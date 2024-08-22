https://ria.ru/20240822/zakon-1967777556.html

Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ

Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024

Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что закон Рады против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может превзойти все... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:28

2024-08-22T13:28

2024-08-22T13:28

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что закон Рады против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может превзойти все исторические репрессии против нее. "По своему масштабу и централизованному характеру эта мера может превзойти все прежние исторические репрессии против Украинской православной церкви, включая гонения времен Брестской греко-католической унии", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви. В Синоде РПЦ сравнили украинский антицерковный закон с гонениями в Римской империи времен императоров Нерона и Диоклетиана, "дехристианизацией" Франции в годы Французской революции XVIII века, атеистическими репрессиями в Советском Союзе и уничтожением Албанской православной церкви в 1960-е годы режимом Энвера Ходжи. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240821/upts-1967591523.html

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