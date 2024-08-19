https://ria.ru/20240819/forumy-1967132122.html
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:52
2024-08-19T16:52
2024-08-19T16:52
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967111633_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_11c19390d966d6b1b47d3895128acebd.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Лидеры двух стран акцентировали наличие большого потенциала сотрудничества регионов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой для наращивания двусторонних экономических связей, высказались за продолжение проведения Российско-Азербайджанских межрегиональных форумов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240422/azerbaydzhan-1941479048.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967111633_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e767a0c35e83e3139dcc4298c61c1d80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин и Алиев выступили за проведение межрегиональных форумов
Путин и Алиев выступили за проведение российско-азербайджанских форумов