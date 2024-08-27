https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html

Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров

Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2024

Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров

Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:34

2024-08-27T13:34

2024-08-27T14:17

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена."Американцы однозначно ассоциируют <...> разговоры про третью мировую войну как нечто, что может — не дай Бог, если это реализуется, — может затронуть исключительно Европу. <...> И в этой ситуации <...> очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно", — сказал глава МИД.О том, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину, Владимир Путин сообщил в конце июня. Он пояснил, что корректировка происходит на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи, что такие средства поражения можно применять и в этом нет ничего страшного.После этого заявления российского лидера представитель Совета национальной безопасности США сообщил РИА Новости, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты также готовы обсуждать не только ядерные риски, но и формат соглашения, которое станет преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только после отказа Вашингтона от враждебного курса в отношении Москвы.Он также указывал, что сейчас российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, это показал опыт проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240731/ssha-1962950654.html

https://ria.ru/20240625/stolknovenie-1955422223.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954246974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей лавров, нато, сша, франция