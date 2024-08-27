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Курская атомная электростанция - РИА Новости, 27.08.2024
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11:13 27.08.2024 (обновлено: 12:14 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/kurskaya_aes-1968680339.html
Курская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 27.08.2024
Курская атомная электростанция
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:13
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инфографика
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курская область
курская аэс
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атомная энергетика
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку в районе станции. КуАЭС является одним из крупнейших объектов ядерной энергетики России. Она питает 18 регионов Центрального федерального округа, включая Московскую агломерацию. На фоне боев в Курской области МИД России заявил, что Украина способна на провокации в отношении АЭС. Где расположена и сколько энергии может вырабатывать станция — в инфографике Ria.ru.
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Инфографика, Россия, Курская область, Курская АЭС, Энергетика, Атомная энергетика
Инфографика

Курская атомная электростанция

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку в районе станции. КуАЭС является одним из крупнейших объектов ядерной энергетики России. Она питает 18 регионов Центрального федерального округа, включая Московскую агломерацию. На фоне боев в Курской области МИД России заявил, что Украина способна на провокации в отношении АЭС. Где расположена и сколько энергии может вырабатывать станция — в инфографике Ria.ru.
Курская атомная электростанцияКурская атомная электростанция
 
ИнфографикаРоссияКурская областьКурская АЭСЭнергетикаАтомная энергетика
 
 
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