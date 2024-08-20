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Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/minoborony-1967375369.html
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья
Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:12
2024-08-20T17:12
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
курская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Как сообщило Минобороны, под его руководством состоялось во вторник заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "Глава российского военного ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья

Белоусов: налажено круглосуточное взаимодействие МО с приграничными регионами

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Как сообщило Минобороны, под его руководством состоялось во вторник заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
"Глава российского военного ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияКурская областьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская область
 
 
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