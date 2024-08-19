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Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
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15:05 19.08.2024 (обновлено: 15:06 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967091088.html
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин
Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:05
2024-08-19T15:06
россия
азербайджан
в мире
владимир путин
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров."Подчеркну, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие и культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков", - сказал Путин.
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россия, азербайджан, в мире, владимир путин
Россия, Азербайджан, В мире, Владимир Путин
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин

Путин: РФ придает большое значение развитию многоплановых связей с Азербайджаном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
"Подчеркну, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие и культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков", - сказал Путин.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
РоссияАзербайджанВ миреВладимир Путин
 
 
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