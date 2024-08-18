https://ria.ru/20240818/postradavshie-1966925124.html

В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека

В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека - РИА Новости, 18.08.2024

В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:05

2024-08-18T19:05

2024-08-18T19:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

происшествия

шебекино

белгород

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки беспилотника есть пострадавшая. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Глава области добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля. Женщину с различными осколочными ранениями бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения, уточнил губернатор.По данным Гладкова, в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. В результате машина полностью сгорела.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

украина

шебекино

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, шебекино, белгород