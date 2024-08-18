https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966885853.html

Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского

Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского - РИА Новости, 18.08.2024

Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского

Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:02

2024-08-18T14:02

2024-08-18T14:18

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

курская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное, ВСУ там потеряли свыше 30 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, вооруженные силы украины, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)