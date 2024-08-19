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Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов - РИА Новости, 19.08.2024
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16:52 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/forumy-1967132122.html
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:52
2024-08-19T16:52
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Лидеры двух стран акцентировали наличие большого потенциала сотрудничества регионов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой для наращивания двусторонних экономических связей, высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов", - говорится в заявлении.
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россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов

Путин и Алиев выступили за проведение российско-азербайджанских форумов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля.
"Лидеры двух стран акцентировали наличие большого потенциала сотрудничества регионов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой для наращивания двусторонних экономических связей, высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов", - говорится в заявлении.
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РоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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