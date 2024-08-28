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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией" - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 28.08.2024 (обновлено: 14:14 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rossija-1968952275.html
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией"
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией" - РИА Новости, 28.08.2024
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией"
Россия продолжит спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:59
2024-08-28T14:14
специальная военная операция на украине
россия
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
в мире
джо байден
сша
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Москва, 28 авг — РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о подготовке "плана победы над Россией"."Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет в сущности киевского режима, продолжаем спецоперацию и достигнем всех целей", — сказал чиновник.Накануне Зеленский сообщил о намерении показать президенту США Джо Байдену новый план войны с Россией, поскольку его успех, по словам главы киевского режима, зависит от американского лидера. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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россия, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире, джо байден, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, В мире, Джо Байден, США, Вооруженные силы Украины
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией"

Песков ответил на заявление Зеленского о плане победы, что РФ достигнет целей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Читать ria.ru в
Москва, 28 авг — РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о подготовке "плана победы над Россией".
«
"Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет в сущности киевского режима, продолжаем спецоперацию и достигнем всех целей", — сказал чиновник.
Накануне Зеленский сообщил о намерении показать президенту США Джо Байдену новый план войны с Россией, поскольку его успех, по словам главы киевского режима, зависит от американского лидера.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВ миреДжо БайденСШАВооруженные силы Украины
 
 
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