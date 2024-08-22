https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 8,7% за год

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 8,7% за год - РИА Новости, 22.08.2024

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 8,7% за год

Оборот столичных производителей пищевой промышленности за январь — июнь 2024 года почти достиг показателя 382 миллиардов рублей. Это в сопоставимых ценах на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:15

2024-08-22T09:15

2024-08-22T10:05

москва

мария багреева

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МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. Оборот столичных производителей пищевой промышленности за январь — июнь 2024 года почти достиг показателя 382 миллиардов рублей. Это в сопоставимых ценах на 8,7% превысило цифру такого же периода прошлого года, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Московская пищевая промышленность наращивает производство, успешно замещая товары ушедших с российского рынка иностранных компаний, обеспечивает жителей города качественной продукцией и поставляет ее в другие регионы страны. В январе — июне 2024 года предприятия отрасли увеличили оборот почти на 9% — до 382 миллиардов рублей", - приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.По словам Багреевой, свыше 22% из данного объема составляют предприятия мясной промышленности. На них приходится 84,3 миллиарда рублей.В сообщении уточнили, что предприятия молочной продукции получили до 15% или 56,1 миллиарда рублей. Предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, заработали 53,9 миллиарда рублей.На пищевую промышленность в общем обороте обрабатывающих производств города без учета нефтегазового сектора в январе — июне этого года пришлось 11,5% Москва обеспечивает 6,2% оборота пищевой промышленности России.Оборот мукомольных заводов и производителей круп увеличился на 62% - до 74,7 миллиарда рублей. Они стали лидерами роста по итогам полугодия.Также оборот предприятия по производству напитков вырос до 39,1 миллиарда рублей. На крупные и средние предприятия пришлось до 82% оборота пищевой промышленности.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что за первое полугодие нынешнего года производство продуктов питания в Москве увеличилось более чем в 2,3 раза.В пресс-релизе уточнили, что в столице для производителей пищевой продукции действуют льготные кредиты, льготная аренда по ставке один рубль в год для инвестпроектов. Также они могут воспользоваться национальным проектом "Производительность труда".

https://ria.ru/20240820/farmatsevtika-1967201193.html

https://ria.ru/20240819/bagreeva-1966947029.html

москва

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москва, мария багреева