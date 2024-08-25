https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов - РИА Новости, 25.08.2024
Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов
Спустя двенадцать часов с момента задержания Павла Дурова, основателя Telegram — мессенджера, который развивается динамичнее, чем его конкуренты, в прессу... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:57
2024-08-25T15:57
2024-08-25T16:06
технологии
дубай
россия
такер карлсон
павел дуров
telegram
евросоюз
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968374618_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_d67e1219af64b66e6ac47dc3a678504d.jpg
Спустя двенадцать часов с момента задержания Павла Дурова, основателя Telegram — мессенджера, который развивается динамичнее, чем его конкуренты, в прессу утекли подробности причин и следствий произошедшего.Как сообщается, обвинения во всех смертных грехах, которые могут быть предъявлены судебным следователем сегодня вечером Дурову, не "носят персонального характера" ("ne le concernent pas à titre personnel"), то есть правонарушения совершил не сам Павел Дуров. А его Telegram.Потому что он, Дуров, взятый под стражу, едва сойдя с трапа, позволил себе (точнее, той команде, которая работает в ТГ и поддерживает программное обеспечение) не модерировать содержание сообщений, которые публиковались в чатах.Эти чаты могли включать до нескольких десятков тысяч участников, которые могли вести дискуссии на разные темы. Предварительные данные (доступ к ним, понятно, засекречен), полученные французскими правоохранителями (доверять им можно пока лишь на слово), инкриминируют Дурову отсутствие модерации в чатах (а значит, в потенциальных тяжких деяниях).Правда, и это стоит подчеркнуть, связь между сказанным в чате и совершением предполагаемого преступления придется доказывать. И пока суд и юстиция не вынесли своего вердикта, Павел Дуров — как бы ни форсировали правоохранители его гипотетическую ответственность и как бы ни старались его сломать — пользуется презумпцией невиновности.И бремя доказательства всех обвинений лежит на следствии, на полиции, на судебном следователе, на работе прокуратуры.В том, что у Павла Дурова будет сильная команда адвокатов, которые проверят под микроскопом каждую запятую и деталь обвинительных актов, никто, конечно, не сомневается.Но это текущая повестка дня, наполненная, что вполне естественно, и спекуляциями, и предположениями, большинство из которых вряд ли подтвердится фактами.А есть реальность и конкретика, отлитая в чеканные юридические формулировки.Пример — расследование работы мессенджера и соответствия действий его руководства так называемому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act).Он был разработан, как обычно это бывает в общеевропейском блоке, чтобы защитить исключительно интересы пользователей, против всего плохого и ради всего хорошего. Импульс для того, чтобы в "европейском саду" все было спокойно, — поставить барьеры альтернативной информации, которая распространялась в соцсетях.Это была эпоха пандемии, официальным данным доверять перестали. Поэтому сведения получали в Сети. Вот чтобы говорунам на роток накинуть платок, закон этот в итоге и приняли. В документе, правда, существовали ограничения: осуществлять модерацию и удалять "нежелательное содержание" обязали соцсети, если количество их пользователей превышало в ЕС 45 миллионов человек.Когда пришли и постучались в дверь к Telegram, там вежливо ответили, что у мессенджера 41 миллион пользователей, поэтому под действие закона он не подпадает. Происходило все это несколько месяцев назад.Тогда особо резвые и голосистые сопрано и теноры начали обвинять мессенджер во всех (и с точки зрения уголовного права, и с точки зрения той информационной войны, что ведется против нас) преступлениях.За последние месяцы Telegram падал несколько раз.Разумеется, это может быть простым совпадением, но не исключен вариант, при котором надзорные и проверяющие органы Евросоюза оценивали количество пользователей. А оценив, решили, что такой конкурент — а Telegram пусть не сегодня, но завтра как свободная площадка, без пре- и постмодерации — может перетянуть к себе пользователей из "послушных" соцсетей.Telegram непокорный, не желающий играть в игры про "свободу слова", в общеевропейском блоке не нужен.Об этом вполне откровенно говорил сам Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Он упомянул два гиганта, назвав их своими конкурентами: Google и Аррle.О том, что обе корпорации, под давлением или нет, но со спецслужбами сотрудничают, не афишируя эти не вполне аппетитные связи, давно известно. Ну а про то, как Мета* торговала персональными данными пользователей, не знает только ленивый.Telegram несколько раз отклонял схожие предложения.Первый отказ окончился комфортабельной эмиграцией в солнечный Дубай, второй может завершиться парой десятков лет заключения в одной из французских тюрем. Если в первом случае речь шла всего лишь о переориентировке цифровой платформы, то во втором — о дележке успешного дела между конкурентами.И все абсолютно по закону, без шантажа, без яростной и открытой мести.Ведь это всего лишь бизнес — и ничего личного.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967225190.html
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
https://ria.ru/20240815/rossiya-1966262156.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968374618_220:0:1457:928_1920x0_80_0_0_9be9bf3fa9c1b8acfcbad174c797ec4d.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
технологии, дубай, россия, такер карлсон, павел дуров, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции, аналитика
Технологии, Дубай, Россия, Такер Карлсон, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции, Аналитика
Спустя двенадцать часов с момента задержания Павла Дурова, основателя Telegram — мессенджера, который развивается динамичнее, чем его конкуренты, в прессу утекли подробности
причин и следствий произошедшего.
Как сообщается, обвинения во всех смертных грехах, которые могут быть предъявлены судебным следователем сегодня вечером Дурову, не "носят персонального характера" ("ne le concernent pas à titre personnel"), то есть правонарушения совершил не сам Павел Дуров. А его Telegram.
Потому что он, Дуров, взятый под стражу, едва сойдя с трапа, позволил себе (точнее, той команде, которая работает в ТГ и поддерживает программное обеспечение) не модерировать содержание сообщений, которые публиковались в чатах.
Эти чаты могли включать до нескольких десятков тысяч участников, которые могли вести дискуссии на разные темы. Предварительные данные (доступ к ним, понятно, засекречен), полученные французскими правоохранителями (доверять им можно пока лишь на слово), инкриминируют Дурову отсутствие модерации в чатах (а значит, в потенциальных тяжких деяниях).
Правда, и это стоит подчеркнуть, связь между сказанным в чате и совершением предполагаемого преступления придется доказывать. И пока суд и юстиция не вынесли своего вердикта, Павел Дуров — как бы ни форсировали правоохранители его гипотетическую ответственность и как бы ни старались его сломать — пользуется презумпцией невиновности.
И бремя доказательства всех обвинений лежит на следствии, на полиции, на судебном следователе, на работе прокуратуры.
В том, что у Павла Дурова будет сильная команда адвокатов, которые проверят под микроскопом каждую запятую и деталь обвинительных актов, никто, конечно, не сомневается.
Но это текущая повестка дня, наполненная, что вполне естественно, и спекуляциями, и предположениями, большинство из которых вряд ли подтвердится фактами.
А есть реальность и конкретика, отлитая в чеканные юридические формулировки.
Пример — расследование работы мессенджера и соответствия действий его руководства так называемому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act).
Он был разработан, как обычно это бывает в общеевропейском блоке, чтобы защитить исключительно интересы пользователей, против всего плохого и ради всего хорошего. Импульс для того, чтобы в "европейском саду" все было спокойно, — поставить барьеры альтернативной информации, которая распространялась в соцсетях.
Это была эпоха пандемии, официальным данным доверять перестали. Поэтому сведения получали в Сети. Вот чтобы говорунам на роток накинуть платок, закон этот в итоге и приняли. В документе, правда, существовали ограничения: осуществлять модерацию и удалять "нежелательное содержание" обязали соцсети, если количество их пользователей превышало в ЕС
45 миллионов человек.
Когда пришли и постучались в дверь к Telegram, там вежливо ответили, что у мессенджера 41 миллион пользователей, поэтому под действие закона он не подпадает. Происходило все это несколько месяцев назад.
Тогда особо резвые и голосистые сопрано и теноры начали обвинять
мессенджер во всех (и с точки зрения уголовного права, и с точки зрения той информационной войны, что ведется против нас) преступлениях.
За последние месяцы Telegram падал несколько раз.
Разумеется, это может быть простым совпадением, но не исключен вариант, при котором надзорные и проверяющие органы Евросоюза оценивали количество пользователей. А оценив, решили, что такой конкурент — а Telegram пусть не сегодня, но завтра как свободная площадка, без пре- и постмодерации — может перетянуть к себе пользователей из "послушных" соцсетей.
Telegram непокорный, не желающий играть в игры про "свободу слова", в общеевропейском блоке не нужен.
Об этом вполне откровенно говорил сам Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону
. Он упомянул два гиганта, назвав их своими конкурентами: Google
и Аррle.
О том, что обе корпорации, под давлением или нет, но со спецслужбами сотрудничают, не афишируя эти не вполне аппетитные связи, давно известно. Ну а про то, как Мета* торговала персональными данными пользователей, не знает только ленивый.
Telegram несколько раз отклонял схожие предложения.
Первый отказ окончился комфортабельной эмиграцией в солнечный Дубай
, второй может завершиться парой десятков лет заключения в одной из французских тюрем. Если в первом случае речь шла всего лишь о переориентировке цифровой платформы, то во втором — о дележке успешного дела между конкурентами.
И все абсолютно по закону, без шантажа, без яростной и открытой мести.
Ведь это всего лишь бизнес — и ничего личного.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.