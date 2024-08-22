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Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ
Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что закон Рады против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может превзойти все... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:28
2024-08-22T13:28
2024-08-22T13:28
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что закон Рады против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может превзойти все исторические репрессии против нее. "По своему масштабу и централизованному характеру эта мера может превзойти все прежние исторические репрессии против Украинской православной церкви, включая гонения времен Брестской греко-католической унии", – говорится в принятом Синодом заявлении, опубликованном в четверг на сайте Церкви. В Синоде РПЦ сравнили украинский антицерковный закон с гонениями в Римской империи времен императоров Нерона и Диоклетиана, "дехристианизацией" Франции в годы Французской революции XVIII века, атеистическими репрессиями в Советском Союзе и уничтожением Албанской православной церкви в 1960-е годы режимом Энвера Ходжи. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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франция, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, албанская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Франция, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Албанская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Антицерковный закон на Украине может превзойти все репрессии, заявили в РПЦ
РПЦ: закон Рады против УПЦ может превзойти все исторические репрессии против нее