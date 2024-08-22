https://ria.ru/20240822/putin--1967819590.html
Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью
Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024
Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью
Президент России Владимир Путин поручил замглавы Администрации президента Максиму Орешкину оформить в виде поручений вопросы, которые обсуждались на совещании... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:31
2024-08-22T15:31
владимир путин
брянская область
политика
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил замглавы Администрации президента Максиму Орешкину оформить в виде поручений вопросы, которые обсуждались на совещании по приграничью. "Максима Станиславовича попрошу оформить то, что мы сегодня обсуждали, в виде поручений, и исполнение должно быть налажено прямо сейчас", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/putin-1967816311.html
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владимир путин, брянская область, политика, россия, максим орешкин
Владимир Путин, Брянская область, Политика, Россия, Максим Орешкин
Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью
Владимир Путин попросил оформить поручения по затронутым вопросам приграничью
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил замглавы Администрации президента Максиму Орешкину оформить в виде поручений вопросы, которые обсуждались на совещании по приграничью.
"Максима Станиславовича попрошу оформить то, что мы сегодня обсуждали, в виде поручений, и исполнение должно быть налажено прямо сейчас", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.