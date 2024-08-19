https://ria.ru/20240819/biznes-1967154333.html

Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам

Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам - РИА Новости, 19.08.2024

Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить предпринимателям в Курской области отсрочку по уплате налогов, сообщила пресс-служба правительства в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:16

2024-08-19T18:16

2024-08-19T19:47

специальная военная операция на украине

экономика

россия

курская область

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

валерий герасимов

брянская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить предпринимателям в Курской области отсрочку по уплате налогов, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале."Мишустин дал поручение обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области", — говорится в заявлении.Отмечается, что отсрочка по платежам будет действовать 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.Минфин в течение десяти дней должен внести проект соответствующего акта правительства, уточнили в пресс-службе.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 19 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до 3800 военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240816/tsb-1966630391.html

https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html

россия

курская область

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экономика, россия, курская область, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), валерий герасимов, брянская область, вооруженные силы украины