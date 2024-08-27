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Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
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13:34 27.08.2024 (обновлено: 14:17 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:34
2024-08-27T14:17
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена."Американцы однозначно ассоциируют &lt;...&gt; разговоры про третью мировую войну как нечто, что может — не дай Бог, если это реализуется, — может затронуть исключительно Европу. &lt;...&gt; И в этой ситуации &lt;...&gt; очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно", — сказал глава МИД.О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.После этого заявления российского лидера представитель Совета национальной безопасности США сообщил РИА Новости, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты также готовы обсуждать не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только после отказа Вашингтона от враждебного курса в отношении Москвы.Он также указывал, что сейчас российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, это показал опыт проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html
https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html
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безопасность, россия, сергей лавров, нато, сша, франция
Безопасность, Россия, Сергей Лавров, НАТО, США, Франция
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров

Лавров: российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется

© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Сергей Казак
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена.
"Американцы однозначно ассоциируют <...> разговоры про третью мировую войну как нечто, что может — не дай Бог, если это реализуется, — может затронуть исключительно Европу. <...> И в этой ситуации <...> очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно", — сказал глава МИД.
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О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.
После этого заявления российского лидера представитель Совета национальной безопасности США сообщил РИА Новости, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.
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По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты также готовы обсуждать не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только после отказа Вашингтона от враждебного курса в отношении Москвы.
Он также указывал, что сейчас российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, это показал опыт проведения специальной военной операции.
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