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Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
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17:08 20.08.2024 (обновлено: 18:04 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin-1967374689.html
Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане
Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024
Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии-Алании Сергею Меняйло держать на контроле уголовное дело по теракту в школе №1 города Беслана,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:08
2024-08-20T18:04
беслан
россия
сергей меняйло
владимир путин
происшествия
республика северная осетия - алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии-Алании Сергею Меняйло держать на контроле уголовное дело по теракту в школе №1 города Беслана, обобщить озабоченности "Матерей Беслана" по расследованию террористического акта, чтобы он мог дать соответствующие указания прокуратуре и следствию.Ранее Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана."То, что касается ведения уголовного дела, расследования, тоже обязательно сформулируйте. То, что мои собеседницы сегодня говорили, обобщите, чтобы я мог соответствующие указания дать и прокуратуре, и Следственному комитету", - сказал Путин на встрече с Меняйло, комментируя расследование теракта в Беслане.
https://ria.ru/20240820/putin-1967375540.html
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беслан, россия, сергей меняйло, владимир путин, происшествия, республика северная осетия - алания
Беслан, Россия, Сергей Меняйло, Владимир Путин, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане

Путин поручил главе Северной Осетии держать дело о теракте в Беслане на контроле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло. Архивное фото
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии-Алании Сергею Меняйло держать на контроле уголовное дело по теракту в школе №1 города Беслана, обобщить озабоченности "Матерей Беслана" по расследованию террористического акта, чтобы он мог дать соответствующие указания прокуратуре и следствию.
Ранее Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана.
"То, что касается ведения уголовного дела, расследования, тоже обязательно сформулируйте. То, что мои собеседницы сегодня говорили, обобщите, чтобы я мог соответствующие указания дать и прокуратуре, и Следственному комитету", - сказал Путин на встрече с Меняйло, комментируя расследование теракта в Беслане.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения культурно-патриотического центра профилактики терроризма Беслан. Школа №1 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Россия продолжит оказывать поддержку Беслану, пообещал Путин
Вчера, 17:13
 
БесланРоссияСергей МеняйлоВладимир ПутинПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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