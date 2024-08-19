https://ria.ru/20240819/bayden-1966960023.html

Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе

Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе - РИА Новости, 19.08.2024

Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе

Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T01:52

2024-08-19T01:52

2024-08-19T01:52

израиль

сша

египет

джо байден

биньямин нетаньяху

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он считает ее заключение еще возможным. "Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно", - заявил Байден журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о прогрессе по сделке. Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявила, что продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. Палестинское движение ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, что, по их словам, является очередной попыткой Нетаньяху препятствовать ее заключению с целью "продлить войну".

https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html

израиль

сша

египет

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израиль, сша, египет, джо байден, биньямин нетаньяху, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году