Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА над 15 регионами, сообщило Минобороны.
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА", — отметили в ведомстве.
Дроны уничтожили и перехватили в следующих регионах:
- над Курской областью — 46 БПЛА;
- над Брянской областью — 34;
- над Воронежской областью — 28;
- над Белгородской областью — 14;
- над Рязанской областью — восемь;
- над Москвой — два;
- над Московской областью — семь;
- над Калужской областью — пять;
- над Липецкой областью — четыре;
- над Тульской областью — три;
- над Тамбовской областью — два;
- над Смоленской областью — два;
- над Орловской областью — один;
- над Тверской областью — один;
- над Ивановской областью — один.
Противник использовал БПЛА самолетного типа.