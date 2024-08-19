https://ria.ru/20240819/forumy-1967132122.html

Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов

Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:52

2024-08-19T16:52

2024-08-19T16:52

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967111633_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_11c19390d966d6b1b47d3895128acebd.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Лидеры двух стран акцентировали наличие большого потенциала сотрудничества регионов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой для наращивания двусторонних экономических связей, высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240422/azerbaydzhan-1941479048.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев