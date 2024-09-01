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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 01.09.2024 (обновлено: 14:48 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА
Российская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА над 15 регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:06
2024-09-01T14:48
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА над 15 регионами, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА&quot;, — отметили в ведомстве.Дроны уничтожили и перехватили в следующих регионах:Противник использовал БПЛА самолетного типа.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Безопасность, Курская область, Брянская область
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА над 15 регионами, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА", — отметили в ведомстве.

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В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
Вчера, 08:01
Дроны уничтожили и перехватили в следующих регионах:
  • над Курской областью — 46 БПЛА;
  • над Брянской областью — 34;
  • над Воронежской областью — 28;
  • над Белгородской областью — 14;
  • над Рязанской областью — восемь;
  • над Москвой — два;
  • над Московской областью — семь;
  • над Калужской областью — пять;
  • над Липецкой областью — четыре;
  • над Тульской областью — три;
  • над Тамбовской областью — два;
  • над Смоленской областью — два;
  • над Орловской областью — один;
  • над Тверской областью — один;
  • над Ивановской областью — один.
Противник использовал БПЛА самолетного типа.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)БезопасностьКурская областьБрянская область
 
 
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