https://ria.ru/20240822/pogoda-1967701645.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:04
2024-08-22T08:04
2024-08-22T08:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после прохождения которого регион окажется в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, в Подмосковье от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью четыре - девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно близко к норме: барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Леус: в Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди и до 26 градусов тепла