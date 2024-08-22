С грибным вкусом или по-корейски: рецепты заготовки баклажанов на зиму

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Баклажаны на зиму: лучшие рецепты и вкусные заготовки в банках
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16:53 22.08.2024 (обновлено: 16:58 22.08.2024)
Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 2 кг
помидоры, 3 кг
перец болгарский, 1,5 кг
стручок жгучего перца
головка чеснока, 4 шт.
соль, 2 ст. л.
масло растительное, 250 г
сахар, 200 г
уксус 9%, 200 мл
Промыть овощи. Нарезать баклажаны средними кусочками. Сладкий перец очистить нашинковать соломкой. Острый перец мелко нарезать и отложить нужное количество для заготовки. Чеснок очистить и измельчить с помощью чеснокодавки. Помидоры порезать на кусочки и измельчить блендером.
Шаг 1
В большую емкость (например, металлический таз) поместить помидоры. Добавить соль, сахар и включить огонь.
Шаг 2
После того, как салат закипит, добавить баклажаны и растительное масло.
Шаг 3
Дождавшись повторного закипания добавить болгарский перец, довести до кипения и тушить в течение 30-40 минут, аккуратно перемешивая.
Шаг 4
За 5 минут до готовности добавить чеснок и острый перец, немного протушить и влить уксус. Дождаться закипания и разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Баклажаны с кабачками
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 3 шт.
кабачки, 2 шт.
болгарский перец, 2 шт.
репчатый лук, 2 шт.
морковь, 2 шт.
растительное масло, 150 мл
сахар-песок, 100 г
соль, 1 ст. л.
уксус 9%, 2 ст. л.
Промыть все овощи и, если необходимо, очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие небольшими кубиками, поместить в глубокую кастрюлю, посолить и залить холодной водой (для устранения горечи). Лук порезать более крупными кубиками. Морковь нашинковать или порезать полукольцами.
Шаг 1
Лук слегка обжарить, добавить морковь, затем поместить кабачки. Хорошо обжарить и переложить в кастрюлю.
Шаг 2
Перец нарезать и отдельно обжарить до золотистости.
Шаг 3
Соединить овощи и добавить к ним обжаренные ранее баклажаны. Все овощи перемешать, добавить уксус, сахар, соль и поставить на огонь.
Шаг 4
Тушить 20 минут, периодически помешивая. Готовую закуску разложить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Баклажаны с морковью и луком
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны , 800 г
морковь, 350 г
репчатый лук, 200 г
зубчики чеснока, 3-4 шт.
растительное масло, 70 мл
соль, 1 ст. л.
сахар, 3 ст. л.
уксус 9%, 50 мл
вода, 250 мл
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Морковь натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Лук нарезать полукольцами. Баклажаны измельчить на средние кусочки.
Шаг 1
На нагретую сковороду с растительным маслом выложить баклажаны. Обжарить овощи до румяности, помешивая в течение 5 минут.
Шаг 2
В стерильные банки поместить баклажаны, морковь, чеснок и лук. Затем — второй слой баклажанов, моркови и лука.
Шаг 3
Для маринада необходимо в кипящей воде развести соль и сахар. После закипания добавить уксус и разлить по банкам. Закатать.
Шаг 4
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Баклажаны с чесноком и зеленью
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 2 кг
головка чеснока, 2 шт.
пучок петрушки, 1 шт.
подсолнечное масло, 400 мл
соль
черный перец
Нарезать баклажаны кружочками и посолить, оставив так на 30 мин.
Шаг 1
Затем обжарить овощ с двух сторон до румяной корочки.
Шаг 2
Для соуса измельчить чеснок, добавить соль, рубленую петрушку, а также перец.
Шаг 3
Кружочки баклажанов обмакнуть в соусе и выложить в стерилизованные банки слоями. Залить кипяченым маслом и закатать.
Шаг 4
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Икра из баклажанов
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 3 кг
помидоры, 2 кг
болгарский перец, 1 кг
морковь, 600 г
репчатый лук, 400 г
головка чеснока, 1 шт.
пучок укропа или петрушки, 1 шт.
соль, 3-4 ст. л.
черный перец
подсолнечное масло, 300 мл
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов).
Шаг 1
Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого оттенка.
Шаг 2
Мелко нарезать морковь и измельчить в мясорубке.
Шаг 3
Нарезанные кубиками баклажаны и помидоры пропустить через мясорубку. Соединить с луком и морковью.
Шаг 4
Сладкий перец очистить от семечек, нарезать и измельчить с помощью мясорубки.
Шаг 5
Добавить перец к другим овощам и поставить на огонь до закипания. Далее готовить на медленном огне чуть больше часа.
Шаг 6
Чеснок и зелень измельчить и добавить в икру. Хорошо перемешать, добавить и снова перемешать.
Шаг 7
Готовую икру разлить по стерилизованными банкам и закатать.
Шаг 8
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Бланшированные баклажаны для заморозки
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 1 кг
лимонный сок, 1 ст. л.
соль, 3 г
вода, 600 г
Промыть баклажаны и нарезать кубиками.
Шаг 1
Кастрюлю наполнить воду примерно на ⅔ и добавить лимонный сок. Затем всыпать соль и довести до кипения.
Шаг 2
Проварить три минуты и далее, с помощью шумовки достать баклажаны и положить в лед.
Шаг 3
Подождать пару минут и убрать кубики овоща на бумажную салфетку.
Шаг 4
Обернуть доску пищевой пленкой, выложить кубики и отправить в морозилку на 1 час. После заморозки овощ высыпать в пакет или контейнер для хранения до зимы.
Шаг 5
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Баклажаны “Тещин язык”
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 4 кг
помидоры, 8 г
болгарский перец, 8 г
перец чили, 3 шт.
соль, 2 ст. л.
головка чеснока, 5 шт.
подсолнечное масло, 180 мл
сахар, 180 г
уксус 9%, 150 г
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, не более 1 см толщиной.
Шаг 1
Переложить овощи в кастрюлю, посыпать солью и перемешать, чтобы они выпустили сок и отдали горечь. Промыть баклажаны.
Шаг 2
Перец сладкий нарезать ломтиками, острый — тщательно измельчить. Чеснок измельчить чеснокодавкой. Все овощи пропустить через мясорубку.
Шаг 3
К салату добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Поставить овощи на огонь, довести до кипения и варить 30-40 минут.
Шаг 4
Готовую закуску разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
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овощи, простые рецепты, еда, продукты
Баклажаны “Десятка”
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 10 шт.
болгарский перец, 10 шт.
репчатый лук, 10 шт.
помидоры, 10 шт.
зубчики чеснока, 10 шт.
уксус, 5 ст. л.
растительное масло, 200 г
сахар, 2 ст. л.
соль, 2 ч. л.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, перец — ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок измельчить мясорубкой.
Шаг 1
В большую кастрюлю налить масло и положить баклажаны. Добавить соль и сахар. Далее следующим слоем выложить лук и болгарский перец. Помидоры разрезать на 6 частей и поместить в кастрюлю.
Шаг 2
Поставить емкость на огонь и довести кипения. Варить около 30 минут аккуратно перемешивая.
Шаг 3
За 5 минут до готовности добавить чеснок и уксус. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Икра из баклажанов “Пальчики оближешь” в мультиварке
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 1,2 г
морковь, 240 г
болгарский перец, 100 г
репчатый лук, 200 г
томатная паста, 40 г
чеснок, 40 г
черный перец
соль
вода, 100 мл
уксус 9%, 3 мл
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кубиками и положить в чашу для мультиварки.
Шаг 1
Посолить овощ и оставить на полчаса. Затем тушить полтора часа. Влить масло и потушить еще 15 минут.
Шаг 2
Лук, морковь, болгарский перец и чеснок измельчить в мясорубке. Поместить в мультиварку остальные овощи, добавить томатную пасту и воду.
Шаг 3
Дождаться кипения. В икру добавить уксус. Готовый продукт разливать по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Жареные баклажаны на сковороде
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 1,2 кг
помидоры, 1,5 кг
болгарский перец, 300 г
острый перец, 1 шт.
репчатый лук, 200 г
зубчики чеснока, 5 шт.
соль, 1 ст. л.
сахар, 5 ст. л.
уксус, 100 мл
масло растительное (для жарки), 50 г
Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов, которые нужно нарезать кружочками, посыпать солью и оставить на полчаса. Помидоры, перец и лук нарезать и перетереть на мясорубке.
Шаг 1
Добавить к овощам соль, сахар и черный перец. Поставить салат на огонь и варить 30 минут.
Шаг 2
Баклажаны промыть, обжарить до золотистости и добавить к другим овощам. Варить 15 минут.
Шаг 3
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За 5 минут до готовности влить уксус. Икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Шаг 4
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Баклажаны по-корейски
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 1 кг
морковь, 500 г
болгарский перец, 500 г
растительное масло, 100 мл
уксус, 100 мл
сахар, 100 г
головка чеснока, 4 шт.
соль, 5 г
перец черный молотый
Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов. Синенькие нужно нарезать брусочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы они дали сок.
Шаг 1
В сковороде на растительном масле обжарить баклажаны до золотистой корочки.
Шаг 2
Перец и морковь тонко нарезать. Добавить овощи к баклажанам, перемешать. Посыпать солью, перцем и приправами для моркови по-корейски.
Шаг 3
Добавить сахар и еще немного соли. Влить уксус. Чеснок измельчить и добавить к салату.
Шаг 4
Готовую закуску выложить в стерилизованные банки и закатать.
Шаг 5
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Маринованные баклажаны как грибы
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
Маринованные баклажаны как грибы, 2 кг
головка чеснока, 1 шт.
пучок укропа, 1 шт.
масло растительное, 300 мл
уксус 9%, 11 ст. л.
соль, 4,5 ст. л.
вода, 2,5 л
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов).
Шаг 1
Налить в кастрюлю воду, добавить соль, уксус и вскипятить.
Шаг 2
Баклажаны нарезать кубиками и бросить в кипящий рассол. Повторно вскипятить и варить в течение 5 минут. Баклажаны поместить в дуршлаг и дождаться остывания.
Шаг 3
Измельчить укроп и чеснок. Баклажаны смешать с укропом, чесноком и добавить масло.
Шаг 4
Готовую смесь поместить в стерилизованные банки.
Шаг 5
овощи, простые рецепты, еда, продукты
Фаршированные баклажаны
Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со... РИА Новости, 22.08.2024
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Закуска
Русская
баклажаны, 2 кг
морковь, 500 г
репчатый лук, 500 г
пучок петрушки и укропа, 1 шт.
головка чеснока, 1 шт.
уксус (на литровую банку), 1 ст. л.
соль
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Выделить в баклажанах место под начинку.
Шаг 1
Сварить овощи для мягкости.
Шаг 2
Лук и морковь нашинковать, потушить 15 минут и добавить измельченный чеснок. Закуску подсолить и добавить нарезанную зелень.
Шаг 3
Синенькие наполнить начинкой и сложить стерилизованные банки. В каждую емкость влить уксус и стерилизовать в таре с кипятком около 50 минут.
Шаг 4
овощи, простые рецепты, еда, продукты

С грибным вкусом или по-корейски: рецепты заготовки баклажанов на зиму

© Pixabay / jackmac34Баклажаны
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Pixabay / jackmac34
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со стерилизацией и без, как правильно готовить и хранить закуску из баклажанов — в материале РИА Новости.

Заготовка баклажанов на зиму

Баклажаны — продукт, который присутствует как ингредиент во многих блюдах и закатках. На самом деле баклажан — это ягода с ботанической точки зрения, но в кулинарии его используют как овощ — готовят с ним закуски, добавляют к мясу, другим овощам.
Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Ученые назвали самые опасные летние фрукты и овощи
8 июня 2022, 02:56
Август — сезон баклажанов, когда собирают урожай и запасаются на зиму — можно замораживать овощ, закручивать, фаршировать, мариновать и консервировать. Популярность продукта основана на его вкусовых качествах и полезных свойствах:
  • нежный, пряный вкус, чем-то напоминающий грибы;
  • наличие легкой горчинки (если она не нравится, то можно ее нейтрализовать, погрузив плоды в соленую воду на 20 минут перед началом приготовления);
  • входящие в состав необходимые для человека витамины и минералы (кальций, железо, фосфор, калий, натрий, магний, цинк, витамины С, А и др.);
  • баклажан - источник антиоксидантов. Например, благодаря фенольным соединениям в составе он улучшает обмен веществ.
CC BY 2.0 / miya-aki / EggplantБаклажаны
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
CC BY 2.0 / miya-aki / Eggplant
Баклажаны

Лучшие рецепты и способы заготовок в банках

Вариантов заготовки баклажанов на зиму множество, однако есть всеми любимые рецепты, которые стоит приготовить, чтобы порадовать себя и своих близких ароматным продуктом в зимнее время года.

Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком

Баклажаны с помидорами — это вкусная и универсальная закуска, которую, как правило, дополняют чесноком и болгарским перцем. Зачастую блюдо получается с остринкой, так как принято добавлять острый перец.
Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
баклажаны
3 кг
помидоры
1,5 кг
перец болгарский
по вкусу
стручок жгучего перца
4 шт.
головка чеснока
2 ст. л.
соль
250 г
масло растительное
200 г
сахар
200 мл
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть овощи. Нарезать баклажаны средними кусочками. Сладкий перец очистить нашинковать соломкой. Острый перец мелко нарезать и отложить нужное количество для заготовки. Чеснок очистить и измельчить с помощью чеснокодавки. Помидоры порезать на кусочки и измельчить блендером.
2.
В большую емкость (например, металлический таз) поместить помидоры. Добавить соль, сахар и включить огонь.
3.
После того, как салат закипит, добавить баклажаны и растительное масло.
4.
Дождавшись повторного закипания добавить болгарский перец, довести до кипения и тушить в течение 30-40 минут, аккуратно перемешивая.
5.
За 5 минут до готовности добавить чеснок и острый перец, немного протушить и влить уксус. Дождаться закипания и разлить по стерилизованным банкам.
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Баклажаны с луком

Закуска с луком получается ароматной и отлично сочетается с мясом и картофелем.
Баклажаны с кабачками
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 шт.
баклажаны
2 шт.
кабачки
2 шт.
болгарский перец
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
150 мл
растительное масло
100 г
сахар-песок
1 ст. л.
соль
2 ст. л.
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть все овощи и, если необходимо, очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие небольшими кубиками, поместить в глубокую кастрюлю, посолить и залить холодной водой (для устранения горечи). Лук порезать более крупными кубиками. Морковь нашинковать или порезать полукольцами.
2.
Лук слегка обжарить, добавить морковь, затем поместить кабачки. Хорошо обжарить и переложить в кастрюлю.
3.
Перец нарезать и отдельно обжарить до золотистости.
4.
Соединить овощи и добавить к ним обжаренные ранее баклажаны. Все овощи перемешать, добавить уксус, сахар, соль и поставить на огонь.
5.
Тушить 20 минут, периодически помешивая. Готовую закуску разложить по стерилизованным банкам.
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Баклажаны с морковью

Сладость моркови хорошо сочетается легкой терпкостью баклажанов. По этой причине ее часто добавляют в заготовки и потом используют как заправку для гарниров или в качестве закуски.
Баклажаны с морковью и луком
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
800 г
баклажаны
350 г
морковь
200 г
репчатый лук
3-4 шт.
зубчики чеснока
70 мл
растительное масло
1 ст. л.
соль
3 ст. л.
сахар
50 мл
уксус 9%
250 мл
вода
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Морковь натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Лук нарезать полукольцами. Баклажаны измельчить на средние кусочки.
2.
На нагретую сковороду с растительным маслом выложить баклажаны. Обжарить овощи до румяности, помешивая в течение 5 минут.
3.
В стерильные банки поместить баклажаны, морковь, чеснок и лук. Затем — второй слой баклажанов, моркови и лука.
4.
Для маринада необходимо в кипящей воде развести соль и сахар. После закипания добавить уксус и разлить по банкам. Закатать.
CC BY-SA 2.0 / Ron Dollete / Sauteed EggplantТушеные баклажаны
Тушеные баклажаны - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Ron Dollete / Sauteed Eggplant
Тушеные баклажаны

Баклажаны с чесноком и зеленью без стерилизации

Такую закуску по-другому называют “фондю”, благодаря тому, что она “тает” во рту, как традиционное одноименное блюдо из Швейцарии, в составе которого плавленный сыр и вино.
Баклажаны с чесноком и зеленью
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 кг
баклажаны
2 шт.
головка чеснока
1 шт.
пучок петрушки
400 мл
подсолнечное масло
по вкусу
соль
по вкусу
черный перец
Приготовление
1.
Нарезать баклажаны кружочками и посолить, оставив так на 30 мин.
2.
Затем обжарить овощ с двух сторон до румяной корочки.
3.
Для соуса измельчить чеснок, добавить соль, рубленую петрушку, а также перец.
4.
Кружочки баклажанов обмакнуть в соусе и выложить в стерилизованные банки слоями. Залить кипяченым маслом и закатать.
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Икра из баклажанов

Овощная икра из баклажанов — ароматная и полезная заготовка, которая особенно популярна для подачи в зимнее время года, когда хочется вспомнить вкус летних продуктов.
Икра из баклажанов
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 кг
баклажаны
2 кг
помидоры
1 кг
болгарский перец
600 г
морковь
400 г
репчатый лук
1 шт.
головка чеснока
1 шт.
пучок укропа или петрушки
3-4 ст. л.
соль
по вкусу
черный перец
300 мл
подсолнечное масло
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов).
2.
Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого оттенка.
3.
Мелко нарезать морковь и измельчить в мясорубке.
4.
Нарезанные кубиками баклажаны и помидоры пропустить через мясорубку. Соединить с луком и морковью.
5.
Сладкий перец очистить от семечек, нарезать и измельчить с помощью мясорубки.
6.
Добавить перец к другим овощам и поставить на огонь до закипания. Далее готовить на медленном огне чуть больше часа.
7.
Чеснок и зелень измельчить и добавить в икру. Хорошо перемешать, добавить и снова перемешать.
8.
Готовую икру разлить по стерилизованными банкам и закатать.
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Заморозка баклажанов

Самый лучший способ сохранить полезные свойства баклажана — заморозить овощ без термической обработки, например, после бланширования.
Бланшированные баклажаны для заморозки
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
1 кг
баклажаны
1 ст. л.
лимонный сок
3 г
соль
600 г
вода
Приготовление
1.
Промыть баклажаны и нарезать кубиками.
2.
Кастрюлю наполнить воду примерно на ⅔ и добавить лимонный сок. Затем всыпать соль и довести до кипения.
3.
Проварить три минуты и далее, с помощью шумовки достать баклажаны и положить в лед.
4.
Подождать пару минут и убрать кубики овоща на бумажную салфетку.
5.
Обернуть доску пищевой пленкой, выложить кубики и отправить в морозилку на 1 час. После заморозки овощ высыпать в пакет или контейнер для хранения до зимы.
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"Тещин язык"

"Тещин язык" — название, которое дается острым закускам и заготовкам. Пикантный салат с баклажанами дополняется жгучими специями и может включать разные овощи — помидоры, болгарский перец и др. По сути, это одна из вариаций лечо.
Баклажаны “Тещин язык”
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
4 кг
баклажаны
8 г
помидоры
8 г
болгарский перец
3 шт.
перец чили
2 ст. л.
соль
5 шт.
головка чеснока
180 мл
подсолнечное масло
180 г
сахар
150 г
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, не более 1 см толщиной.
2.
Переложить овощи в кастрюлю, посыпать солью и перемешать, чтобы они выпустили сок и отдали горечь. Промыть баклажаны.
3.
Перец сладкий нарезать ломтиками, острый — тщательно измельчить. Чеснок измельчить чеснокодавкой. Все овощи пропустить через мясорубку.
4.
К салату добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Поставить овощи на огонь, довести до кипения и варить 30-40 минут.
5.
Готовую закуску разлить по стерилизованным банкам.
© Depositphotos.com / lorenzographЗакуска "Тещин язык"
Закуска Тещин язык
© Depositphotos.com / lorenzograph

"Десятка"

Этот рецепт назван так по той причине, что количество ингредиентов в его составе равны 10.
Баклажаны “Десятка”
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
10 шт.
баклажаны
10 шт.
болгарский перец
10 шт.
репчатый лук
10 шт.
помидоры
10 шт.
зубчики чеснока
5 ст. л.
уксус
200 г
растительное масло
2 ст. л.
сахар
2 ч. л.
соль
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, перец — ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок измельчить мясорубкой.
2.
В большую кастрюлю налить масло и положить баклажаны. Добавить соль и сахар. Далее следующим слоем выложить лук и болгарский перец. Помидоры разрезать на 6 частей и поместить в кастрюлю.
3.
Поставить емкость на огонь и довести кипения. Варить около 30 минут аккуратно перемешивая.
4.
За 5 минут до готовности добавить чеснок и уксус. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.
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"Пальчики оближешь"

Баклажаны на зиму “пальчики оближешь” — простая заготовка, которую можно приготовить и в мультиварке:
Икра из баклажанов “Пальчики оближешь” в мультиварке
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1,2 г
баклажаны
240 г
морковь
100 г
болгарский перец
200 г
репчатый лук
40 г
томатная паста
40 г
чеснок
по вкусу
черный перец
по вкусу
соль
100 мл
вода
3 мл
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кубиками и положить в чашу для мультиварки.
2.
Посолить овощ и оставить на полчаса. Затем тушить полтора часа. Влить масло и потушить еще 15 минут.
3.
Лук, морковь, болгарский перец и чеснок измельчить в мясорубке. Поместить в мультиварку остальные овощи, добавить томатную пасту и воду.
4.
Дождаться кипения. В икру добавить уксус. Готовый продукт разливать по стерилизованным банкам и закатать.
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Жареные баклажаны на сковороде

Для закатки на зиму подходят и жареные баклажаны — это готовый вариант, который потом достаточно подогреть и подать к столу или же употребить в холодном виде.
Жареные баклажаны на сковороде
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1,2 кг
баклажаны
1,5 кг
помидоры
300 г
болгарский перец
1 шт.
острый перец
200 г
репчатый лук
5 шт.
зубчики чеснока
1 ст. л.
соль
5 ст. л.
сахар
100 мл
уксус
50 г
масло растительное (для жарки)
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов, которые нужно нарезать кружочками, посыпать солью и оставить на полчаса. Помидоры, перец и лук нарезать и перетереть на мясорубке.
2.
Добавить к овощам соль, сахар и черный перец. Поставить салат на огонь и варить 30 минут.
3.
Баклажаны промыть, обжарить до золотистости и добавить к другим овощам. Варить 15 минут.
© Flickr / woodleywonderworksЗапеченные баклажаны
Запеченные баклажаны
© Flickr / woodleywonderworks
4.
За 5 минут до готовности влить уксус. Икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Баклажаны по-корейски

Корейская кухня славится оригинальным, насыщенным и пряным вкусом блюд. Баклажаны по такому рецепту получаются необычными и острыми.
Баклажаны по-корейски
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1 кг
баклажаны
500 г
морковь
500 г
болгарский перец
100 мл
растительное масло
100 мл
уксус
100 г
сахар
4 шт.
головка чеснока
5 г
соль
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов. Синенькие нужно нарезать брусочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы они дали сок.
2.
В сковороде на растительном масле обжарить баклажаны до золотистой корочки.
3.
Перец и морковь тонко нарезать. Добавить овощи к баклажанам, перемешать. Посыпать солью, перцем и приправами для моркови по-корейски.
4.
Добавить сахар и еще немного соли. Влить уксус. Чеснок измельчить и добавить к салату.
5.
Готовую закуску выложить в стерилизованные банки и закатать.
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Маринованные баклажаны “как грибы”

Синенькие, приготовленные по этому рецепту сложно отличить от маринованных жителей леса. Они сильно напоминают грибы и могут подаваться как самостоятельное блюдо в любое время года.
Маринованные баклажаны как грибы
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 кг
Маринованные баклажаны как грибы
1 шт.
головка чеснока
1 шт.
пучок укропа
300 мл
масло растительное
11 ст. л.
уксус 9%
4,5 ст. л.
соль
2,5 л
вода
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов).
2.
Налить в кастрюлю воду, добавить соль, уксус и вскипятить.
3.
Баклажаны нарезать кубиками и бросить в кипящий рассол. Повторно вскипятить и варить в течение 5 минут. Баклажаны поместить в дуршлаг и дождаться остывания.
4.
Измельчить укроп и чеснок. Баклажаны смешать с укропом, чесноком и добавить масло.
5.
Готовую смесь поместить в стерилизованные банки.

Фаршированные баклажаны

Существует множество вариантов фаршировки баклажанов. Можно начинить овощ морковью, чесноком, сельдереем, капустой и др. Классический рецепт включает баклажаны, морковь, зелень, лук и чеснок.
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Фаршированные баклажаны
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
баклажаны
500 г
морковь
500 г
репчатый лук
1 шт.
пучок петрушки и укропа
1 шт.
головка чеснока
1 ст. л.
уксус (на литровую банку)
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Выделить в баклажанах место под начинку.
2.
Сварить овощи для мягкости.
3.
Лук и морковь нашинковать, потушить 15 минут и добавить измельченный чеснок. Закуску подсолить и добавить нарезанную зелень.
4.
Синенькие наполнить начинкой и сложить стерилизованные банки. В каждую емкость влить уксус и стерилизовать в таре с кипятком около 50 минут.

Как и сколько хранить заготовки из баклажанов?

Чтобы продукт сохранил свои вкусовые качества, важно правильно хранить заготовку до зимы — как только банки с закуской остынут, их необходимо убрать в прохладное, сухое и темное место.
Закрученные баклажаны хранятся 12-18 месяцев, замороженные — 6-12 месяцев, а сушеные — 12 месяцев.
CC BY 2.0 / Kris / Leggo My EggplantБаклажаны
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
CC BY 2.0 / Kris / Leggo My Eggplant
Баклажаны
 
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