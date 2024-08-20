Вэнс оценил выступление Харрис на съезде Демократической партии
Вэнс: все успехи Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Все успехи Камалы Харрис на посту вице-президента США вместились в 15 секунд в ходе ее выступления на съезде Демократической партии в Чикаго, которое длилось две минуты, заявил кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей-Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х.
«
"Прошлой ночью Камала Харрис выступала на национальном конгрессе демократов две минуты, которых ей хватило на перечисление всех ее успехов на посту вице-президента, после чего у нее осталась еще минута и 45 секунд", - написал он.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00