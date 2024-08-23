https://ria.ru/20240823/islandiya-1967921285.html
В Исландии началось извержение вулкана
В Исландии началось извержение вулкана - РИА Новости, 23.08.2024
В Исландии началось извержение вулкана
Извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии неподалеку от города Гриндавик, объявлена эвакуация близлежащего района, сообщает телерадиокомпания RUV со... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:01
2024-08-23T01:01
2024-08-23T08:43
в мире
исландия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии неподалеку от города Гриндавик, объявлена эвакуация близлежащего района, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона."Извержение началось в Гриндавике. Чрезвычайное положение было объявлено вскоре после 21.00 (0.00 мск)", — говорится в сообщении.Как заявил Йонссон, эвакуация района почти завершена, точное число людей, подлежащих перемещению, неизвестно.По словам представителя метеорологической службы Исландии Бенедикта Офейгссона, разлом в земле, из которого вытекает магма, составляет 1,5 километра. При этом вулканическая лава движется с высокой скоростью. Ожидается, что пик извержения пройдет через пару часов."Прямо сейчас не похоже, что Гриндавик в опасности, но мы не может утверждать что-либо, пока ситуация не начнет стабилизироваться", — приводит RUV слова Офейгссона.Позднее RUV сообщила, что протяженность расщелины, из которой поступает магма, выросла на 1,5 километра за 40 минут и теперь составляет 3,9 километра. Лава вытекает со скоростью 6 километров в час. Отмечается, что в Рейкьявике на фоне извержения произошло землетрясение, но их взаимосвязь пока не доказана.
https://ria.ru/20240707/etna-1958022410.html
https://ria.ru/20240818/vulkan-1966849900.html
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Извержение вулкана Сундхнукур неподалёку от исландского Гриндавика
Неподалёку от исландского Гриндавика началось извержение вулкана Сундхнукур, эвакуирован целый район, объявлено чрезвычайное положение, сообщает RUV. Разлом, из которого вырывается магма, достиг почти 4 км. Однако учёные полагают, что пик извержения пройдёт через пару часов.
2024-08-23T01:01
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в мире, исландия
В Исландии началось извержение вулкана
RUV: в Исландии началось извержение вулкана, эвакуирован район
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии неподалеку от города Гриндавик, объявлена эвакуация близлежащего района, сообщает телерадиокомпания RUV
со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона.
"Извержение началось в Гриндавике. Чрезвычайное положение было объявлено вскоре после 21.00 (0.00 мск)", — говорится в сообщении.
Как заявил Йонссон, эвакуация района почти завершена, точное число людей, подлежащих перемещению, неизвестно.
По словам представителя метеорологической службы Исландии Бенедикта Офейгссона, разлом в земле, из которого вытекает магма, составляет 1,5 километра. При этом вулканическая лава движется с высокой скоростью. Ожидается, что пик извержения пройдет через пару часов.
"Прямо сейчас не похоже, что Гриндавик в опасности, но мы не может утверждать что-либо, пока ситуация не начнет стабилизироваться", — приводит RUV слова Офейгссона.
Позднее RUV сообщила, что протяженность расщелины, из которой поступает магма, выросла на 1,5 километра за 40 минут и теперь составляет 3,9 километра. Лава вытекает со скоростью 6 километров в час. Отмечается, что в Рейкьявике на фоне извержения произошло землетрясение, но их взаимосвязь пока не доказана.