https://ria.ru/20240822/zaderzhanie-1967696473.html

В Красноярском крае задержали мужчину за уничтожение агитационных плакатов

В Красноярском крае задержали мужчину за уничтожение агитационных плакатов - РИА Новости, 22.08.2024

В Красноярском крае задержали мужчину за уничтожение агитационных плакатов

Мужчину задержали в Железногорске Красноярского края, его подозревают в умышленном уничтожении 13 агитационных плакатов, призывающих пойти на военную службу,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:48

2024-08-22T06:48

2024-08-22T06:48

происшествия

россия

железногорск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Мужчину задержали в Железногорске Красноярского края, его подозревают в умышленном уничтожении 13 агитационных плакатов, призывающих пойти на военную службу, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следствия, в июне 2024 года фигурант уничтожил в общественных местах на территории города Железногорска 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации. При этом на плакатах была изображена символика ВС РФ, а также государственный флаг РФ и георгиевская лента. "Следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Железногорска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.3 УК РФ "совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, повлекшие причинение вреда имуществу", - говорится в сообщении. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте. Также уточняется, что администрации города был причинен ущерб порядка 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html

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железногорск

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происшествия, россия, железногорск , красноярский край