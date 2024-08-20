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Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии

Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии - РИА Новости, 20.08.2024

Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии

Все успехи Камалы Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд в ходе ее выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, которое длилось... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

в мире

сша

чикаго

камала харрис

выборы президента сша — 2024

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Все успехи Камалы Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд в ходе ее выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, которое длилось две минуты, заявил кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х."Прошлой ночью Камала Харрис выступала на национальном конгрессе демократов две минуты, которых ей хватило на перечисление всех ее успехов на посту вице-президента, после чего у нее осталась еще минута и 45 секунд", - написал он. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, чикаго, камала харрис, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс