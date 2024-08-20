https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967428740.html

Кадыров рассказал о подготовке бойцов в университете спецназа

Кадыров рассказал о подготовке бойцов в университете спецназа - РИА Новости, 20.08.2024

Кадыров рассказал о подготовке бойцов в университете спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с начала спецоперации в чеченском университете спецназа, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:14

2024-08-20T22:14

2024-08-20T22:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

рамзан кадыров

россия

северо-кавказский федеральный округ

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с начала спецоперации в чеченском университете спецназа, куда во вторник приехал президент РФ Владимир Путин, подготовили более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев. Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню. Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, которое сопроводил сообщением, что глава государства знакомится с работой инструкторов Российского университета спецназа имени В.В.Путина. "С начала СВО здесь прошли обучение более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев. Их учат не только тактическим действиям, владению всеми типами стрелкового оружия, особенностям ведения боя в современных условиях, но и оказанию первой медицинской помощи как самому себе, так и боевым товарищам. Каждый доброволец получает современную, удобную и качественную экипировку. Инструкторы РУСа - победители международных соревнований спецподразделений", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20240820/kadyrov-1967427416.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, рамзан кадыров, россия, северо-кавказский федеральный округ, безопасность