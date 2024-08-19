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ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области
Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:29
2024-08-19T14:29
2024-08-19T15:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Кочица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области
МО: ВС России нанесли удары по 4 бригадам ВСУ в Курской области