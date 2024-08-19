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ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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14:29 19.08.2024 (обновлено: 15:03 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/kurskaya-1967080326.html
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области
Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:29
2024-08-19T15:03
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Кочица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево", - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области

МО: ВС России нанесли удары по 4 бригадам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Кочица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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