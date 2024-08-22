https://ria.ru/20240822/putin--1967819590.html

Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью

Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024

Путин распорядился оформить поручения по затронутым вопросам по приграничью

Президент России Владимир Путин поручил замглавы Администрации президента Максиму Орешкину оформить в виде поручений вопросы, которые обсуждались на совещании... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

2024-08-22T15:31

владимир путин

брянская область

политика

россия

максим орешкин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил замглавы Администрации президента Максиму Орешкину оформить в виде поручений вопросы, которые обсуждались на совещании по приграничью. "Максима Станиславовича попрошу оформить то, что мы сегодня обсуждали, в виде поручений, и исполнение должно быть налажено прямо сейчас", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/putin-1967816311.html

брянская область

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владимир путин, брянская область, политика, россия, максим орешкин