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Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии - РИА Новости, 20.08.2024
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16:47 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kharris-1967369150.html
Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии
Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии - РИА Новости, 20.08.2024
Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии
Все успехи Камалы Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд в ходе ее выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, которое длилось... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:47
2024-08-20T16:47
в мире
сша
чикаго
камала харрис
выборы президента сша — 2024
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Все успехи Камалы Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд в ходе ее выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, которое длилось две минуты, заявил кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х."Прошлой ночью Камала Харрис выступала на национальном конгрессе демократов две минуты, которых ей хватило на перечисление всех ее успехов на посту вице-президента, после чего у нее осталась еще минута и 45 секунд", - написал он. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии

Вэнс: все успехи Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии
Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Все успехи Камалы Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд в ходе ее выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, которое длилось две минуты, заявил кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х.
«
"Прошлой ночью Камала Харрис выступала на национальном конгрессе демократов две минуты, которых ей хватило на перечисление всех ее успехов на посту вице-президента, после чего у нее осталась еще минута и 45 секунд", - написал он.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреСШАЧикагоКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Джеймс Дэвид Вэнс
 
 
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