https://ria.ru/20240820/minoborony-1967375369.html

Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья

Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья - РИА Новости, 20.08.2024

Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья

Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:12

2024-08-20T17:12

2024-08-20T17:12

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

курская область

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Как сообщило Минобороны, под его руководством состоялось во вторник заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "Глава российского военного ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html

белгородская область

россия

курская область

брянская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область