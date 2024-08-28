https://ria.ru/20240828/rossija-1968952275.html

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией"

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией" - РИА Новости, 28.08.2024

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о "плане победы над Россией"

Россия продолжит спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:59

2024-08-28T12:59

2024-08-28T14:14

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россия

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в мире

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Москва, 28 авг — РИА Новости. Россия продолжит спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о подготовке "плана победы над Россией"."Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет в сущности киевского режима, продолжаем спецоперацию и достигнем всех целей", — сказал чиновник.Накануне Зеленский сообщил о намерении показать президенту США Джо Байдену новый план войны с Россией, поскольку его успех, по словам главы киевского режима, зависит от американского лидера. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". При этом позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные Москвой мирные предложения не аннулированы, но сейчас, "с учетом этой авантюры", Россия не будет разговаривать с Украиной.

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