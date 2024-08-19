https://ria.ru/20240819/putin-1967091088.html
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин
Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:05
2024-08-19T15:05
2024-08-19T15:06
россия
азербайджан
в мире
владимир путин
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров."Подчеркну, что Россия придаёт большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном. В основе этих отношений лежат принципы равенства, учёта интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие и культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, в мире, владимир путин
Россия, Азербайджан, В мире, Владимир Путин
Россия придает большое значение отношениям с Азербайджаном, заявил Путин
Путин: РФ придает большое значение развитию многоплановых связей с Азербайджаном