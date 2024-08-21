Вяленые, по-корейски, с горчицей: лучшие рецепты заготовок из помидоров

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вкусные и необычные закуски, сделанные из томатов в домашних условиях, позволяют сохранить плоды для праздничного стола и разнообразить ежедневную трапезу. Самые вкусные и простые, а также необычные рецепты приготовления заготовок из помидоров на зиму в банках с фото, ингредиенты на разное количество литров - в материале РИА Новости.

Помидоры на зиму

Родина томатов - Америка, первое упоминание об этом растении семейства пасленовых датируется 1544 годом. Плоды, завезенные в Европу, были желтые, небольшого размера, и напоминали современные черри. Долгое время помидоры считались ядовитыми и выращивались в качестве декоративной культуры. Только в XVIII веке они постепенно стали завоевывать кухни европейских народов. Особую популярность томат приобрел в Испании, где из него стали готовить большое количество различных блюд. В России помидоры стали употреблять в пищу только благодаря А.Т. Болотову, известному ученому-ботанику и философу, который доказал, что они не просто не ядовиты, но полезны и вкусны.

Насчитывается более 7500 сортов этого растения, томаты едят свежими, жареными, вареными, делают из них заготовки на зиму, используют в качестве добавки к первым и вторым блюдам, пьют их сок. Доказано, что они содержат витамины и минералы, антиоксиданты, которые благотворно влияют на человеческий организм. Причем, с термической обработкой польза этого плода не снижается, даже наоборот, антиоксидант ликопин, который отвечает за яркую окраску, после воздействия температуры становится более биодоступен.

Подготовка помидоров

Если томаты выращены на своей даче, хозяйка может быть уверена в их качестве. При покупке следует обратить внимание на внешний вид помидора. Он должен быть:

упругим, но не слишком мягким или жестким;

упругим, но не слишком мягким или жестким; без пятен и повреждений;

без пятен и повреждений; если сохранился хвостик, то он зеленый - это говорит о свежести продукта;

если сохранился хвостик, то он зеленый - это говорит о свежести продукта; плод ароматно пахнет (если чувствуется кислый запах, он начал гнить).

Перед тем как приступить к консервированию, необходимо хорошо промыть помидоры и дать им высохнуть, удалить плодоножки. Для заготовок лучше всего брать плоды небольшого размера, чтобы легко проходили через горловину банки и плотно заполняли ее, кожица должна быть плотной, чтобы не потрескалась под воздействием кипятка. Перезревшие, поврежденные томаты лучше всего отложить для приготовления соусов. Самый подходящий сорт для заготовки в банках - сливка, причем можно использовать микс из красных и желтых помидоров, это будет выглядеть необычно.

Популярные рецепты

Помидоры солят, маринуют, с кожурой и без нее, используют разные рассолы и заливки. Их закрывают в банках целыми, режут дольками, добавляют разное количество сахара и острого перца, у каждой хозяйки, увлекающейся заготовками на зиму, есть свой, проверенный временем рецепт.

Маринованные

Маринованные помидоры хорошо хранятся без холодильника, они ароматные, пряные и очень вкусные.

Классический рецепт маринованных помидоров с чесноком Ингредиенты приведены на банку 1л. Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 500 г Помидоры 3 шт. Зубчики чеснока 1 л Вода 25 г Соль каменная 39 г Сахар 50 мл Уксус 9% Приготовление 1. Банки и крышки простерилизовать, овощи вымыть и просушить. 2. Каждый помидор проколоть деревянной зубочисткой, так он быстрее пропитается ароматом чеснока и не лопнет под воздействием кипящей воды. 3. Заполнить банки помидорами и чесноком вперемежку. 4. Залить банки кипящей водой, прикрыть крышкой и дать постоять 10 минут. 5. Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус, дать закипеть. 6. Залить банки маринадом и укупорить крышками. 7. Перевернуть банки, укутать одеялом до полного остывания и убрать на хранение.

Зеленые помидоры

Заготавливать можно не только спелые, но и зеленые плоды.

Рецепт маринованных зеленых помидоров Ингредиенты в рецепте приведены на банку 1 л. Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Помидоры зеленые 4 шт. Зубчики чеснока по вкусу Жгучий перец 2 шт. Лавровый лист 2,5 г Кориандр 26 г Сахар 12 г Соль 18 г Уксус яблочный Приготовление 1. Банки простерилизовать, овощи помыть и высушить. 2. На дно положить 2 зубчика чеснока и 2 колечка острого перца, заполнить помидорами. 3. Залить кипящей водой, прикрыть крышкой и оставить на 10 минут, воду слить. 4. В кастрюлю налить воды, растворить соль, сахар, лавровый лист, кориандр, кипятить 5 минут, в конце добавить уксус. 5. Залить маринадом банки с помидорами и укупорить крышками, перевернуть, укутать, оставить до остывания.

Черри

Для быстрой засолки отлично подойдут помидоры черри, которые из-за своего небольшого размера приобретают пикантный вкус буквально через сутки.

Черри Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Помидоры черри 1 шт. Пучок петрушки 1 шт. Пучок укропа 36 мл Уксус яблочный 32 г Масло растительное 20 г Соль каменная 13 г Сахар 4 шт. Зубчики чеснока 15 г Молотый черный перец Приготовление 1. Банки простерилизовать, овощи промыть и высушить. Каждый помидор надрезать крест-накрест примерно до половины. 2. Петрушку, укроп измельчить, добавить соль, сахар, уксус, черный перец, выдавить дольки чеснока, залить растительное масло, перемешать. 3. Выложить в кастрюлю помидоры, пересыпать полученной смесью и оставить под крышкой на ночь. Утром перемешать, закуска готова.

Квашеные

Квашеные помидоры не подвергаются термической обработке, их можно хранить в холодильнике или любом темном холодном месте.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 2 кг Помидоры 6 шт. Зубчики чеснока 2 шт. Листья хрена по вкусу Зонтики укропа 2 шт. Листья смородины 50 г Соль 20 г Сахар 2 шт. Листья вишни 0,5 л Вода Приготовление 1. Промыть овощи, просушить, проколоть каждый помидор зубочисткой в районе плодоножки. 2. На дно кастрюли выложить зонтики укропа, листья смородины и вишни. Сверху плотно уложить помидоры с зубчиками чеснока. 3. Залить холодной водой, добавить соль и сахар, прикрыть гнетом и крышкой. Оставить на 5 дней, а на седьмой вынести в прохладное место.

Бочковые

Такие помидоры можно приготовить в домашних условиях без бочки, а используя банки или пластиковые емкости. Хранить их нужно будет в холодильнике или любом другом прохладном месте.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 5 кг Помидоры по вкусу Перец черный горошком 5 шт. Лавровый лист 2 шт. Зонтик укропа 1 шт. Пучок петрушки 5 шт. Листья черной смородины 5 шт. Листья хрена 20 г Горчица 20 г Тмин 5 шт. Головка чеснока 40 г Соль 26 г Сахар 10 л Вода Приготовление 1. Подготовить рассол: налить воды в кастрюлю и добавить в нее соль, сахар, черный перец горошек, укроп, лавровый лист, тмин, поставить на огонь и довести до кипения, кипятить 5 минут, выключить огонь и дать остыть до комнатной температуры. 2. Помидоры помыть, просушить, проколоть в районе плодоножки зубочисткой. 3. В емкость, приготовленную для маринования, положить несколько листьев смородины, веточку петрушки, зубчики чеснока, плотно уложить помидоры, снова пару листьев смородины, петрушку, чеснок. Так продолжать до заполнения емкости. 4. Сверху прикрыть помидоры листом хрена и залить рассолом. Прикрыть тарелкой с грузом (например, поставить банку, наполненную водой), оставить в тепле на 3 дня. 5. Через 3 дня рассол должен помутнеть, после этого снять груз, закрыть крышкой и убрать в прохладное место.

Соленые

Приготовление соленых помидоров на зиму не займет много времени, можно экспериментировать с пряностями, добавляя в каждую банку разный состав, чтобы потом найти то, что больше всего придется по вкусу (базилик, мята, чабрец, кинза и прочие).

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3 кг Помидоры 4 шт. Зубчик чеснока 2 шт. Зонтик укропа 5 шт. Лист смородины 10 шт. Лист дуба 1 шт. Лист хрена 20 г Травы 10 шт. Душистый перец горошком 10 шт. Черный перец горошком 5 шт. Гвоздика 30 г Соль каменная 32 г Сахар 2 г Лимонная кислота Приготовление 1. Все ингредиенты промыть и просушить. Уложить в банки помидоры вперемешку с пряностями, травами, листьями и чесноком. 2. Залить банку кипящей водой, прикрыть крышкой и дать постоять 10 минут. 3. Аккуратно слить воду в кастрюлю, добавить в нее соль, сахар, дать закипеть, в банку насыпать лимонной кислоты и залить кипящим рассолом помидоры, закатать. 4. Перевернуть, укутать одеялом, дать остыть.

Вяленые

Необычный рецепт для зимнего стола принадлежит итальянским кулинарам: в Италии домохозяйки вялят овощи, разложив на поддонах под южным солнцем. Российским хозяйкам для этих целей стоит воспользоваться электросушилкой.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,5 кг Томаты 250 мл Маслов растительное 30 г Соль каменная 20 г Итальянская смесь трав 3 шт. Зубчик чеснока 36 мл Уксус бальзамический Приготовление 1. Помидоры вымыть, просушить, разрезать пополам, удалить плодоножки. 2. Уложить томаты срезом вверх, посолить и оставить на полчаса для выделения сока. 3. Перевернуть срезом вниз на бумажное полотенце, чтобы сок впитался, оставить на 2 часа. 4. Выложить помидоры на поддоны сушилки срезом вверх, выставить температуру 70 градусов, оставить на 8 часов, снизить температуру до 50 градусов и готовить еще 8 часов. 5. Готовые вяленые помидоры при нажатии не выделяют жидкость. Для рассола нагреть растительное масло, добавить в него специи и дать остыть до комнатной температуры. 6. Готовые помидоры разложить по стерилизованным банкам, залить маслом, добавив соль и уксус, закатать.

Замороженные

Салат из замороженных плодов уже не сделаешь, но их можно использовать при приготовлении любых других блюд.

Нарезать плоды кружочками толщиной 1,5 см. Застелить разделочную доску пищевой пленкой, разложить кружочки, накрыть их пленкой и сделать еще один слой. При необходимости повторить. Положить в морозилку.

Фаршированные

Такая закуска из зеленых помидоров отлично подойдет к праздничному столу.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3 кг Помидоры зеленые 500 г Морковь 500 г Перец сладкий 2 шт. Чеснок 1 шт. Укроп пучок 1 шт. Петрушка пучок 2 шт. Листья хрена 5 г Перец черный молотый 5 г Соль 15 г Сахар 15 мл Уксус 9% 1 л Вода 15 г Соль для рассола Приготовление 1. Чеснок измельчить, морковь натереть на крупной терке, сладкий перец мелко нарезать, у помидоров снять крышечку и вынуть ложкой мякоть. 2. Мякоть помидоров мелко порезать, смешать с остальными овощами, добавить соль, сахар, молотый черный перец. 3. Начинить помидоры, зелень мелко порезать. 4. В простерилизованные банки плотно уложить фаршированные помидоры, добавить зелень, влить по столовой ложке уксуса. 5. Приготовить рассол: вскипятить воду, добавить в нее соль, залить кипящим рассолом банки и укупорить крышками.

Жареные

Не все знают, что консервировать на зиму можно и закуску из жареных помидоров.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Помидоры 2,5 г Соль 2,5 г Базилик сушеный 5 г Перец черный молотый 30 г Масло растительное 3 шт. Чеснок зубчик 5 мл Уксус 6% Приготовление 1. Помидоры разрезать пополам, выложить в сковороду с высокими бортами. 2. Добавить соль, базилик, растительное масло, чеснок, нарезанный пластинками. Тушить на среднем огне 15 минут. 3. Добавить уксус и выключить огонь. 4. Выложить помидоры в стерилизованные банки, закрыть крышками, убрать на хранение.

Лечо

Одна из самых популярных закусок - томаты с болгарским перцем.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Болгарский перец 1 кг Томаты 50 мл Растительное масло 26 г Сахар 20 г Соль 2 шт. Лавровый лист 3 шт. Перец черный горошком Приготовление 1. Зрелые, можно мятые, помидоры промыть, измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. 2. Добавить к получившемуся пюре растительное масло, соль, сахар, черный перец горошком, поставить на огонь, варить после закипания 20 минут, помешивая. 3. Мясистый болгарский перец промыть, очистить от семян и перегородок, нарезать произвольными кусочками. 4. Из томатной пасты убрать лавровый лист, положить в нее нарезанный сладкий перец и тушить 20 минут. 5. Разлить готовое лечо по стерильным банкам и закатать крышками, перевернуть, укутать, дать остыть.

Салат

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,5 кг Помидоры 1,5 кг Огурцы 750 г Лук репчатый 40 г Соль 26 г Сахар 45 мл Уксус 9% 250 мл Масло растительное Приготовление 1. Овощи помыть и просушить, огурцы нарезать кружочками, помидоры - дольками, лук - полукольцами. 2. Соединить все вместе, добавить масло, уксус и специи, перемешать. 3. Банки и крышки простерилизовать, уложить салат, поместить в кастрюлю с водой, на дно которой уложена ткань, прокипятить 20 минут, укупорить крышками.

Аджика

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,5 кг Томаты 2 шт. Болгарский перец 3 шт. Острый перец 3 шт. Головка чеснока 12 г Соль 10 г Сахар Приготовление 1. Помидоры вымыть и перемолоть в блендере или мясорубке, выложить в кастрюлю и варить после закипания на среднем огне 20 минут. 2. Сладкий и острый перец вымыть, очистить от семян, порезать и перемолоть поочередно. 3. Добавить к томатному пюре и варить еще 10 минут. 4. Измельчить чеснок, добавить в кастрюлю вместе с солью и сахаром, варить 5 минут. В конце варки проверить на количество соли и сахара, если чего-то недостаточно, - добавить. 5. Наполнить стерилизованные банки смесью и укупорить крышками, перевернуть, укутать до остывания.

Кетчуп

Категория Соус Сложность Средне Ингредиенты 1 кг Помидоры 2 шт. Зубчики чеснока 2 шт. Лук репчатый красный 16 мл Оливковое масло 31,2 мл Томатное пюре 75 г Сахар 200 мл Винный уксус 7 г Паприка 1,25 г Горчица сухая 0,55 г Гвоздика молотая 2 шт. Лавровый лист 7 г Соль 1,16 г Перец черный молотый Приготовление 1. Лук нарезать и обжарить в толстостенной кастрюле на масле в течение 10-15 минут, периодически помешивая, пока он не размягчится. Добавить к нему измельченный чеснок и жарить еще 1 минуту. 2. С помидоров снять кожицу, мелко нарезать. 3. К луку добавить остальные ингредиенты, довести до кипения и варить на медленном огне 30 минут. Лавровый лист вынуть, получившуюся массу можно перемолоть в блендере или оставить кетчуп с кусочками. 4. Если решено измельчить - после перемалывания массу нужно снова нагреть в кастрюле, потом разлить в стерилизованные банки и закатать крышками. Банки перевернуть, укутать одеялом до остывания.

Соус

Соус, приготовленный самостоятельно из отборных овощей, можно добавлять в борщ, тушеные блюда, смазывать пиццу, вкус его не разочарует.

Категория Соус Сложность Средне Ингредиенты 5,5 кг Помидоры 16 г Оливковое масло 350 г Лук репчатый 12 шт. Зубчики чеснока 14 г Соль 1 шт. Лимон Приготовление 1. Помидоры промыть, снять кожицу и измельчить в блендере. 2. В широкой кастрюле разогреть масло, добавить порезанный лук и обжарить его до полупрозрачности. Добавить чеснок, томатное пюре и довести до кипения. 3. Убавить огонь до минимума и тушить до тех пор, пока соус не уменьшится на треть, посолить. 4. Соус разлить в стерилизованные банки или бутылки, закрыть крышками, укутать и оставить до остывания.

Икра

Икра Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3 кг Помидоры 2 кг Морковь 1 кг Лук репчатый 500 мл Масло растительное 10 мл Уксус 9% 60 г Соль каменная 15 г Перец черный молотый 4 шт. Лавровый лист Приготовление 1. Овощи помыть, банки простерилизовать. 2. Лук, морковь и помидоры перемолоть в блендере или мясорубке, добавить соль, перец, масло и лавровый лист, довести до кипения и варить на медленном огне под крышкой 2 часа. 3. В конце добавить уксус, перемешать, разложить по банкам и закатать.

Томатная паста

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 4 кг Томаты 80 г Соль каменная 95 мл Масло оливковое Приготовление 1. Помидоры промыть, нарезать произвольно и варить 30 минут на среднем огне. 2. Выключить огонь, перетереть через сито полученную массу, чтобы отделить семечки и кожуру. 3. Нагреть духовку до максимума (в современных плитах обычно около 250 градусов), поставить в нее полученную массу, добавить соль и масло. 4. Томить пасту в духовке 1,5 - 2 часа, периодически помешивая. Если она будет слишком темнеть, огонь можно уменьшить. 5. Выложить в чистые банки, налив в каждую сверху немного растительного масла, закрыть крышками и хранить в холодильнике.

Томатный сок

Категория Напиток Сложность Легко Ингредиенты 10 кг Помидоры 70 г Соль 180 г Сахар Приготовление 1. Томаты помыть, удалить плодоножки, нарезать, пропустить через мясорубку или блендер. 2. Массу вылить в кастрюлю, дать закипеть и варить на среднем огне 20 минут. 3. Добавить соль, сахар, варить еще 5 минут, потом разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками. 4. Укутать и оставить до полного остывания. Чтобы сок не потемнел, хранить в темном прохладном месте.

В собственном соку

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 3,5 кг Томаты 25 г Соль 52 г Сахар 6 шт. Черный перец горошком 4 шт. Душистый перец горошком Приготовление 1. Помидоры среднего размера замочить в холодной воде на 5 минут, вынуть, просушить. 2. Те томаты, которые будут использованы для сока, нужно залить кипятком и снять кожицу, нарезать на ломтики и измельчить с помощью блендера или мясорубки. 3. Массу вылить в кастрюлю с толстыми стенками, дать закипеть, добавить сахар, соль и кипятить еще 5 минут. 4. Томаты, которые будут консервироваться целиком, очистить от кожицы. 5. В стерилизованные банки уложить целые томаты, черный и душистый перец горошком и залить их горячим томатным соком. 6. Закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.

По-корейски

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,5 кг Томаты 200 г Сладкий перец 1 шт. Перец чили 70 г Растительное масло 25 г Соль 75 г Морковь 1 шт. Лук репчатый 5 шт. Зубчики чеснока 50 г Сахар по вкусу Петрушка, укроп Приготовление 1. Овощи помыть, болгарский перец, чеснок и перец чили измельчить в блендере до состояния кашицы. 2. Морковь натереть на терке для корейских салатов, лук порезать кубиками, зелень мелко порубить. 3. Соединить все, добавить соль, сахар и уксус. 4. Помидоры разрезать пополам, удалить плодоножки. 5. Банки простерилизовать, наполнить их помидорами и залить овощной смесью доверху. 6. Налить воды в кастрюлю, положить на дно ткань, кипятить банки в течение 20 минут, закатать крышками, укутать до остывания.

По-грузински

При этом способе заготовки используются ароматные травы, закуска получается в меру острой с кисло-сладким вкусом.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 2 кг Помидоры 2 шт. Сладкий перец 1 шт. Острый перец 5 шт. Зубчики чеснока 1 шт. Морковь 1 шт. Пучок петрушки 8 шт. Перец душистый горошком 8 шт. Перец черный горошком 120 мл Уксус 9% 70 г Сахар 45 г Соль 4,5 л Вода Приготовление 1. Сладкий перец помыть, очистить от семян, нарезать кусочками и измельчить в блендере. То же самое сделать с острым перцем, морковью, чесноком и зеленью, все смешать. 2. Банки простерилизовать, положить перец горошком, распределить овощную смесь и заполнить доверху томатами. 3. Залить банки кипящей водой, прикрыть крышками, дать постоять 20 минут. После воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и снова дать закипеть. 4. В конце добавить уксус, снять с огня, залить банки с помидорами и закатать крышками, перевернуть, укутать, дать полностью остыть.

Дольками в желе

Для этой закуски можно использовать крупные помидоры, которые обычно не пролезают через горлышко банки при обычной консервации.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,5 кг Томаты 1 л Вода 45 г Сахар 28 г Соль 5 мл Уксус 10 г Желатин 5 шт. Перец черный горошком 1 шт. Лавровый лист Приготовление 1. Желатин замочить в холодной воде, помидоры промыть и нарезать дольками. 2. Банки простерилизовать, заполнить помидорами. 3. Воду поставить на огонь, добавить в нее соль, сахар, перец, лавровый лист, прокипятить 3 минуты, лавровый лист вынуть, положить желатин и уксус, размешать. 4. Залить помидоры рассолом, укупорить крышками, перевернуть, укутать и дать остыть.

Без стерилизации

Помидоры без стерилизации могут также долго храниться в прохладном темном месте, как и приготовленные по классическим рецептам заготовки. Главное - соблюсти пропорции, указанные в рецепте.

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 6 кг Томаты 5 шт. Зубчики чеснока 1 шт. Соцветие укропа 1 шт. Гвоздика 2 шт. Лавровый лист 3 шт. Лист смородины 117 г Сахар 28 г Соль 45 мл Уксус Приготовление 1. Банки промыть с содой, опрокинуть, дать воде стечь. 2. Помидоры вымыть, просушить. 3. В банки положить зонтик укропа, лавровый лист, лист смородины, гвоздику, чеснок. После этого заполнить доверху помидорами. 4. Залить кипяченой водой, дать постоять 20 минут, воду слить в кастрюлю, добавить в нее соль, сахар, дать закипеть. В самом конце влить уксус и заполнить получившимся рассолом банки с помидорами. 5. Закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

Без уксуса

Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 0,5 кг Помидоры 1 л Вода 52 г Сахар 20 г Соль каменная 2 шт. Зубчики чеснока 1 шт. Пучок петрушки Приготовление 1. Овощи промыть, банки и крышки простерилизовать. 2. В горячие банки выложить чеснок, петрушку и заполнить помидорами. 3. В кастрюлю налить воды, добавить в нее соль, сахар, дать закипеть и варить 3 минуты, залить в помидоры. 4. На дно кастрюли уложить ткань, поставить банки, налить воды "по плечики" и кипятить 10 минут. 5. Закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.

В банках

Ингредиенты в рецепте приведены на банку 3 л. Категория Закуска Сложность Средне Ингредиенты 1,6 кг Помидоры 2 шт. Болгарский перец 2 шт. Острый перец 1 шт. Головка чеснока 1 шт. Лист хрена по вкусу Стебель, зонтик укропа 2 л Вода 126 мл Уксус 9% 50 г Соль 78 г Сахар Приготовление 1. Банки простерилизовать, овощи промыть и высушить. 2. На дно банки выложить укроп, чеснок, лист хрена, стручки горького перца. 3. Банки наполнить помидорами и половинками болгарского перца, залить кипятком и прикрыть крышкой на 10 минут. 4. Слить воду, снова залить кипятком на 10 минут, слить. 5. Налить воды в кастрюлю, растворить в ней соль, сахар, кипятить 5 минут, добавить уксус и залить в банки. закатать крышками, перевернуть и укутать, дать остыть.

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