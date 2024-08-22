https://ria.ru/20240822/pogoda-1967701645.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:04

2024-08-22T08:04

2024-08-22T08:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после прохождения которого регион окажется в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, в Подмосковье от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью четыре - девять метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно близко к норме: барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240820/teplo-1967265021.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус