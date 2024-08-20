https://ria.ru/20240820/minoborony-1967375369.html
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья - РИА Новости, 20.08.2024
Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья
Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:12
2024-08-20T17:12
2024-08-20T17:12
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
курская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом МО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Как сообщило Минобороны, под его руководством состоялось во вторник заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "Глава российского военного ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны круглосуточно взаимодействует с властями регионов приграничья
Белоусов: налажено круглосуточное взаимодействие МО с приграничными регионами