, необходимое для выравнивания флангов. Расположенный на северо-восточной окраине террикон шахты имени Д. С. Коротченко, за который, по данным украинских телеграм-каналов сейчас разворачиваются бои, — господствующая высота, удобный плацдарм для освобождения всего города. Причем, по словам все той же Безуглой, россияне уже вошли в населенный пункт.Этим проблемы Киева не исчерпываются. Российская группировка нависает над выступом обороны ВСУ в сторону Невельского еще и с севера, другие наши подразделения параллельно продвигаются южнее, к Александрополю. Украинские подразделения фактически в полуокружении. Этот участок — последний, откуда ВСУ наносили удары по Донецку с 2014-го."Части минимум четырех украинских бригад рискуют угодить в котел к югу от Покровска", — предупреждает военный обозреватель американского Forbes Дэвид Экс.Речь о 59-й ОМБр, 117-й бригаде ТрО, 15-й бригаде Нацгвардии и 68-й егерской бригаде. И если 25-я воздушно-десантная бригада с ее боевыми машинами "Мардер" немецкого производства не остановит россиян под Украинском, "отступление может привести к <…> окружению", — ссылается журналист на заявление украинского Центра оборонных стратегий.Возможные последствияСам Покровск, до которого российским войскам осталось менее десяти километров, — один из наиболее важных городов для ВСУ в ДНР. Его освобождение приведет к целому ряду последствий:При этом Киев уже готовит общественное мнение к утрате Покровска. "Повлияет ли это на весь фронт? Кто-то говорит, что все логистические пути будут закрыты, мы не сможем держать оборону и весь Донбасс будет захвачен. Я с этим не согласен, поскольку противник постепенно захватывает территории. Есть ключевые территории, есть высоты, но даже если он возьмет Покровск, это не значит, что война проиграна", — заявил в понедельник глава комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности Роман Костенко.Взять в клещиНа Угледарском направлении, как сообщило на прошлой неделе Минобороны России, освободили крупное село Константиновка к северо-востоку от города, что в перспективе позволяет перерезать сеть дорог к Курахово.По сведениям некоторых телеграм-каналов, россияне зашли также в Пречистовку к западу от Угледара. Минобороны информировало о поражении живой силы и техники ВСУ в этом поселке. Если отсюда продвинуться на север, город, долгое время остававшийся неприступным, попадет в клещи и лишится снабжения.Этому способствует и штурм шахты "Южнодонбасская" северо-восточнее. Освобождение Угледара откроет путь к Курахово с южного фланга.На Торецком направлении российские войска пытаются занять господствующие высоты и терриконы к востоку от города. Есть продвижение на севере — от поселка Дружба. После освобождения Нью-Йорка (Новгородское) в августе бои завязались в самом Торецке (Дзержинске) и продолжается его обход с флангов.Вместе с тем есть успехи и на Купянском направлении — в воскресенье министр обороны Андрей Белоусов поздравил войска с освобождением Синьковки в Харьковской области, что приближает россиян к реке Оскол.На Херсонском и Запорожском направлениях без изменений. Но сообщают о передвижении украинских колонн в районе Орехова.Проблем у ВСУ все больше, и каждая способна обернуться катастрофой. Российское наступление ускоряется. Главный вопрос: остались ли у Киева резервы, чтобы стабилизировать положение. От этого зависит исход всего противостояния.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, верховная рада украины, донбасс, угледар, андрей белоусов, россия, украина