https://ria.ru/20240819/putin-1967091088.html

Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин

Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024

Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин

Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:05

2024-08-19T15:05

2024-08-19T15:06

россия

азербайджан

в мире

владимир путин

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров."Подчеркну, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие и культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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россия, азербайджан, в мире, владимир путин