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Курская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 27.08.2024
Курская атомная электростанция
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:13
2024-08-27T11:13
2024-08-27T12:14
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси приехала на Курскую АЭС, чтобы оценить обстановку в районе станции. КуАЭС является одним из крупнейших объектов ядерной энергетики России. Она питает 18 регионов Центрального федерального округа, включая Московскую агломерацию. На фоне боев в Курской области МИД России заявил, что Украина способна на провокации в отношении АЭС. Где расположена и сколько энергии может вырабатывать станция — в инфографике Ria.ru.
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