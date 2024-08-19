https://ria.ru/20240819/kurskaya-1967080326.html

ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

ВС России нанесли удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области

Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:29

2024-08-19T14:29

2024-08-19T15:03

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям боевиков ВСУ в Курской области, сообщило в понедельник Минобороны."Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Кочица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность