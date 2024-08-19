https://ria.ru/20240819/sotrudnichestvo-1967103567.html

Путин и Алиев определили направления сотрудничества

Путин и Алиев определили направления сотрудничества - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев определили направления сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:39

2024-08-19T15:39

2024-08-19T15:39

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

россия

баку

в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в Баку продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений и определили направления сотрудничества, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "В традиционной для прочного российско-азербайджанского сотрудничества атмосфере полного взаимопонимания и глубокого доверия главы государств провели насыщенные и продуктивные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам, определили направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

азербайджан

россия

баку

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ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, россия, баку, в мире