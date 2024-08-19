С грибным вкусом или по-корейски: рецепты заготовки баклажанов на зиму

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Консервированные баклажаны — вкусное дополнение к обеду или ужину, которым можно насладиться зимой. Самые популярные и простые рецепты заготовки со стерилизацией и без, как правильно готовить и хранить закуску из баклажанов — в материале РИА Новости.

Заготовка баклажанов на зиму

Баклажаны — продукт, который присутствует как ингредиент во многих блюдах и закатках. На самом деле баклажан — это ягода с ботанической точки зрения, но в кулинарии его используют как овощ — готовят с ним закуски, добавляют к мясу, другим овощам.

Август — сезон баклажанов, когда собирают урожай и запасаются на зиму — можно замораживать овощ , закручивать, фаршировать, мариновать и консервировать. Популярность продукта основана на его вкусовых качествах и полезных свойствах:

нежный, пряный вкус, чем-то напоминающий грибы;

нежный, пряный вкус, чем-то напоминающий грибы; наличие легкой горчинки (если она не нравится, то можно ее нейтрализовать, погрузив плоды в соленую воду на 20 минут перед началом приготовления);

наличие легкой горчинки (если она не нравится, то можно ее нейтрализовать, погрузив плоды в соленую воду на 20 минут перед началом приготовления); входящие в состав необходимые для человека витамины и минералы (кальций, железо, фосфор, калий, натрий, магний, цинк, витамины С, А и др.);

входящие в состав необходимые для человека витамины и минералы (кальций, железо, фосфор, калий, натрий, магний, цинк, витамины С, А и др.); баклажан - источник антиоксидантов. Например, благодаря фенольным соединениям в составе он улучшает обмен веществ.

Лучшие рецепты и способы заготовок в банках

Вариантов заготовки баклажанов на зиму множество, однако есть всеми любимые рецепты, которые стоит приготовить, чтобы порадовать себя и своих близких ароматным продуктом в зимнее время года.

Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком

Баклажаны с помидорами — это вкусная и универсальная закуска, которую, как правило, дополняют чесноком и болгарским перцем. Зачастую блюдо получается с остринкой, так как принято добавлять острый перец.

Баклажаны с помидорами, перцем и чесноком Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2 кг баклажаны 3 кг помидоры 1,5 кг перец болгарский по вкусу стручок жгучего перца 4 шт. головка чеснока 2 ст. л. соль 250 г масло растительное 200 г сахар 200 мл уксус 9% Приготовление 1. Промыть овощи. Нарезать баклажаны средними кусочками. Сладкий перец очистить нашинковать соломкой. Острый перец мелко нарезать и отложить нужное количество для заготовки. Чеснок очистить и измельчить с помощью чеснокодавки. Помидоры порезать на кусочки и измельчить блендером. 2. В большую емкость (например, металлический таз) поместить помидоры. Добавить соль, сахар и включить огонь. 3. После того, как салат закипит, добавить баклажаны и растительное масло. 4. Дождавшись повторного закипания добавить болгарский перец, довести до кипения и тушить в течение 30-40 минут, аккуратно перемешивая. 5. За 5 минут до готовности добавить чеснок и острый перец, немного протушить и влить уксус. Дождаться закипания и разлить по стерилизованным банкам.

Баклажаны с луком

Закуска с луком получается ароматной и отлично сочетается с мясом и картофелем.

Баклажаны с кабачками Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 3 шт. баклажаны 2 шт. кабачки 2 шт. болгарский перец 2 шт. репчатый лук 2 шт. морковь 150 мл растительное масло 100 г сахар-песок 1 ст. л. соль 2 ст. л. уксус 9% Приготовление 1. Промыть все овощи и, если необходимо, очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие небольшими кубиками, поместить в глубокую кастрюлю, посолить и залить холодной водой (для устранения горечи). Лук порезать более крупными кубиками. Морковь нашинковать или порезать полукольцами. 2. Лук слегка обжарить, добавить морковь, затем поместить кабачки. Хорошо обжарить и переложить в кастрюлю. 3. Перец нарезать и отдельно обжарить до золотистости. 4. Соединить овощи и добавить к ним обжаренные ранее баклажаны. Все овощи перемешать, добавить уксус, сахар, соль и поставить на огонь. 5. Тушить 20 минут, периодически помешивая. Готовую закуску разложить по стерилизованным банкам.

Баклажаны с морковью

Сладость моркови хорошо сочетается легкой терпкостью баклажанов. По этой причине ее часто добавляют в заготовки и потом используют как заправку для гарниров или в качестве закуски.

Баклажаны с морковью и луком Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 800 г баклажаны 350 г морковь 200 г репчатый лук 3-4 шт. зубчики чеснока 70 мл растительное масло 1 ст. л. соль 3 ст. л. сахар 50 мл уксус 9% 250 мл вода Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Морковь натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Лук нарезать полукольцами. Баклажаны измельчить на средние кусочки. 2. На нагретую сковороду с растительным маслом выложить баклажаны. Обжарить овощи до румяности, помешивая в течение 5 минут. 3. В стерильные банки поместить баклажаны, морковь, чеснок и лук. Затем — второй слой баклажанов, моркови и лука. 4. Для маринада необходимо в кипящей воде развести соль и сахар. После закипания добавить уксус и разлить по банкам. Закатать.

Баклажаны с чесноком и зеленью без стерилизации

Такую закуску по-другому называют “фондю”, благодаря тому, что она “тает” во рту, как традиционное одноименное блюдо из Швейцарии , в составе которого плавленный сыр и вино.

Баклажаны с чесноком и зеленью Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 2 кг баклажаны 2 шт. головка чеснока 1 шт. пучок петрушки 400 мл подсолнечное масло по вкусу соль по вкусу черный перец Приготовление 1. Нарезать баклажаны кружочками и посолить, оставив так на 30 мин. 2. Затем обжарить овощ с двух сторон до румяной корочки. 3. Для соуса измельчить чеснок, добавить соль, рубленую петрушку, а также перец. 4. Кружочки баклажанов обмакнуть в соусе и выложить в стерилизованные банки слоями. Залить кипяченым маслом и закатать.

Икра из баклажанов

Овощная икра из баклажанов — ароматная и полезная заготовка, которая особенно популярна для подачи в зимнее время года, когда хочется вспомнить вкус летних продуктов.

Икра из баклажанов Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 3 кг баклажаны 2 кг помидоры 1 кг болгарский перец 600 г морковь 400 г репчатый лук 1 шт. головка чеснока 1 шт. пучок укропа или петрушки 3-4 ст. л. соль по вкусу черный перец 300 мл подсолнечное масло Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). 2. Мелко нарезать лук и обжарить до золотистого оттенка. 3. Мелко нарезать морковь и измельчить в мясорубке. 4. Нарезанные кубиками баклажаны и помидоры пропустить через мясорубку. Соединить с луком и морковью. 5. Сладкий перец очистить от семечек, нарезать и измельчить с помощью мясорубки. 6. Добавить перец к другим овощам и поставить на огонь до закипания. Далее готовить на медленном огне чуть больше часа. 7. Чеснок и зелень измельчить и добавить в икру. Хорошо перемешать, добавить и снова перемешать. 8. Готовую икру разлить по стерилизованными банкам и закатать.

Заморозка баклажанов

Самый лучший способ сохранить полезные свойства баклажана — заморозить овощ без термической обработки, например, после бланширования.

Бланшированные баклажаны для заморозки Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. Ингредиенты 1 кг баклажаны 1 ст. л. лимонный сок 3 г соль 600 г вода Приготовление 1. Промыть баклажаны и нарезать кубиками. 2. Кастрюлю наполнить воду примерно на ⅔ и добавить лимонный сок. Затем всыпать соль и довести до кипения. 3. Проварить три минуты и далее, с помощью шумовки достать баклажаны и положить в лед. 4. Подождать пару минут и убрать кубики овоща на бумажную салфетку. 5. Обернуть доску пищевой пленкой, выложить кубики и отправить в морозилку на 1 час. После заморозки овощ высыпать в пакет или контейнер для хранения до зимы.

"Тещин язык"

"Тещин язык" — название, которое дается острым закускам и заготовкам. Пикантный салат с баклажанами дополняется жгучими специями и может включать разные овощи — помидоры, болгарский перец и др. По сути, это одна из вариаций лечо.

Баклажаны “Тещин язык” Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. Ингредиенты 4 кг баклажаны 8 г помидоры 8 г болгарский перец 3 шт. перец чили 2 ст. л. соль 5 шт. головка чеснока 180 мл подсолнечное масло 180 г сахар 150 г уксус 9% Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, не более 1 см толщиной. 2. Переложить овощи в кастрюлю, посыпать солью и перемешать, чтобы они выпустили сок и отдали горечь. Промыть баклажаны. 3. Перец сладкий нарезать ломтиками, острый — тщательно измельчить. Чеснок измельчить чеснокодавкой. Все овощи пропустить через мясорубку. 4. К салату добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Поставить овощи на огонь, довести до кипения и варить 30-40 минут. 5. Готовую закуску разлить по стерилизованным банкам. © Depositphotos.com / lorenzograph Закуска "Тещин язык" © Depositphotos.com / lorenzograph

"Десятка"

Этот рецепт назван так по той причине, что количество ингредиентов в его составе равны 10.

Баклажаны “Десятка” Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. Ингредиенты 10 шт. баклажаны 10 шт. болгарский перец 10 шт. репчатый лук 10 шт. помидоры 10 шт. зубчики чеснока 5 ст. л. уксус 200 г растительное масло 2 ст. л. сахар 2 ч. л. соль Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кружочками, перец — ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок измельчить мясорубкой. 2. В большую кастрюлю налить масло и положить баклажаны. Добавить соль и сахар. Далее следующим слоем выложить лук и болгарский перец. Помидоры разрезать на 6 частей и поместить в кастрюлю. 3. Поставить емкость на огонь и довести кипения. Варить около 30 минут аккуратно перемешивая. 4. За 5 минут до готовности добавить чеснок и уксус. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

"Пальчики оближешь"

Баклажаны на зиму “пальчики оближешь” — простая заготовка, которую можно приготовить и в мультиварке:

Икра из баклажанов “Пальчики оближешь” в мультиварке Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1,2 г баклажаны 240 г морковь 100 г болгарский перец 200 г репчатый лук 40 г томатная паста 40 г чеснок по вкусу черный перец по вкусу соль 100 мл вода 3 мл уксус 9% Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Нарезать синенькие кубиками и положить в чашу для мультиварки. 2. Посолить овощ и оставить на полчаса. Затем тушить полтора часа. Влить масло и потушить еще 15 минут. 3. Лук, морковь, болгарский перец и чеснок измельчить в мясорубке. Поместить в мультиварку остальные овощи, добавить томатную пасту и воду. 4. Дождаться кипения. В икру добавить уксус. Готовый продукт разливать по стерилизованным банкам и закатать.

Жареные баклажаны на сковороде

Для закатки на зиму подходят и жареные баклажаны — это готовый вариант, который потом достаточно подогреть и подать к столу или же употребить в холодном виде.

Жареные баклажаны на сковороде Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1,2 кг баклажаны 1,5 кг помидоры 300 г болгарский перец 1 шт. острый перец 200 г репчатый лук 5 шт. зубчики чеснока 1 ст. л. соль 5 ст. л. сахар 100 мл уксус 50 г масло растительное (для жарки) Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов, которые нужно нарезать кружочками, посыпать солью и оставить на полчаса. Помидоры, перец и лук нарезать и перетереть на мясорубке. 2. Добавить к овощам соль, сахар и черный перец. Поставить салат на огонь и варить 30 минут. 3. Баклажаны промыть, обжарить до золотистости и добавить к другим овощам. Варить 15 минут. © Flickr / woodleywonderworks Запеченные баклажаны © Flickr / woodleywonderworks 4. За 5 минут до готовности влить уксус. Икру разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Баклажаны по-корейски

Корейская кухня славится оригинальным, насыщенным и пряным вкусом блюд. Баклажаны по такому рецепту получаются необычными и острыми.

Баклажаны по-корейски Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1 кг баклажаны 500 г морковь 500 г болгарский перец 100 мл растительное масло 100 мл уксус 100 г сахар 4 шт. головка чеснока 5 г соль по вкусу перец черный молотый Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры кроме баклажанов. Синенькие нужно нарезать брусочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы они дали сок. 2. В сковороде на растительном масле обжарить баклажаны до золотистой корочки. 3. Перец и морковь тонко нарезать. Добавить овощи к баклажанам, перемешать. Посыпать солью, перцем и приправами для моркови по-корейски. 4. Добавить сахар и еще немного соли. Влить уксус. Чеснок измельчить и добавить к салату. 5. Готовую закуску выложить в стерилизованные банки и закатать.

Маринованные баклажаны “как грибы”

Синенькие, приготовленные по этому рецепту сложно отличить от маринованных жителей леса. Они сильно напоминают грибы и могут подаваться как самостоятельное блюдо в любое время года.

Маринованные баклажаны как грибы Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 1 ч. Ингредиенты 2 кг Маринованные баклажаны как грибы 1 шт. головка чеснока 1 шт. пучок укропа 300 мл масло растительное 11 ст. л. уксус 9% 4,5 ст. л. соль 2,5 л вода Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). 2. Налить в кастрюлю воду, добавить соль, уксус и вскипятить. 3. Баклажаны нарезать кубиками и бросить в кипящий рассол. Повторно вскипятить и варить в течение 5 минут. Баклажаны поместить в дуршлаг и дождаться остывания. 4. Измельчить укроп и чеснок. Баклажаны смешать с укропом, чесноком и добавить масло. 5. Готовую смесь поместить в стерилизованные банки.

Фаршированные баклажаны

Существует множество вариантов фаршировки баклажанов. Можно начинить овощ морковью, чесноком, сельдереем, капустой и др. Классический рецепт включает баклажаны, морковь, зелень, лук и чеснок.

Фаршированные баклажаны Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 2 ч. Ингредиенты 2 кг баклажаны 500 г морковь 500 г репчатый лук 1 шт. пучок петрушки и укропа 1 шт. головка чеснока 1 ст. л. уксус (на литровую банку) по вкусу соль Приготовление 1. Промыть овощи и очистить от кожуры (кроме баклажанов). Выделить в баклажанах место под начинку. 2. Сварить овощи для мягкости. 3. Лук и морковь нашинковать, потушить 15 минут и добавить измельченный чеснок. Закуску подсолить и добавить нарезанную зелень. 4. Синенькие наполнить начинкой и сложить стерилизованные банки. В каждую емкость влить уксус и стерилизовать в таре с кипятком около 50 минут.

Как и сколько хранить заготовки из баклажанов?

Чтобы продукт сохранил свои вкусовые качества, важно правильно хранить заготовку до зимы — как только банки с закуской остынут, их необходимо убрать в прохладное, сухое и темное место.