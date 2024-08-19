https://ria.ru/20240819/sotrudnichestvo-1967103567.html
Путин и Алиев определили направления сотрудничества
Путин и Алиев определили направления сотрудничества - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев определили направления сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений и... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:39
2024-08-19T15:39
2024-08-19T15:39
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
россия
баку
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений и определили направления сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "В традиционной для прочного российско-азербайджанского сотрудничества атмосфере полного взаимопонимания и глубокого доверия главы государств провели насыщенные и продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам, определили направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, россия, баку, в мире
Ильхам Алиев, Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Баку, В мире
Путин и Алиев определили направления сотрудничества
Путин и Алиев провели в Баку переговоры по комплексу двусторонних отношений