https://ria.ru/20240827/kurskaya_aes-1968680339.html

Курская атомная электростанция

Курская атомная электростанция - РИА Новости, 27.08.2024

Курская атомная электростанция

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку... РИА Новости, 27.08.2024

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атомная энергетика

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку в районе станции. КуАЭС является одним из крупнейших объектов ядерной энергетики России. Она питает 18 регионов Центрального федерального округа, включая Московскую агломерацию. На фоне боев в Курской области МИД России заявил, что Украина способна на провокации в отношении АЭС. Где расположена и сколько энергии может вырабатывать станция — в инфографике Ria.ru.

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