https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966885853.html
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского - РИА Новости, 18.08.2024
Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского
Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:02
2024-08-18T14:18
специальная военная операция на украине
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в мире
вооруженные силы украины
курская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в Курской области за сутки отбили атаки украинских штурмовых бригад в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное, ВСУ там потеряли свыше 30 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка", - говорится в сводке военного ведомства."Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Группировка "Север" уничтожает диверсионные группы южнее Алексеевского
Минобороны: группировка "Север" уничтожает диверсионные группы противника