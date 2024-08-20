https://ria.ru/20240820/putin-1967374689.html

Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане

Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане - РИА Новости, 20.08.2024

Путин поручил Меняйло держать на контроле дело о теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии-Алании Сергею Меняйло держать на контроле уголовное дело по теракту в школе №1 города Беслана,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:08

2024-08-20T17:08

2024-08-20T18:04

беслан

россия

сергей меняйло

владимир путин

происшествия

республика северная осетия - алания

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Северной Осетии-Алании Сергею Меняйло держать на контроле уголовное дело по теракту в школе №1 города Беслана, обобщить озабоченности "Матерей Беслана" по расследованию террористического акта, чтобы он мог дать соответствующие указания прокуратуре и следствию.Ранее Путин провел встречу с матерями жертв теракта 2004 года в школе №1 города Беслана."То, что касается ведения уголовного дела, расследования, тоже обязательно сформулируйте. То, что мои собеседницы сегодня говорили, обобщите, чтобы я мог соответствующие указания дать и прокуратуре, и Следственному комитету", - сказал Путин на встрече с Меняйло, комментируя расследование теракта в Беслане.

https://ria.ru/20240820/putin-1967375540.html

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беслан, россия, сергей меняйло, владимир путин, происшествия, республика северная осетия - алания