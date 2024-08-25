https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов

Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов - РИА Новости, 25.08.2024

Ничего личного, просто бизнес: Запад уничтожает конкурентов

Спустя двенадцать часов с момента задержания Павла Дурова, основателя Telegram — мессенджера, который развивается динамичнее, чем его конкуренты, в прессу... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:57

2024-08-25T15:57

2024-08-25T16:06

технологии

дубай

россия

такер карлсон

павел дуров

telegram

евросоюз

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968374618_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_d67e1219af64b66e6ac47dc3a678504d.jpg

Спустя двенадцать часов с момента задержания Павла Дурова, основателя Telegram — мессенджера, который развивается динамичнее, чем его конкуренты, в прессу утекли подробности причин и следствий произошедшего.Как сообщается, обвинения во всех смертных грехах, которые могут быть предъявлены судебным следователем сегодня вечером Дурову, не "носят персонального характера" ("ne le concernent pas à titre personnel"), то есть правонарушения совершил не сам Павел Дуров. А его Telegram.Потому что он, Дуров, взятый под стражу, едва сойдя с трапа, позволил себе (точнее, той команде, которая работает в ТГ и поддерживает программное обеспечение) не модерировать содержание сообщений, которые публиковались в чатах.Эти чаты могли включать до нескольких десятков тысяч участников, которые могли вести дискуссии на разные темы. Предварительные данные (доступ к ним, понятно, засекречен), полученные французскими правоохранителями (доверять им можно пока лишь на слово), инкриминируют Дурову отсутствие модерации в чатах (а значит, в потенциальных тяжких деяниях).Правда, и это стоит подчеркнуть, связь между сказанным в чате и совершением предполагаемого преступления придется доказывать. И пока суд и юстиция не вынесли своего вердикта, Павел Дуров — как бы ни форсировали правоохранители его гипотетическую ответственность и как бы ни старались его сломать — пользуется презумпцией невиновности.И бремя доказательства всех обвинений лежит на следствии, на полиции, на судебном следователе, на работе прокуратуры.В том, что у Павла Дурова будет сильная команда адвокатов, которые проверят под микроскопом каждую запятую и деталь обвинительных актов, никто, конечно, не сомневается.Но это текущая повестка дня, наполненная, что вполне естественно, и спекуляциями, и предположениями, большинство из которых вряд ли подтвердится фактами.А есть реальность и конкретика, отлитая в чеканные юридические формулировки.Пример — расследование работы мессенджера и соответствия действий его руководства так называемому Закону о цифровых услугах (Digital Services Act).Он был разработан, как обычно это бывает в общеевропейском блоке, чтобы защитить исключительно интересы пользователей, против всего плохого и ради всего хорошего. Импульс для того, чтобы в "европейском саду" все было спокойно, — поставить барьеры альтернативной информации, которая распространялась в соцсетях.Это была эпоха пандемии, официальным данным доверять перестали. Поэтому сведения получали в Сети. Вот чтобы говорунам на роток накинуть платок, закон этот в итоге и приняли. В документе, правда, существовали ограничения: осуществлять модерацию и удалять "нежелательное содержание" обязали соцсети, если количество их пользователей превышало в ЕС 45 миллионов человек.Когда пришли и постучались в дверь к Telegram, там вежливо ответили, что у мессенджера 41 миллион пользователей, поэтому под действие закона он не подпадает. Происходило все это несколько месяцев назад.Тогда особо резвые и голосистые сопрано и теноры начали обвинять мессенджер во всех (и с точки зрения уголовного права, и с точки зрения той информационной войны, что ведется против нас) преступлениях.За последние месяцы Telegram падал несколько раз.Разумеется, это может быть простым совпадением, но не исключен вариант, при котором надзорные и проверяющие органы Евросоюза оценивали количество пользователей. А оценив, решили, что такой конкурент — а Telegram пусть не сегодня, но завтра как свободная площадка, без пре- и постмодерации — может перетянуть к себе пользователей из "послушных" соцсетей.Telegram непокорный, не желающий играть в игры про "свободу слова", в общеевропейском блоке не нужен.Об этом вполне откровенно говорил сам Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону. Он упомянул два гиганта, назвав их своими конкурентами: Google и Аррle.О том, что обе корпорации, под давлением или нет, но со спецслужбами сотрудничают, не афишируя эти не вполне аппетитные связи, давно известно. Ну а про то, как Мета* торговала персональными данными пользователей, не знает только ленивый.Telegram несколько раз отклонял схожие предложения.Первый отказ окончился комфортабельной эмиграцией в солнечный Дубай, второй может завершиться парой десятков лет заключения в одной из французских тюрем. Если в первом случае речь шла всего лишь о переориентировке цифровой платформы, то во втором — о дележке успешного дела между конкурентами.И все абсолютно по закону, без шантажа, без яростной и открытой мести.Ведь это всего лишь бизнес — и ничего личного.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967225190.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240815/rossiya-1966262156.html

дубай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

технологии, дубай, россия, такер карлсон, павел дуров, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции, аналитика