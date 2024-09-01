https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА

Российская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА над 15 регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:06

2024-09-01T08:06

2024-09-01T14:48

специальная военная операция на украине

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московская область (подмосковье)

безопасность

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 158 украинских БПЛА над 15 регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА", — отметили в ведомстве.Дроны уничтожили и перехватили в следующих регионах:Противник использовал БПЛА самолетного типа.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

https://ria.ru/20240901/sobyanin-1969773242.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), безопасность, курская область, брянская область