https://ria.ru/20240826/biznes-1968410521.html

Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес - РИА Новости, 26.08.2024

Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

Рейтинг регионов России по занятости населения на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП) возглавили Санкт-Петербург, Новосибирская область и... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:11

2024-08-26T00:11

2024-08-26T00:11

россия

санкт-петербург

риа рейтинг

новосибирская область

экономика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рейтинг регионов России по занятости населения на предприятиях малого и среднего предпринимательства (МСП) возглавили Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва, замыкают список Ингушетия, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, свидетельствует исследование РИА Новости*. Малый и средний бизнес является одной из основ успешного развития экономики, во многом определяя ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Кроме исключительно экономического аспекта, малый бизнес несет на себе значительную социальную составляющую, обеспечивая занятостью значительное количество населения, способствуя росту благосостояния и, как следствие, качества жизни людей. Значительную роль малый и средний бизнес играет и в формировании среднего класса, являющегося основой становления гражданского общества. По данным официальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет около 21%, в то время в как других развитых странах эта доля составляет 50-60%. Как рассчитывали рейтингСоставители рейтинга уточняют, что уровень развития малого и среднего бизнеса и степень вовлеченности занятых в этой сфере в разных регионах зависит от целого ряда факторов, в числе которых социально-экономическая ситуация в регионе, развитие инфраструктуры, развитие рынка труда, платежеспособный спрос на товары и услуги, доступность заемных средств, тарифы на энергоресурсы, особенности административного и правового регулирования в регионе в сфере бизнеса, природно-климатические факторы. Разброс доли малого и среднего бизнеса в ВРП регионов довольно значителен и составляет от 2% до 40%, среднее значение – 24%. Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2023 году. Лидеры и аутсайдеры Доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону – ее значение изменяется от 62,9% до 13,3%, то есть почти в пять раз. Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего предпринимательства работает более 55% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 7,74 миллиона человек, что составляет 24,6% от общероссийского уровня занятости в этой сфере. У тридцати регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%. В лидирующей группе рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах, слабых в экономическом отношении, малый бизнес является способом существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях. Последние места рейтинга занимают Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Ингушетия, где на долю работников МСП приходится менее 25% всех занятых в экономике региона. Еще в шести регионах доля занятых в малом и среднем бизнесе не превышает 30%. Рост занятости в МСП В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в 2023 году приходилось 43,1% от общего числа занятых в экономике, или 31,4 миллиона человек. За год их численность выросла на 11,7%. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, число предприятий МСП, включая индивидуальных предпринимателей, выросло за год до 6,35 миллиона, увеличившись на 6%. Во многом этому способствовала реализация федеральной программы льготного кредитования МСП, являющейся частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2023 году год численность занятых в малом и среднем бизнесе не повысилась только в Чукотском автономном округе, где было зафиксировано снижение на 5,9%, отмечают авторы исследования. Наиболее существенно численность работников предприятий МСП выросла в Калмыкии, Ингушетии и Туве. Кроме названных, еще в трех регионах численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, показала существенный рост, более чем на 20% - это Северная Осетия – Алания, Чечня и Дагестан.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240826/biznes-1968270218.html

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россия, санкт-петербург, риа рейтинг, новосибирская область, экономика