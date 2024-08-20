https://ria.ru/20240820/deti-1967432468.html

Кубанские школы примут около ста детей из Курской области

Кубанские школы примут около ста детей из Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Кубанские школы примут около ста детей из Курской области

Порядка 100 детей, эвакуированных из Курской области, продолжат обучение в новом учебном году в школах Краснодарского края, сообщила министр образования, науки... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:55

2024-08-20T22:55

2024-08-20T22:55

специальная военная операция на украине

курская область

россия

краснодарский край

владимир путин

вениамин кондратьев

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Порядка 100 детей, эвакуированных из Курской области, продолжат обучение в новом учебном году в школах Краснодарского края, сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. "На самом деле организованного выезда к нам нет. Это больше частный, человеческий характер, у кого-то родственники близкие (на Кубани - ред.). Это небольшая численность детей, порядка до 100... Если будет ситуация нестандартная, мы всегда готовы, потому что край приграничный, мы находимся в желтой зоне. Повторюсь, с нашим гостеприимством мы всегда готовы помогать всем, кто нуждается", - сказала Воробьева на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готовы ли школы Кубани принять из Курской области эвакуированных детей. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что волонтеры региона отправили более 70 тонн продуктов и вещей первой необходимости в Курскую область, несколько семей из приграничья уже разместили в Краснодарском крае. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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курская область

россия

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курская область, россия, краснодарский край, владимир путин, вениамин кондратьев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия