Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 18.08.2024 (обновлено: 14:18 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966885853.html
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского - РИА Новости, 18.08.2024
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского
Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:18
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
курская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362216_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_d8db242c40165023ad9fd6c9bf1893a9.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное, ВСУ там потеряли свыше 30 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362216_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_76f175725fdcd9b5b9e38783def165a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, вооруженные силы украины, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского

Минобороны: группировка "Север" уничтожает диверсионные группы противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное, ВСУ там потеряли свыше 30 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
«
"Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка", - говорится в сводке военного ведомства.
"Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала