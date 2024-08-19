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Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе - РИА Новости, 19.08.2024
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01:52 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/bayden-1966960023.html
Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе
Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе - РИА Новости, 19.08.2024
Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе
Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T01:52
2024-08-19T01:52
израиль
сша
египет
джо байден
биньямин нетаньяху
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он считает ее заключение еще возможным. "Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно", - заявил Байден журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о прогрессе по сделке. Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявила, что продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. Палестинское движение ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, что, по их словам, является очередной попыткой Нетаньяху препятствовать ее заключению с целью "продлить войну".
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израиль, сша, египет, джо байден, биньямин нетаньяху, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, Египет, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден оценил шансы на заключение сделки по Газе

Байден: заключение сделки по Газе еще возможно

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он считает ее заключение еще возможным.
«
"Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно", - заявил Байден журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос о прогрессе по сделке.
Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявила, что продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
Палестинское движение ХАМАС в ответ заявило, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, что, по их словам, является очередной попыткой Нетаньяху препятствовать ее заключению с целью "продлить войну".
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
СМИ: соглашение по заложникам в Газе может не привести к прекращению огня
01:22
 
ИзраильСШАЕгипетДжо БайденБиньямин НетаньяхуВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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