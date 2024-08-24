Хрустящие, сладкие, "хвойные": лучшие рецепты заготовки огурцов на зиму

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Консервированные и маринованные огурцы – самая распространённая и простая заготовка овощей Консервированные и маринованные огурцы – самая распространённая и простая заготовка овощей на зиму . Способов приготовления множество. Как закрыть огурцы в банках, чтобы они были твердыми и хрустящими, пошаговые рецепты, расчет ингредиентов маринада на литр воды, советы экспертов – в материале РИА Новости.

Заготовка огурцов на зиму

"Огурцы – одна из самых древних культур среди овощей, широко распространенная по всему миру. Этот низкокалорийный продукт полезен людям, страдающим болезнями сердца, сосудов и почек. Огурцы содержат много калия, а железа в них больше, чем в винограде и землянике. Они способствуют пищеварению, незаменимы при диетах, но у многих также возбуждают аппетит", – отмечает Наталья Рогова, автор книги "Королевская кухня" и одноименного проекта.

Существует множество различных рецептов соленых огурцов (в банках и бочках, горячим, холодным, сухим способом) и маринованных (со стерилизацией и без нее, с уксусом, кетчупом, лимонной кислотой). У каждой хозяйки есть любимый способ приготовления. Но кроме правильной рецептуры важно грамотно выбрать и сами плоды. Они должны быть упругими и зелеными, лучше те, которые длиной не более семи сантиметров.

Как подготовить огурцы

Антон Деженин, эксперт по выбору продукции igooods поясняет, что огурцы бывают нескольких видов:

салатные (обычно имеют тонкую кожицу с малым количеством бугорков или совсем гладкую);

салатные (обычно имеют тонкую кожицу с малым количеством бугорков или совсем гладкую); засолочные (небольшие с сильнобугорчатой поверхностью);

засолочные (небольшие с сильнобугорчатой поверхностью); универсальные.

Для консервирования необходимо выбирать только свежие овощи, универсальные или засолочные. Пожелтевшие перезрелые плоды, по словам специалиста, непригодны для соления, т.к. плотная кожица огурцов плохо пропускает солевой раствор. Если сразу после сбора урожая не получится законсервировать огурцы, то перед началом заготовки рекомендуется замочить их в холодной воде на 6-8 часов. Для литровых банок Антон Деженин рекомендует брать небольшие огурцы, которые можно обрезать или оставить их как есть, и замочить в воде примерно на час.

Вкусные рецепты и способы заготовки огурцов на зиму

Чтобы при консервировании не заглушить вкус овощей пряностями, нужно соблюдать следующие пропорции: количество специй не должно превышать 5-6% от массы плодов. Эксперты поделились советами и рецептами по мариновке, засолке и консервированию огурцов.

Маринование

Сохранить огурцы хрустящими до зимы можно методом маринования – в банках огурцы смешиваются с пряностями и превращаются в ароматные закуски. Они подходят для долгого хранения в прохладном месте. Подавать их можно как самостоятельное угощение или с другими блюдами.

Хрустящие в литровой банке

Удобно и быстро замариновать огурцы можно в 1-литровой банке. Ингредиенты 650 г огурцы 0,5 л вода 1 ст. л. соль 2 ст. л. сахар-песок 2 ст. л. уксус столовый 9% 1 шт. зонтик укропа 1 шт. лавровый лист 1 шт. гвоздика и кориандр 5 шт. перец горошком 4 шт. перец душистый 2-3 шт. зубчики чеснока Приготовление 1. Огурцы замочить в емкости с холодной водой на два-четыре часа, затем промыть проточной водой и обрезать кончики. 2. Тщательно вымыть и простерилизовать банки для закатки, насыпать в них специи по рецепту (кроме укропа) и очищенный чеснок. Подготовленные огурцы плотно уложить в банки. 3. Сварить маринад (500 мл воды на литровую банку огурцов), в воду высыпать соль и сахар, прокипятить, снять с огня и влить уксус. 4. Залить огурцы в банках горячим маринадом, стерилизовать заготовки в кастрюле 10 минут и затем сразу закатать банки. 5. Перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения, после перенести в темное место для хранения.

Малосольные без уксуса

Солить нужно крепкие молодые огурчики, лучше всего использовать зеленцы, снятые с грядки в день засолки. Отобранные овощи нужно промыть холодной водой, а затем высушить полотенцем. Готовить хрустящие малосольные огурцы к столу можно, используя уже готовые специи или выбрать набор на свой вкус: чеснок, гвоздика, лавровый лист, соцветия укропа, листья хрена, вишни, смородины, эстрагон. Укладывать огурцы в емкость следует вертикально, перекладывая специями и травами. Их количество может варьироваться в зависимости от предпочтений. Ингредиенты 1500 г огурцы 5-6 шт. зубчики чеснока 1-2 шт. листья хрена 3 шт. листья вишни 5-6 г листья смородины 3-4 шт. бутоны гвоздики 8-10 г горошины перца 4 ст. л. соль Приготовление 1. Чтобы приготовить рассол для малосольных огурцов, нужно в кастрюлю с водой (на 1,5 кг огурцов примерно 2 литра воды) добавить соль, перец, лавровый лист, гвоздику, поставить ее на огонь и дать закипеть. Оставить на огне еще на несколько минут, а затем процедить. 2. Залить огурцы в емкости горячим рассолом и оставить в теплом месте, они будут готовы к употреблению уже на следующий день.

Сладкие (на трехлитровую банку)

Рецептом приготовления сладких огурцов поделился Антон Деженин. Ингредиенты 2000 г огурцы 1 шт. крупный лист хрена 3-4 шт. лавровый лист 4 шт. перец (душистый) 3-4 шт. перец (горошек) 3 шт. зонтики укропа 4-5 шт. зубчики чеснока 1 л вода 150 г сахар 40 г соль 4 г лимонная кислота Приготовление 1. Тщательно вымыть банки и крышки, простерилизовать их для лучшего хранения. Банки можно использовать разные: как с закатывающимися, так и с винтовыми крышками. 2. Сложить на дно все специи и наполнить банку огурцами. 3. Вскипятить воду, залить ей зеленцы, а после накрыть банки крышкой и оставить. 4. По истечении 20 минут слить воду и замерить объем жидкости, чтобы рассчитать количество добавляемых специй (соли, сахара, лимонной кислоты). 5. Далее подготовить маринад: добавить соль и сахар в воду, довести до кипения. Лимонную кислоту эксперт рекомендует добавить в последнюю очередь. 6. Затем залить огурцы в банке готовым маринадом и закрыть крышкой, перевернуть, накрыть чем-то теплым и оставить до полного остывания.

По-болгарски

Ингредиенты приведены на трехлитровую банку. Ингредиенты 2000 г огурцы 1-2 шт. перец болгарский 2–3 шт. зубчики чеснока 1-2 шт. укропные зонтики 1-2 г лавровый лист 3-4 шт. горошины перца черного или душистого 15 г уксус 70% 1 л вода 1 ст. л. соль 2–2,5 ст. л. сахар Приготовление 1. Огурцы предварительно вымочить, срезав с двух сторон кончики. 2. Банки простерилизовать и выложить на дно специи. Добавить в каждую емкость дольки болгарского перца. 3. Залить банки кипятком на 25-30 минут. Приготовить рассол из воды, соли и сахара, довести его до кипения и залить. Оставить на 30 минут. 4. Затем слить рассол в кастрюлю, довести до кипения, потом разлить по банкам, добавить уксус для консервации 70%. 5. Закрыть винтовыми крышками, либо закатать. Проверить герметичность, перевернув банки на крышку. 6. Закрыть чем-то теплым и дать остыть. Банки с огурцами можно хранить в темном шкафу, кладовке или погребе.

Со стерилизацией

"Дети и взрослые любят эти огурцы в гамбургерах и хот догах. А еще их можно перемешать с тунцом или яичным салатом", – говорит Екатерина Деева, эксперт по приготовлению джемов нестандартных сочетаний, основатель компании "Джемоварня "Что-то с чем-то". Она поделилась своим фирменным рецептом. Ингредиенты 2,5 л нарезанные огурцы 75 г соль 6 шт. зубчики чеснока 120 г укроп 0,6 л яблочный уксус 2 ст. л. сахар Приготовление 1. В большой миске смешать огурцы и соль. Отложить на час в сторону, чтобы соль вытянула из огурцов лишнюю влагу. 2. Процедить и промыть огурцы в большой миске или дуршлаге, высланным двойным слоем марли. Хорошо отжать всю жидкость. 3. Переложить огурцы в большую кастрюлю с толстым дном. Добавить чеснок, укроп, уксус и сахар. 4. Довести до кипения на сильном огне. Затем убавить огонь до среднего и продолжать готовить в течение пяти минут, часто помешивая. 5. Снять с огня и поместить в три банки по 500 мл. Закрыть крышками и проварить банки в течение 15 минут.

Без стерилизации

"Эти огурцы с луком и морковью, без стерилизации можно подавать с жареной курицей и рисом", – отмечает Екатерина Деева. Ингредиенты 300 г морковь 300 г огурцы 3 шт. луковицы шалот 2 шт. красный перец чили 14 г соль 5 ст. л. арахисовое масло 3 г семена черной горчицы 4 ст. л. рисовый уксус 4 ст. л. сахар 4 шт. небольшие луковицы шалот 2 шт. зубчики чеснока 3 шт. несоленые орехи макадамии 5 г свежий имбирь 3 шт. сушеные перцы чили 9 г куркума Приготовление 1. Нарезать морковь на небольшие палочки, огурцы разрезать на половинки и убрать семена, а затем тоже порезать полосками. 2. Выложить морковь, огурец, лук шалот, чили в миску и посолить. Оставить так овощи на два часа. 3. Затем переложить ингредиенты для пасты (луковицы шалот, чеснок, орехи макадамии, имбирь, чили, куркума) в кухонный комбайн и перемолоть в гладкую пасту. 4. Далее разогреть масло на сковороде, пока оно не станет очень горячим. Добавить семена горчицы и жарить до тех пор, пока семена не начнут лопаться. 5. Потом снять с огня и дать остыть в течение минуты, уменьшить нагрев и снова поставить сковороду на огонь. Добавить в нее приготовленную пасту и жарить на среднем огне около пяти минут. 6. Положить в смесь уксус и сахар, смешать все вместе до полного растворения сахара. 7. Промыть овощи в дуршлаге в холодной воде, они должны быть слегка солеными. Промокнуть их сухим чистым полотенцем и дать высохнуть немного. 8. Внести пасту в овощи и все тщательно перемешать. Есть такие огурцы можно уже через час или залить уксусом и съесть в течение пяти дней.

С томатной пастой

Наталья Рогова рассказала, как она готовит огурцы в томатной пасте. Ингредиенты 2000 г огурцы 2 ст. л. соль 400 г томатная паста 100 г уксус 50-100 г чеснок 100 г сахар 150 г растительное масло Приготовление 1. Огурцы нарезать кружочками и засыпать солью, оставить на 30 минут. 2. Подготовить соус: поместить в кастрюлю томатную пасту, сахар, растительное масло, поставить на огонь и варить 10 минут. Потом добавить чеснок и проварить еще пять минут. 3. Положить "отдохнувшие" огурцы и варить примерно пять минут, постоянно помешивая. 4. В конце добавить уксус, еще раз перемешать все и разложить по банкам.

С кетчупом

Оригинальный рецепт заготовки острых молодых огурцов на зиму с кетчупом (ингредиенты приведены на семь литровых банок). Ингредиенты 4500 г молодые огурцы 8 ст. л. кетчуп томатный чили 0.2 л уксус столовый 9% 200 г сахар 2 ст. л. соль 2 шт. перец острый чили 1,5 л вода 1 шт. головка чеснока 14 шт. листья хрена и лавровый лист Приготовление 1. Огурцы помыть и срезать кончики с двух сторон, положить в таз/чашку и залить холодной водой на два часа. 2. Чеснок очистить и порезать, листья хрена вымыть и измельчить на кусочки. 3. Банки и крышки простерилизовать, затем в каждую положить нарезанные листья хрена, лавровый лист, чеснок и немного острого перца, плотно уложить огурцы. 4. Вскипятить чистую воду и дважды, с перерывом в десять минут, залить ею огурцы. 5. В отдельной емкости сварить маринад из воды, соуса чили, сахара и соли, прокипятить его на небольшом огне две-три минуты, а в конце добавить уксус. 6. Слить с огурцов воду и залить банки до верха горячим маринадом. Закатать стерильными крышками, перевернуть их на крышки на двое суток, укрыв теплым пледом. 7. Хранить только в холодном месте.

С чесноком и зеленью

Антон Деженин рассказал свой рецепт приготовления огурцов с чесноком и зеленью. “Нужно вымыть огурцы под проточной водой, выложить в миску и залить холодной водой на полчаса. Чеснок очистить, крупные зубчики нарезать, а небольшие оставить целыми. Банки простерилизовать, уложить на дно зонтики укропа, перец горошком, зёрна горчицы, чеснок и наполнить огурцами. Вскипятить воду, залить ей огурцы, а затем накрыть банки крышками и оставить на 20 минут. Затем слить воду в кастрюлю и повторно довести до кипения, потом снова залить огурцы и оставить еще на 20 минут. Воду из банок слить в нее добавить соль и сахар, перемешать до полного растворения и довести до кипения. Снять с огня и добавить уксус. Все перечисленные ингредиенты добавлять по вкусу. Залить готовым маринадом огурцы, закатать и поставить на крышки, укутав чем-то теплым и оставить на сутки”, – говорит эксперт. Банки с огурцами хранят в холодном вентилируемом помещении, либо в холодильнике.

С луком и морковью

Ингредиенты 6000 г огурцы 3 ст. л. сахар 2-3 шт. соль 2-3 шт. репчатый лук 2-3 шт. морковь средняя 10 г уксусная эссенция 3 л вода по вкусу душистый перец, лавровый лист, хрен, соцветия укропа Приготовление 1. Хорошо промыть и простерилизовать банки. очистить морковь и лук, нарезать овощи кружочками. 2. В подготовленные банки положить зонтик укропа, лавровый лист, душистый перец и листики хрена, а затем плотно выложить в банку огурцы. 3. Сверху поместить нарезанные колечками лук и морковь, залить содержимое крутым кипятком и накрыть крышками на 15-20 минут. 4. Слить воду из банок обратно в кастрюлю, добавить для маринада специи (все, кроме уксуса), довести до кипения и только после этого влить уксусную эссенцию. 5. Полученным маринадом залить банки с огурчиками. Плотно закатать крышками, накрыть чем-то тёплым и оставить примерно на сутки.

С перцем

Как приготовить пикантную закуску из перезревших огурцов, рассказала пенсионерка Тамара Козырева. "Тщательно промыть и очистить огурцы от кожицы, порезать вдоль и ложкой вычерпать семена. Мякоть нарезать небольшими кубиками и засыпать солью (на 1 кг огурцов потребуется 1 ст. ложка соли) и убрать на два-три часа в холодильник. Затем откинуть огурцы в дуршлаг, сок слить, а огурцы уложить в банки, пересыпать их мелко нашинкованным репчатым луком и измельченным сухим острым перцем. Добавить маринад (вода и 6% уксус в равных пропорциях). Спустя двое суток слить маринад, профильтровать его и положить 4-6 ст. ложек сахара (соль не нужна), поставить на огонь, а под конец кипения влить еще 300 мл уксуса. Залить содержимое банок кипящим маринадом и быстро закатать банки", – поясняет пенсионерка.

С патиссонами

Ингредиенты приводятся на 3-х литровую банку. Ингредиенты 1500 г огурцы 1000 г патиссоны мелкие 5-6 шт. зубчики чеснока 5-7 шт. душистый перец горошком по вкусу зелень (укроп, петрушка, хрен, листья вишни, смородины) 4 ст. л. сахар 1 ст. л. соль 2 л вода 5 г уксусная эссенция Приготовление 1. Вымыть овощи, просушить их и срезать кончики. 2. Промыть и стерилизовать банки, уложить в них специи, зелень, чеснок и плотно заполнить банки огурцами и патиссонами. 3. Далее подготовить маринад: смешать в воде сахар и соль, довести до кипения и после влить уксус. 4. Залить овощи в банке маринадом. Поставить заготовки в горячую воду для пастеризации на 5-10 минут. 5. Затем вытащить их и закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить так до полного остывания. 6. Хранить банки с маринованными овощами в темном и прохладном месте.

Огурцы "хвойные"

Необычный рецепт огурцов с хвойным ароматом и ценными эфирными маслами. Ингредиенты приведены из расчета на банку объемом 3 литра. Ингредиенты 1000 г огурцы 5 шт. молодые веточки сосны 1 ст. л. сахар 2 ст. л. соль 1 л вода 3 ст. л. яблочный уксус Приготовление 1. Огурцы промыть, срезать кончики, обдать овощи кипятком, а затем холодной водой. 2. На дно банки положить две веточки сосны, затем выложить огурцы и между ними засунуть остальные хвойные ветви. 3. Для приготовления маринада вскипятить воду с добавлением сахара и соли. Залить им огурцы, прикрыть крышкой и оставить настояться на 15-20 минут. 4. Затем следует слить маринад в кастрюлю, прокипятить его и влить уксус. 5. Горячим маринадом наполнить банку и укупорить крышкой. Перевернуть заготовки вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить в комнате на пару дней. Затем переставить на хранение в прохладное место.

© Pixabay / luiza_83 Заготовка из огурцов © Pixabay / luiza_83 Заготовка из огурцов . Архивное фото

Засолка

Огурцы солят без банки и маринада, в пакете. Подавать их можно к столу уже через час или использовать для приготовления салата . Получаются овощи хрустящими и ароматными.

С горчицей

Рецепт засолки огурцов с горчицей рассказал Антон Деженин. Он советует убрать овощи, заготовленные этим методом, в холодильник или погреб. Можно употреблять эти соленые огурцы примерно через полтора или два месяца. Ингредиенты приводятся из расчета на 1 литр. Ингредиенты 2000 г огурцы (засолочный сорт) 1,5 л вода 90 г соль 10 г чеснок 1 шт. лист хрена 1 шт. укроп с зонтиками 2-3 шт. листья вишни 10 г горчица сухая Приготовление 1. Плоды среднего размера вымыть, выложить в емкость, залить холодной водой на два-три часа. Кончики у огурцов обрезать не нужно. 2. Подготовить банки: хорошо промыть, высушить, по желанию можно стерилизовать. 3. Вскипятить воду для рассола и остудить ее, положить соль и помешивать до ее полного растворения. 4. На дно банок выложить укроп с зонтиком, листья вишни и лист хрена, затем плотно уложить в банку огурцы, а сверху – разрезанный на дольки чеснок. 5. Засыпать сверху сухую горчицу и залить огурцы рассолом по горлышко банки. Закрыть банку пластиковыми плотными крышками.

Горячим способом

Наталья Рогова поделилась семейным рецептом приготовления огурцов горячим способом в литровой банке. Морковь и лук можно порезать на фигурное терке. Ингредиенты 5-6 шт. кольца моркови и лука 1 шт. гвоздика 6 шт. душистый перец 1 шт. лавровый лист 1 л вода 8 ст. л. уксус 40 г сахар 20 г соль Приготовление 1. Уложить в банку чистые огурцы и подготовить маринад: на 1 литр воды потребуется 4 чайные ложки соли и 8 чайных ложек сахара. 2. Поставить раствор на огонь и довести до кипения. Затем добавить 8 ст. ложек уксуса и залить этим маринадом банки. В среднем на литровую банку уходит 400 мл маринада. 3. Затем на дно кастрюли положить полотенце и поставить в неё банки, "по плечики" залить горячей водой. 4. Поставить на огонь и с момента закипания воды в кастрюле оставить еще на пять минут. 5. Потом достать банки, закатать и перевернуть вверх дном до остывания.

Консервированные огурцы с лимонной кислотой

Лимонная кислота – прекрасная замена уксусу, она безопасна и отлично сохраняет свежесть готовых овощей. Ингредиенты 2000 г огурцы 3-5 шт. зубчики чеснока 1 шт. лист хрена 1 шт. корень хрена 5 шт. перец душистый горошком 3 шт. лавровый лист 2 шт. зонтики укропа 1 ст. л. сахар 3 ст. л. соль 5 г кислота лимонная Приготовление 1. У огурцов удалить хвостики и уложить в трехлитровые банки: первый слой овощей разместить вертикально, а следующий горизонтально. 2. На дно банок поместить зонтики укропа, лист хрена, пять горошин душистого перца, три лавровых листа, а сверху огурцов положить веточку укропа с зелеными семенами 3. Огурцы залить кипятком на пять минут и затем слить воду, довести ее до кипения и снова добавить к овощам на пять минут. 4. Снова слить жидкость и приготовить рассол: поместить в воду три столовые ложки соли, одну ложку сахара и прокипятить три минуты. 5. Положить в банки три зубчика чеснока и небольшой кусок корня хрена, залить кипящим рассолом до верха. 6. Добавить в каждую банку по одной чайной ложке лимонной кислоты и закатать крышкой, перевернуть вверх дном, оставить охлаждаться.

Как заквасить огурцы

Чаще всего хозяйки маринуют огурцы с уксусом, но их также можно готовить без консервантов, то есть квасить. В этом случае из овощей выделяется молочная кислота, которая и не дает продукту пропасть. Ингредиенты приведены на трехлитровую банку. Ингредиенты 1500 г огурцы 4 ст. л. соль 3 шт. зонтики укропа 2 шт. листья хрена 4-5 шт. зубчики чеснока 3 шт. листья амаранта 1 л вода Приготовление 1. Тщательно промыть огурцы и всю зелень. Замочить овощи в холодной воде на два-три часа. 2. На дно банки уложить зелень, добавить амарант, а сверху выложить огурцы. 3. Далее насыпать две столовые ложки соли, залить холодной водой и сверху накрыть пластмассовой крышкой. 4. Поставить банку с огурцами в глубокую миску и убрать в прохладное помещение на три дня. В результате брожения вода будет вытекать, а сверху появится пена. 5. Спустя три дня необходимо слить воду и несколько раз промыть огурцы. 6. Затем добавить две столовые ложки соли и залить огурцы до края, закатать и после перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.

Как и сколько хранить заготовки с огурцами?

Антон Деженин отмечает, что маринованные и соленые огурцы в банках сохраняют свой вкус в течение двух лет в темном и прохладном месте. "Однако следует помнить про герметичность крышки. Если она протекает, её нужно заменить", – советует эксперт.