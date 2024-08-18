https://ria.ru/20240818/belgorodskaya_oblast-1966845565.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:55
2024-08-18T07:55
2024-08-18T08:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240818/bespilotniki-1966843919.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетная опасность