Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 18.08.2024 (обновлено: 19:41 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/postradavshie-1966925124.html
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T19:05
2024-08-18T19:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
шебекино
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966930026_0:185:960:725_1920x0_80_0_0_709052a23c1686e1f8aa21619be9edcf.jpg
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки беспилотника есть пострадавшая. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Глава области добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля. Женщину с различными осколочными ранениями бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения, уточнил губернатор.По данным Гладкова, в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. В результате машина полностью сгорела.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
белгородская область
украина
шебекино
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966930026_0:111:960:831_1920x0_80_0_0_4765a67a6f905d24be8ee64e0c5e45ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, шебекино, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Шебекино, Белгород
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали два человека

Гладков: при атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ в Шебекино Белгородской области. 18 августа 2024
Последствия атаки дронов ВСУ в Шебекино Белгородской области. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ в Шебекино Белгородской области. 18 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки беспилотника есть пострадавшая. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
Глава области добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля. Женщину с различными осколочными ранениями бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения, уточнил губернатор.
По данным Гладкова, в селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. В результате машина полностью сгорела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияШебекиноБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала