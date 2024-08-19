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Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:12 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/kurskaya_oblast-1966964427.html
Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе
Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе - РИА Новости, 19.08.2024
Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе
Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как провела с мамой в погребе почти неделю, прячась от обстрелов ВСУ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T04:12
2024-08-19T04:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
вооруженные силы украины
суджанский район
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как провела с мамой в погребе почти неделю, прячась от обстрелов ВСУ. Как рассказала девушка, они с мамой живут в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. По словам Ирины, сильные обстрелы в их селе начались после 7 августа. "Раньше были просто взрывы, наверное, установки работали. После 9 числа уже начали автоматы слышать. Думаю… ПВО сбивало ракеты, они не падали, просто взрывались в небе… Потом начались обстрелы из пулеметов, мы слышали. Возможно даже танки были, мы видели следы по соседней улице", - вспоминает Ирина. Девушка также рассказала, что у соседей сгорел дом, у других - снаряды снесли забор и крышу. В какой-то момент женщины решили спрятаться в погребе, где провели около недели. "Мы лежали на кровати, кровать у нас напротив окна, и мы видели, как ракеты летали мимо нашего дома… Стали прятаться в погребе, старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться", - рассказала она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html
https://ria.ru/20240819/zhurnalisty-1966963784.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Суджанский район
Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе

Жительница курского села рассказала, как из-за обстрелов ВСУ пряталась в погребе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как провела с мамой в погребе почти неделю, прячась от обстрелов ВСУ.
Как рассказала девушка, они с мамой живут в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. По словам Ирины, сильные обстрелы в их селе начались после 7 августа.
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"Раньше были просто взрывы, наверное, установки работали. После 9 числа уже начали автоматы слышать. Думаю… ПВО сбивало ракеты, они не падали, просто взрывались в небе… Потом начались обстрелы из пулеметов, мы слышали. Возможно даже танки были, мы видели следы по соседней улице", - вспоминает Ирина.
Девушка также рассказала, что у соседей сгорел дом, у других - снаряды снесли забор и крышу. В какой-то момент женщины решили спрятаться в погребе, где провели около недели.
"Мы лежали на кровати, кровать у нас напротив окна, и мы видели, как ракеты летали мимо нашего дома… Стали прятаться в погребе, старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться", - рассказала она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСуджанский район
 
 
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