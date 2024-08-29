https://ria.ru/20240829/moskva-1964501301.html

Москва удивляет: самые необычные экскурсии

Москва удивляет: самые необычные экскурсии

Москва удивляет: самые необычные экскурсии

Когда уже побывали на Красной площади, в парках Горького и "Зарядье", покатались на кораблике, проехали по самым красивым станциям метро, посетили ВДНХ и... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:01

2024-08-29T10:01

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Когда уже побывали на Красной площади, в парках Горького и "Зарядье", покатались на кораблике, проехали по самым красивым станциям метро, посетили ВДНХ и Третьяковку, хочется попасть на необычную экскурсию. Как провести каникулы в столице, чтобы запомнить их навсегда, что посмотреть и к каким тайнам прикоснуться — в материале РИА Новости.Бункеры: тур под землю"В Москве мы увидели три бункера. Они разного назначения: Бункер Сталина, который строился как командный пункт Верховного главнокомандующего в Измайлово, Бункер-42 должен был стать убежищем на случай ядерного удара, а Бункер-703 долгое время служил архивом секретных документов МИД", — рассказывает туристка из Челябинска Анна Шамахова.Вход в каждый удалось найти только благодаря подробным инструкциям на сайтах музеев, шутит Анна.Бункер Сталина — самый маленький, для осмотра доступно лишь несколько помещений: кабинет генералиссимуса, столовая и зал заседаний. "Внутри необычная акустика. А сам объект строили как якобы стадион", — объясняет Анна. Сколько стоит: восемь тысяч рублей на группу до десяти посетителей.Бункер-42, расположенный на глубине 65 метров в районе Таганки, еще называют Музеем холодной войны. Там установлено оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность объекта. Есть склады, хранилища, жилые и рабочие помещения, пульт управления ядерными ракетами, перечисляет туристка. "Это целый подземный город площадью в семь тысяч квадратных километров, где есть, например, макеты ракет и бомб. А еще можно посетить неотреставрированную часть бункера и ресторан с блюдами из меню политической элиты СССР", — рассказали в музее.Сколько стоит: от 900 рублей."Бункер-703 на глубине 43 метров в районе "Павелецкой" показался самым атмосферным. Начиная с лестницы, по которой спускаешься вниз, и заканчивая огромными полутемными тоннелями с тяжелыми гермодверями, затхлым и сырым воздухом", — вспоминает Анна. Сколько стоит: от 1,3 тысячи рублей.Масоны: капля таинственности"Масонство окружено ореолом тайн, слухов и мифов, подчас недоброжелательных и пристрастных. Между тем в масонских ложах в разное время состояли такие выдающиеся личности, как Гете, Моцарт, Черчилль, Гайдн, Артур Конан Дойл", — говорит гид компании "Незабываемая Москва" Андрей Кирченков.В ходе экскурсии "Москва масонская. Легенды и предания вольных каменщиков" туристам расскажут, что участниками тайного общества были, например, Пушкин, Грибоедов, Кутузов, Суворов, Радищев, Чаадаев.Прогулка по местам, связанным с ключевыми моментами истории московского масонства, знакомит с ритуалами посвящения, тайными знаками на фасадах столичных домов и дворцов — например, на доме Пашкова или Шталмейстерском дворце.Спор о реальности существования масонского заговора — обязательная часть программы.Сколько стоит: от 800 рублей, записаться можно на сайте турфирмы.Мистика: где живут привиденияЗловещие места, мистические события раскрывает граф Сен-Жермен во время театрализованной экскурсии "Привидения и ведьмы Москвы".Оказывается, мистических мест в столице много: говорят, на Патриарших прудах до сих пор витают тени свиты Воланда и ведьм, на Тверском бульваре иногда видят фантом большого черного кота, а в одном из переулков старой Москвы — несмываемое кровавое пятно. Туристам покажут проклятый перекресток — зловещую точку, где гибнут люди, зону обитания плазмоидов — сгустков энергии, которые видно только на фото, а также места, где появляются фантомы мецената Саввы Морозова и помещицы Салтычихи. Участки силы с хорошей энергетикой на карте столицы тоже есть."Яркости впечатлениям добавляет музыка, загадывание желаний и шабаш с фейерверками и бенгальскими огнями", — говорит гид турфирмы "Незабываемая Москва" Иван Бенгальский. Сколько стоит: 1,5 тысячи рублей, записаться можно на сайте турфирмы.Сандуны: банный дворец в центре столицы"Сандуновские бани — самые старые в Москве. Это банный дворец с элементами барокко, рококо, ренессанса, готики, классицизма — только так можно назвать построенный в 1808-м комплекс, куда сразу хлынула вся Москва", — рассказывает экскурсовод Елена Бирюкова."Бани поразили всех неслыханными до этого в столице удобствами. Раздевальная зеркальная зала, чистые простыни, мягкие диваны, вышколенная прислуга и опытные банщики. В заведении перебывала вся пушкинская и грибоедовская Москва", — говорит Бирюкова.Сандуны стали образцом банной индустрии благодаря передовым инженерным системам того периода: там проложили водопроводную нитку из Москвы-реки, была собственная электростанция, объясняет гид."Больше всего туристов впечатляет бассейн — красивый, изящный. Он находится в мужском разряде. Интерьер сохранился еще со времен Чехова. Женский — более современный, с ним связано меньше историй".Сколько стоит: от четырех тысяч рублей, записаться можно в телеграм-канале "Театрелена".Кремлевские жены: тайны семей вождей"Тема кремлевских жен очень популярна. Большинство участников экскурсии — женщины", — рассказывает гид Ирина Нехорошкина.Чтобы познакомиться с историями вторых половин руководителей Советского государства, от Александровского сада нужно пройти к Дому на набережной, потом — к картинной галерее Ильи Глазунова и в Романов переулок. После смерти Сталина вожди перестали жить в Кремле, поэтому, гуляя по центру столицы, можно узнать о советских первых леди."Экскурсантов особенно интересуют истории знакомства женщин с их знаменитыми мужьями, правила жизни советской элиты, привилегии и истории о том, как складывалась судьба семей после отстранения от власти", — отмечает Ирина Нехорошкина.Сколько стоит: бесплатно, но в конце гиду принято оставлять чаевые. Расписание и запись — на сайте poulitcam.ru.Взгляд с высоты, погружение в темноту и визит в прошлоеЕсть много мест для того, чтобы посмотреть на столицу с высоты птичьего полета. Еще вариант: отправиться в небо за звездой — той, что венчает шпиль гостиницы "Украина". Там, в 180 метрах над землей, можно не только узнать секреты возведения легендарных московских высоток, но и загадать желание.Сколько стоит: 2,5 тысячи рублей, записаться можно на сайте турфирмы.В Музее темноты в специально созданном пространстве активируются скрытые способности гостя, включается интуиция и смекалка, обостряются чувства и эмоции, указано на сайте заведения. Участники узнают, как ориентироваться в темноте на улице — перейти дорогу и преодолеть препятствия. В лавке можно изучить ароматы привычных специй, в музее — на ощупь узнать известные произведения искусства, а в кафе — продегустировать напитки, не видя их.Сколько стоит: от 1,3 тысячи рублей.Оказаться среди домов и усадеб XIX века предлагают на киностудии "Мосфильм". Натурные площадки перемещают участников в Москву и Петербург того периода. Там же — выставка ретроавтомобилей и карет, которые снимались в легендарных картинах: "Москва слезам не верит", "Берегись автомобиля", "12 стульев", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны".В другом помещении — золотая коллекция костюмов: наряд Элен и мундир князя Болконского из картины "Война и мир", платье Хари из "Соляриса", монашеское одеяние Андрея Рублева из одноименной драмы и царское облачение из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".Сколько стоит: от 840 рублей.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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