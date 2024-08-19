https://ria.ru/20240819/kurskaya_oblast-1966964427.html

Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе

Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе - РИА Новости, 19.08.2024

Жительница курского села из-за обстрелов ВСУ неделю провела в погребе

Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как провела с мамой в погребе почти неделю, прячась от обстрелов ВСУ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:12

2024-08-19T04:12

2024-08-19T04:12

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

курская область

россия

вооруженные силы украины

суджанский район

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как провела с мамой в погребе почти неделю, прячась от обстрелов ВСУ. Как рассказала девушка, они с мамой живут в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. По словам Ирины, сильные обстрелы в их селе начались после 7 августа. "Раньше были просто взрывы, наверное, установки работали. После 9 числа уже начали автоматы слышать. Думаю… ПВО сбивало ракеты, они не падали, просто взрывались в небе… Потом начались обстрелы из пулеметов, мы слышали. Возможно даже танки были, мы видели следы по соседней улице", - вспоминает Ирина. Девушка также рассказала, что у соседей сгорел дом, у других - снаряды снесли забор и крышу. В какой-то момент женщины решили спрятаться в погребе, где провели около недели. "Мы лежали на кровати, кровать у нас напротив окна, и мы видели, как ракеты летали мимо нашего дома… Стали прятаться в погребе, старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться", - рассказала она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html

https://ria.ru/20240819/zhurnalisty-1966963784.html

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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, суджанский район