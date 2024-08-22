С грибным вкусом или по-корейски: рецепты заготовки баклажанов на зиму

Оглавление
- Заготовка баклажанов на зиму
- Лучшие рецепты и способы заготовок в банках
- Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком
- Баклажаны с луком
- Баклажаны с морковью
- Баклажаны с чесноком и зеленью без стерилизации
- Икра из баклажанов
- Заморозка баклажанов
- "Тещин язык"
- "Десятка"
- "Пальчики оближешь"
- Жареные баклажаны на сковороде
- Баклажаны по-корейски
- Маринованные баклажаны “как грибы”
- Фаршированные баклажаны
- Как и сколько хранить заготовки из баклажанов?
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со стерилизацией и без, как правильно готовить и хранить закуску из баклажанов — в материале РИА Новости.
Заготовка баклажанов на зиму
Баклажаны — продукт, который присутствует как ингредиент во многих блюдах и закатках. На самом деле баклажан — это ягода с ботанической точки зрения, но в кулинарии его используют как овощ — готовят с ним закуски, добавляют к мясу, другим овощам.
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Август — сезон баклажанов, когда собирают урожай и запасаются на зиму — можно замораживать овощ, закручивать, фаршировать, мариновать и консервировать. Популярность продукта основана на его вкусовых качествах и полезных свойствах:
- нежный, пряный вкус, чем-то напоминающий грибы;
- наличие легкой горчинки (если она не нравится, то можно ее нейтрализовать, погрузив плоды в соленую воду на 20 минут перед началом приготовления);
- входящие в состав необходимые для человека витамины и минералы (кальций, железо, фосфор, калий, натрий, магний, цинк, витамины С, А и др.);
- баклажан - источник антиоксидантов. Например, благодаря фенольным соединениям в составе он улучшает обмен веществ.
Лучшие рецепты и способы заготовок в банках
Вариантов заготовки баклажанов на зиму множество, однако есть всеми любимые рецепты, которые стоит приготовить, чтобы порадовать себя и своих близких ароматным продуктом в зимнее время года.
Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком
Баклажаны с помидорами — это вкусная и универсальная закуска, которую, как правило, дополняют чесноком и болгарским перцем. Зачастую блюдо получается с остринкой, так как принято добавлять острый перец.
Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
баклажаны
3 кг
помидоры
1,5 кг
перец болгарский
по вкусу
стручок жгучего перца
4 шт.
головка чеснока
2 ст. л.
соль
250 г
масло растительное
200 г
сахар
200 мл
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть овощи. Нарезать баклажаны средними кусочками. Сладкий перец очистить нашинковать соломкой. Острый перец мелко нарезать и отложить нужное количество для заготовки. Чеснок очистить и измельчить с помощью чеснокодавки. Помидоры порезать на кусочки и измельчить блендером.
2.
В большую емкость (например, металлический таз) поместить помидоры. Добавить соль, сахар и включить огонь.
3.
После того, как салат закипит, добавить баклажаны и растительное масло.
4.
Дождавшись повторного закипания добавить болгарский перец, довести до кипения и тушить в течение 30-40 минут, аккуратно перемешивая.
5.
За 5 минут до готовности добавить чеснок и острый перец, немного протушить и влить уксус. Дождаться закипания и разлить по стерилизованным банкам.
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Баклажаны с луком
Закуска с луком получается ароматной и отлично сочетается с мясом и картофелем.
Баклажаны с кабачками
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 шт.
баклажаны
2 шт.
кабачки
2 шт.
болгарский перец
2 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
150 мл
растительное масло
100 г
сахар-песок
1 ст. л.
соль
2 ст. л.
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть все овощи и, если необходимо, очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие небольшими кубиками, поместить в глубокую кастрюлю, посолить и залить холодной водой (для устранения горечи). Лук порезать более крупными кубиками. Морковь нашинковать или порезать полукольцами.
2.
Лук слегка обжарить, добавить морковь, затем поместить кабачки. Хорошо обжарить и переложить в кастрюлю.
3.
Перец нарезать и отдельно обжарить до золотистости.
4.
Соединить овощи и добавить к ним обжаренные ранее баклажаны. Все овощи перемешать, добавить уксус, сахар, соль и поставить на огонь.
5.
Тушить 20 минут, периодически помешивая. Готовую закуску разложить по стерилизованным банкам.
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Баклажаны с морковью
Сладость моркови хорошо сочетается легкой терпкостью баклажанов. По этой причине ее часто добавляют в заготовки и потом используют как заправку для гарниров или в качестве закуски.
Баклажаны с морковью и луком
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
800 г
баклажаны
350 г
морковь
200 г
репчатый лук
3-4 шт.
зубчики чеснока
70 мл
растительное масло
1 ст. л.
соль
3 ст. л.
сахар
50 мл
уксус 9%
250 мл
вода
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Морковь натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Лук нарезать полукольцами. Баклажаны измельчить на средние кусочки.
2.
На нагретую сковороду с растительным маслом выложить баклажаны. Обжарить овощи до румяности, помешивая в течение 5 минут.
3.
В стерильные банки поместить баклажаны, морковь, чеснок и лук. Затем — второй слой баклажанов, моркови и лука.
4.
Для маринада необходимо в кипящей воде развести соль и сахар. После закипания добавить уксус и разлить по банкам. Закатать.
Баклажаны с чесноком и зеленью без стерилизации
Такую закуску по-другому называют “фондю”, благодаря тому, что она “тает” во рту, как традиционное одноименное блюдо из Швейцарии, в составе которого плавленный сыр и вино.
Баклажаны с чесноком и зеленью
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
2 кг
баклажаны
2 шт.
головка чеснока
1 шт.
пучок петрушки
400 мл
подсолнечное масло
по вкусу
соль
по вкусу
черный перец
Приготовление
1.
Нарезать баклажаны кружочками и посолить, оставив так на 30 мин.
2.
Затем обжарить овощ с двух сторон до румяной корочки.
3.
Для соуса измельчить чеснок, добавить соль, рубленую петрушку, а также перец.
4.
Кружочки баклажанов обмакнуть в соусе и выложить в стерилизованные банки слоями. Залить кипяченым маслом и закатать.
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Икра из баклажанов
Овощная икра из баклажанов — ароматная и полезная заготовка, которая особенно популярна для подачи в зимнее время года, когда хочется вспомнить вкус летних продуктов.
Икра из баклажанов
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
3 кг
баклажаны
2 кг
помидоры
1 кг
болгарский перец
600 г
морковь
400 г
репчатый лук
1 шт.
головка чеснока
1 шт.
пучок укропа или петрушки
3-4 ст. л.
соль
по вкусу
черный перец
300 мл
подсолнечное масло
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов).
2.
Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого оттенка.
3.
Мелко нарезать морковь и измельчить в мясорубке.
4.
Нарезанные кубиками баклажаны и помидоры пропустить через мясорубку. Соединить с луком и морковью.
5.
Сладкий перец очистить от семечек, нарезать и измельчить с помощью мясорубки.
6.
Добавить перец к другим овощам и поставить на огонь до закипания. Далее готовить на медленном огне чуть больше часа.
7.
Чеснок и зелень измельчить и добавить в икру. Хорошо перемешать, добавить и снова перемешать.
8.
Готовую икру разлить по стерилизованными банкам и закатать.
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Заморозка баклажанов
Самый лучший способ сохранить полезные свойства баклажана — заморозить овощ без термической обработки, например, после бланширования.
Бланшированные баклажаны для заморозки
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
1 кг
баклажаны
1 ст. л.
лимонный сок
3 г
соль
600 г
вода
Приготовление
1.
Промыть баклажаны и нарезать кубиками.
2.
Кастрюлю наполнить воду примерно на ⅔ и добавить лимонный сок. Затем всыпать соль и довести до кипения.
3.
Проварить три минуты и далее, с помощью шумовки достать баклажаны и положить в лед.
4.
Подождать пару минут и убрать кубики овоща на бумажную салфетку.
5.
Обернуть доску пищевой пленкой, выложить кубики и отправить в морозилку на 1 час. После заморозки овощ высыпать в пакет или контейнер для хранения до зимы.
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"Тещин язык"
"Тещин язык" — название, которое дается острым закускам и заготовкам. Пикантный салат с баклажанами дополняется жгучими специями и может включать разные овощи — помидоры, болгарский перец и др. По сути, это одна из вариаций лечо.
Баклажаны “Тещин язык”
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
4 кг
баклажаны
8 г
помидоры
8 г
болгарский перец
3 шт.
перец чили
2 ст. л.
соль
5 шт.
головка чеснока
180 мл
подсолнечное масло
180 г
сахар
150 г
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, не более 1 см толщиной.
2.
Переложить овощи в кастрюлю, посыпать солью и перемешать, чтобы они выпустили сок и отдали горечь. Промыть баклажаны.
3.
Перец сладкий нарезать ломтиками, острый — тщательно измельчить. Чеснок измельчить чеснокодавкой. Все овощи пропустить через мясорубку.
4.
К салату добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Поставить овощи на огонь, довести до кипения и варить 30-40 минут.
5.
Готовую закуску разлить по стерилизованным банкам.
"Десятка"
Этот рецепт назван так по той причине, что количество ингредиентов в его составе равны 10.
Баклажаны “Десятка”
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
10 шт.
баклажаны
10 шт.
болгарский перец
10 шт.
репчатый лук
10 шт.
помидоры
10 шт.
зубчики чеснока
5 ст. л.
уксус
200 г
растительное масло
2 ст. л.
сахар
2 ч. л.
соль
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, перец — ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок измельчить мясорубкой.
2.
В большую кастрюлю налить масло и положить баклажаны. Добавить соль и сахар. Далее следующим слоем выложить лук и болгарский перец. Помидоры разрезать на 6 частей и поместить в кастрюлю.
3.
Поставить емкость на огонь и довести кипения. Варить около 30 минут аккуратно перемешивая.
4.
За 5 минут до готовности добавить чеснок и уксус. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.
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"Пальчики оближешь"
Баклажаны на зиму “пальчики оближешь” — простая заготовка, которую можно приготовить и в мультиварке:
Икра из баклажанов “Пальчики оближешь” в мультиварке
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1,2 г
баклажаны
240 г
морковь
100 г
болгарский перец
200 г
репчатый лук
40 г
томатная паста
40 г
чеснок
по вкусу
черный перец
по вкусу
соль
100 мл
вода
3 мл
уксус 9%
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кубиками и положить в чашу для мультиварки.
2.
Посолить овощ и оставить на полчаса. Затем тушить полтора часа. Влить масло и потушить еще 15 минут.
3.
Лук, морковь, болгарский перец и чеснок измельчить в мясорубке. Поместить в мультиварку остальные овощи, добавить томатную пасту и воду.
4.
Дождаться кипения. В икру добавить уксус. Готовый продукт разливать по стерилизованным банкам и закатать.
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Жареные баклажаны на сковороде
Для закатки на зиму подходят и жареные баклажаны — это готовый вариант, который потом достаточно подогреть и подать к столу или же употребить в холодном виде.
Жареные баклажаны на сковороде
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1,2 кг
баклажаны
1,5 кг
помидоры
300 г
болгарский перец
1 шт.
острый перец
200 г
репчатый лук
5 шт.
зубчики чеснока
1 ст. л.
соль
5 ст. л.
сахар
100 мл
уксус
50 г
масло растительное (для жарки)
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов, которые нужно нарезать кружочками, посыпать солью и оставить на полчаса. Помидоры, перец и лук нарезать и перетереть на мясорубке.
2.
Добавить к овощам соль, сахар и черный перец. Поставить салат на огонь и варить 30 минут.
3.
Баклажаны промыть, обжарить до золотистости и добавить к другим овощам. Варить 15 минут.
4.
За 5 минут до готовности влить уксус. Икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Баклажаны по-корейски
Корейская кухня славится оригинальным, насыщенным и пряным вкусом блюд. Баклажаны по такому рецепту получаются необычными и острыми.
Баклажаны по-корейски
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1 кг
баклажаны
500 г
морковь
500 г
болгарский перец
100 мл
растительное масло
100 мл
уксус
100 г
сахар
4 шт.
головка чеснока
5 г
соль
по вкусу
перец черный молотый
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов. Синенькие нужно нарезать брусочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы они дали сок.
2.
В сковороде на растительном масле обжарить баклажаны до золотистой корочки.
3.
Перец и морковь тонко нарезать. Добавить овощи к баклажанам, перемешать. Посыпать солью, перцем и приправами для моркови по-корейски.
4.
Добавить сахар и еще немного соли. Влить уксус. Чеснок измельчить и добавить к салату.
5.
Готовую закуску выложить в стерилизованные банки и закатать.
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Маринованные баклажаны “как грибы”
Синенькие, приготовленные по этому рецепту сложно отличить от маринованных жителей леса. Они сильно напоминают грибы и могут подаваться как самостоятельное блюдо в любое время года.
Маринованные баклажаны как грибы
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 кг
Маринованные баклажаны как грибы
1 шт.
головка чеснока
1 шт.
пучок укропа
300 мл
масло растительное
11 ст. л.
уксус 9%
4,5 ст. л.
соль
2,5 л
вода
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов).
2.
Налить в кастрюлю воду, добавить соль, уксус и вскипятить.
3.
Баклажаны нарезать кубиками и бросить в кипящий рассол. Повторно вскипятить и варить в течение 5 минут. Баклажаны поместить в дуршлаг и дождаться остывания.
4.
Измельчить укроп и чеснок. Баклажаны смешать с укропом, чесноком и добавить масло.
5.
Готовую смесь поместить в стерилизованные банки.
Фаршированные баклажаны
Существует множество вариантов фаршировки баклажанов. Можно начинить овощ морковью, чесноком, сельдереем, капустой и др. Классический рецепт включает баклажаны, морковь, зелень, лук и чеснок.
Фаршированные баклажаны
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
2 кг
баклажаны
500 г
морковь
500 г
репчатый лук
1 шт.
пучок петрушки и укропа
1 шт.
головка чеснока
1 ст. л.
уксус (на литровую банку)
по вкусу
соль
Приготовление
1.
Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Выделить в баклажанах место под начинку.
2.
Сварить овощи для мягкости.
3.
Лук и морковь нашинковать, потушить 15 минут и добавить измельченный чеснок. Закуску подсолить и добавить нарезанную зелень.
4.
Синенькие наполнить начинкой и сложить стерилизованные банки. В каждую емкость влить уксус и стерилизовать в таре с кипятком около 50 минут.
Как и сколько хранить заготовки из баклажанов?
Чтобы продукт сохранил свои вкусовые качества, важно правильно хранить заготовку до зимы — как только банки с закуской остынут, их необходимо убрать в прохладное, сухое и темное место.
Закрученные баклажаны хранятся 12-18 месяцев, замороженные — 6-12 месяцев, а сушеные — 12 месяцев.