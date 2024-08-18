https://ria.ru/20240818/postradavshie-1966925124.html
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T19:05
2024-08-18T19:05
2024-08-18T19:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
шебекино
белгород
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки беспилотника есть пострадавшая. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Глава области добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля. Женщину с различными осколочными ранениями бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения, уточнил губернатор.По данным Гладкова, в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. В результате машина полностью сгорела.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
Гладков: при атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека